Herätys: Puolueiden kannatusmittauksen kärjessä kokoomus ja SDP, matkailutalvesta voi tulla hyvä, Ateenassa kapinoidaan lähiluonnon puolesta

Ylen kannatusmittaus: Kokoomus ja SDP suosituimmat puolueet

Kuntavaalit voittanut kokoomus on suosituin puolue myös eduskuntavaalikannatukseltaan. Ylen Taloustutkimuksella teettämässä mittauksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa kuntavaalikevään jälkeen, mitä puoluetta vastaajat äänestäisivät eduskuntavaaleissa. Heti kokoomuksen perässä on SDP ja kolmantena perussuomalaiset. Keskustan eduskuntavaalikannatus näyttää piristyneen kuntavaalien jälkeen.

Mistä löytyvät työntekijät Lapin tulevaan matkailutalveen?

Huskykoiria ei juoksuteta helteillä. Lämpötilan täytyy laskea ennen kuin harjoitukset voivat taas alkaa. Kuva: Annu Passoja / Yle

Tulevasta matkailutalvesta voi parhaassa tapauksessa tulla hyvä. Lappilaiset matkailuyritykset laskevat tulevan talven eurooppalaisten varaan, sillä Aasiasta tuskin matkustetaan Lappiin. Matkailualalla on vaikeuksia löytää riittävästi työntekijöitä, sillä pandemia karkotti heitä muille aloille.

Ateenalaiset kapinoivat lähes olemattoman lähiluonnon puolesta

Sponsorirahoilla Ateenan lähiöihin istutetuissa taskupuistoissa on viileämpää kuin rakennetuilla tonteilla. Kuva: Sara Saure / Yle

Sementtiviidakko, ilmastonmuutos ja metsäpalot Ateenan ympärillä tekevät Euroopan kuumimman pääkaupungin alttiiksi hirmuhelteille. Taskupuistot ja viherkatot alentavat kuitenkin lämpötiloja. Ateenalaiset kaipaavat vihreää viilentymiskeinokseen.

Sää jatkuu lämpimänä, sade- ja ukkoskuuroja osaan maata

Kuva: Yle

Lännestä leviää rintama kuurosateineen, alue liikkuu kohti itää ja vyöhyke on iltapäivällä etelästä maan itäosiin. Myös Lappiin leviää sade- ja ukkoskuuroja. Päivällä on aurinkoisinta ja poutaisinta lännessä. Lounaistuuli on puuskaista pohjoisessa.

