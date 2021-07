Floridan kerrostaloromahduksen etsinnät lopetettu – palopäällikkö: Ei toivoa eloonjääneiden löytämisestä

Pelastustyöt romahtaneen kerrostalon raunioissa on lopetettu Surfsiden kaupungissa Floridassa. Viranomaisten mukaan kerrostalon raunioista ei uskota enää löytyvän eloonjääneitä, kertoo Miami Herald (siirryt toiseen palveluun) ja BBC (siirryt toiseen palveluun).

Pelastustyöntekijät ovat kuvailleet viime päivinä, kuinka vakava tilanne turmapaikalla on. Miamin alueen avustavan palopäällikön Ray Jadallahin mukaan ei ole enää pienintäkään mahdollisuutta, että raunioista voisi löytyä eloonjääneitä.

The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) pelastustyöntekijät olivat toivoneet, että eloonjääneitä olisi voitu löytää esimerkiksi porraskuiluista tai 12-kerroksisen talon kellarikerroksista.

Pelastustyöntekijät ovat tehneet turma-alueella 12-tuntisia vuoroja. Lisäksi avuksi on saapunut pelastustyöntekijöitä Israelista ja Meksikosta.

Mediatietojen mukaan pelastustyöntekijät toivoivat löytävänsä eloonjääneitä osittain romahtaneen Champlain Towers -rakennuksen kellarikerroksista. Kuva: Eva Marie Uzcategui Trinkl / AOP

Avustava palopäällikkö Jadallah ja yhä kateissa olevien ihmisten omaiset tapasivat eilen keskiviikkona. Päätös etsintä- ja pelastustöiden päättämisestä kerrottiin julkisuuteen tapaamisen jälkeen.

Pelastustyöt päättyivät virallisesti puolilta öin torstain vastaisena yönä paikallista aikaa. Raivaustyöt turma-alueella jatkuvat.

Vaikea päätös

Miamin alueen pormestari Daniella Levine Cava kuvaa uutistoimisto AP:n mukaan päätöstä lopettaa pelastustyöt erittäin vaikeaksi. Levine Cavan mukaan operaatiossa on käytetty kaikkia mahdollisia keinoja eloonjääneiden löytämiseksi.

– Pelastustyöntekijät ovat siirtäneet yli 7 miljoonaa naulaa (lähes 3,2 miljoonaa kiloa) betonia ja rakennuksen jäänteitä pois talon raunioista. He ovat olleet sisällä rakennuksessa etsimässä eloonjääneitä, vaikka kerrostalo olisi voinut romahtaa, Levine Cava sanoo.

Pelastustöitä jatkettiin vielä eilen keskiviikkona, vaikka trooppinen myrsky Elsa lähestyi Floridan rannikkoa.

Etsinnät jouduttiin puolestaan keskeyttämään viikko sitten torstaina, sillä onnettomuudessa pystyyn jäänyt osa rakennuksesta uhkasi myös romahtaa.

Tähän mennessä pelastustyöntekijät ovat löytäneet raunioista kaikkiaan 54 kuollutta. Kateissa on yhä 86 ihmistä. Kyseessä on yksi Yhdysvaltain historian tuhoisimmista rakennusromahduksista, arvioi The New York Times.

