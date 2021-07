Kovalle hellepäivälle on laskettu hinta: 17 euroa per työntekijä – Näin kuumuus voi heikentää ihmisen tuottavuutta ja jopa koko maan taloutta

Helleaallot vaikuttavat niin ihmisten jaksamiseen kuin ruuan hintaankin. Kuumuus tuntuu eri tavoin talouden eri alueilla. Eniten helle heikentää ulkona työskentelevien tehokkuutta, mutta se voi vaikuttaa myös päättelykykyyn. Suomessa ei äärihelteitä ole vielä koettu.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on mitattu lämpöennätyksiä viime viikkoina. Sikäläisissä tutkimuksissa on osoitettu, että työntekijöiden tuottavuus on parhaimmillaan 9–15 asteen lämpötiloissa. Kuva Washingtonista viikko sitten. Kuva: Michael Reynolds / EPA