Maailman vanhin merenpohjassa makaava tykki saattoi löytyä Porkkalan edustalta – poikkeuksellisen löydön ikää selvitetään monin eri keinoin

Porkkalan hylkypuistosta on mahdollisesti löydetty maailman vanhin merenpohjassa oleva tykki. Alueella on käynnissä Suomen meriarkeologisen seuran tutkimusleiri, jolla selvitetään Rönnskärin tykkihylyn ikää.

Noin 12 metrin syvyydessä olevan tykin arvellaan olevan peräisin 1400-luvulta. Tykki on 5–10 senttimetriä paksun ruostekuoren peitossa, joten sen ikää päätellään tykin lavetin eli jalustan tutkimisella.

– Tykki makaa lavetilla. Sen alkeellisuudesta voi päätellä, että tykki on erittäin vanha, kertoi Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja Markku Luoto Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Tykin ikää päätellään myös aluksen puusta. Tutkijoiden mukaan se on paikallista mäntyä ja peräisin noin 1400-luvulta.

Markku Luoto muistuttaa, että iän vahvistamiseen tarvitaan lukuisia näytteitä. Jos tykki päätetään nostaa ylös, se pitää upottaa liuokseen useiksi vuosiksi, jotta tutkiminen onnistuu ilman löydön hajottamista.

Sukeltajat nostavat merenpohjasta näytteitä, jotka päätyvät meriarkeologien tutkittavaksi. Kuva: Päivikki Koskinen

Tuon ajan tykkien kääntöakselin päissä oli usein hallitsijan nimikirjaimet ja tykkivalimon nimi. Tutkijat harkitsevat kokeilevansa myös ultraääni- ja röntgenkuvauksia merkintöjen selvittämiseksi ilman, että tykkiä tarvitsee nostaa merestä. Siitä tehdään videokuvilla myös 3D-mallinnus.

– Jos tykki paljastuu maailman vanhimmaksi, alkaa kova lobbaus opetusministeriöön, että saataisiin nostettua tykki ylös, Luoto toteaa.

Ja jos tykki päätetään nostaa merenpohjasta, tutkijat toivovat sen päätyvän museoon kaikkien nähtäville.

Itämeri ihanteellinen hylkysukellukseen

Vuonna 2018 avattu Porkkalan hylkypuisto on sukeltajien ja meriarkeologien tutkima vesistö Porkkalanniemellä, Kirkkonummen rannikolla.

Alue on poikkeuksellinen, sillä merenpohjassa on ainakin 60 tunnettua hylkyä. Ne ovat 1600–1800-luvuilta. Vanhimman hylyn on arveltu olevan jopa 1300-luvulta.

Alue on poikkeuksellinen myös siksi, että hylyt säilyvät hyväkuntoisina pitkään. Itämerestä nimittäin puuttuu nilviäinen, joka suolaisissa merissä syö puualuksen noin kymmenessä vuodessa. Muukin biologinen aktiivisuus on Itämerellä melko rauhallista.

– Itämeressä hajoamisprosessi on äärimmäisen hidas, kertoi meriarkeologian tohtori Minna Koivikko Ylelle muutama vuosi sitten.

Porkkalan alueella on tutkittu hylkyjä 1960-luvulta lähtien. Porkkalan hylkypuiston hylkyjä voi seurata myös 3D-mallinnuksien avulla hylkypuiston kotisivuilta wreckpark.eu (siirryt toiseen palveluun).

