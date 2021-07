Kymmeniä tuhansia paketteja tuli yhdessä yössä tullauksen piiriin, mutta pelätyltä pakettikaaokselta vältyttiin – verouudistus nostaa pienten pakettien hintaa

Pienetkin EU:n ulkopuolelta tulevat paketit on nyt tullattava, ja niistä on maksettava arvonlisävero. Aiemmin halpatavaraa pystyi tilaamaan verottomasti. Moni iso verkkokauppa alkoi heti periä veroa tilauksen yhteydessä, mikä on nopeuttanut käsittelyä Postissa ja Tullissa.

Julian Väisänen skannaa paketteja Vantaan logistiikkakeskuksessa. Näistä olivat arvonlisäverot maksamatta, ja ne ovat odotelleet Postin välivarastossa päivän tai pari. Nyt ne viedään linjastoon uudemman kerran. Skanneri kertoo, onko vastaanottaja nyt tehnyt tullauksen, ja voiko paketti lähteä eteenpäin. Kuva: Markku Rantala / Yle