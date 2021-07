Koronatapausten määrä kaksinkertaistui kisaturismin vuoksi – syksyn tilanteesta povataan kuitenkin parempaa

Koronatartuntojen määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaksinkertaistunut verrattuna viimeiseen kahden viikon seurantajaksoon.

Kahden viimeisen viikon aikana tapauksia todettiin yhteensä 2 240, ja niitä edeltävillä kahdella viikolla 1 093.

Uusien tartuntojen määrän kasvua selittää suurimmalta osin EM-kisaturisteilla todetut tartunnat.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek pitää kaksinkertaistunutta koronatartuntojen määrää oletettavana kehityksenä.

– Tiedämme, että delta-muunnos on noin 40–60 prosenttia ärhäkämmin tarttuva, ja silloin kun tartuntaketjuja on, leviävät ne nopeammin, Nohynek toteaa.

Suomessa tilanne delta-muunnoksen (aiemmin tunnettu nimellä Intian muunnos) suhteen on Nohynekin mukaan hyvä verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan.

– Vaikka tartuntoja on, niin silti sairaalahoitomäärämme ja vakavien tautien määrät ovat pysyneet hyvinkin aisoissa, Nohynek toteaa.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 44 henkilöä, joista erikoissairaanhoidon osastoilla on 30 ja teho-osastoilla 7 potilasta.

EM-kisamatkalta tulleet tartunnat ovat nyt pitkälti tiedossa ja tarvittavat henkilöt on asetettu karanteeniin.

Nohynek uskoo varotoimenpiteiden vaikuttavan positiivisesti koronatartunojen määrään.

– Kun on kyse erittäin herkästi tarttuvasta viruksesta, karanteeni ja varotoimet ovat kaikista parhaita keinoja estämään jatkotartunnat rokottamisen lisäksi, Nohynek sanoo.

Karanteenien tehokkuus ilmenee viikon tai kahden kuluttua.

Vaikka rokote suojaa deltamuunnoksen aiheuttamaa tautia vastaan, ei yksi rokoteannos vähennä sen tartuttavuutta. Tällä hetkellä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 61 prosenttia suomalaisista kun taas toisen annoksen on saanut 22 prosenttia.

– Noin yhdeksän kymmenestä vakavasta sairastumisesta estyy ensimmäisen rokotteen avulla. Mutta kun puhutaan infektioiden määrästä, niin ensimmäinen rokote ei suojaa niin hyvin. Kaksi annosta antaa parhaan mahdollisen suojan tartuntaa vastaan, Nohynek kertoo.

Rokotustahdin kiihdyttäminen ei tällä hetkellä ole Nohynekin mukaan mahdollista Suomen rokotemääristä johtuen.

– Meillä ei ole valitettavasti mahdollisuutta lyhentää rokoteväliä. Jos saisimme maahan reilusti enemmän rokotteita, se olisi mahdollista. Tällä hetkellä ne rokotteet, jotka tulevat maahan, annetaan lähes saman tien.

Kolmannen koronarokotuksen antaminen on herättänyt mielenkiintoa niin maailmalla kuin Suomessa.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen kommentoi Ylen A-studiossa keskiviikkona kaikkien muiden EU-maiden hankkineen lisää rokotuksia ja varautuneen mahdollisiin lisärokotuksiin.

Nohynekin mukaan maailman näkökulmasta on tärkeämpää saada köyhiin ja keskituloisiin maihin lisää rokotteita.

– Rokotuskattavuus on tällä hetkellä keskimäärin hieman yli 10 prosenttia, ja on maita, joissa rokottaminen ei ole päässyt edes alkamaan. Köyhimmissä maissa on noin yhden prosentin rokotekattavuus. Se on aivan liian vähän, jotta voisimme näissä maissa epidemiaa pysäyttää. Tästä näkökulmasta olisi järkevämpää, että maailman rokotekattavuus nousee, Nohynek kertoo.

Suomen valtio on Nohynekin mukaan kuitenkin valmistautunut siihen, että tehosteannoksia saatetaan tarvita.

– Valmisteluja tehosteannoksia varten on tehty yhteishankintojen valossa. Siitä kenelle näitä tehosteannoksia annettaisiin tarvitaan lisää tietoa kahden rokoteannoksen suojan kestosta sekä siitä, keillä suoja kestää ja kuinka pitkään, Nohynek sanoo.

Nohynek muistuttaa kaikkia ottamaan rokotuksen tehosteannoksen ajallaan.

– Toivon, että ihmiset kesälomista huolimatta käyvät hakemassa heille kuuluvat rokotteensa viivyttelemättä, kun aika sille tulee.

Ylilääkäri uskoo lokakuun tilanteen olevan selkeästi parempi

Epidemiatilanne on osalla alueista heikentynyt. Jalkapallon EM-kisaturismin lisäksi kasvaneita tartuntamääriä selittää lisääntynyt ulkomaanmatkailu ja rajaliikenne sekä Venäjän heikentynyt epidemiatilanne.

Valtioneuvosto päätti torstaina sisärajavalvonnan jatkamisesta 27.7. asti.

EM-kisatartunnoista ja kaksinkertaistuneista koronatartunnoista huolimatta sekä Nohynek että THL:n johtaja Mika Salminen ovat rauhallisia tulevan syksyn suhteen.

– Olen hyvin optimistinen sen suhteen, että rokotteet tuovat meille tien normaaliin, Salminen kertoi torstaiaamuna Ylen Aamun haastattelussa.

Salminen viittaa tuoreeseen brittitutkimukseen, jonka mukaan kaksi rokoteannosta antaa 94–98 prosentin suojan koronavirusta vastaan. Lisäksi tutkimuksen mukaan rokotus toimii yhtä hyvin niin deltamuunnosta kuin muitakin rokotteita vastaan.

– Sitä mukaa kun kesä kuluu ja syksy alkaa, ollaan aika lähellä tilannetta, että kuolleisuuden ja sairastavuuden pitäisi lähteä voimakkaasti vähenemään.

Myös Nohynek uskoo syksyn tuovan helpotusta tartuntalukuihin.

–Olemme laskeneet, että lokakuussa tulisimme tilanteeseen, jossa kaikki 16-vuotiaat ovat saaneet kaksi rokoteannosta. Sen jälkeen tulee kysymys lasten rokottamisesta. 12-15- vuotiaiden rokottaminen alkaa toivottavasti syys-kesän tuntumissa, ja heidän rokottamiseensa menee oma aikansa. Tietäen, ketkä ovat kaikista tartuttavimpia ja tärkeimpiä ihmisiä tartuntaketjujen kannalta arvelen, että lokakuussa tilanteemme tulee olemaan erittäin hvyä, Nohynek kertoo.

