Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen hakee jatkokautta – katsoo korona-ajan sabotoineen puolueen sisäistä yhteistyötä

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kertoo olevansa käytettävissä jatkokaudelle. Hänen mielestään puolueelle olisi etua siitä, että puoluesihteerillä on jo kokemusta tehtävästä. Puoluekokous järjestetään 11.-12. syyskuuta etänä.

Vihreiden kuntavaalitappiota muutaman viikon ajan pureskellut Veli Liikanen on päättänyt hakea jatkokautta puoluesihteerinä.

– Olen pitänyt tästä työstä, mitä puoluetoimiston johdossa ja kentän tukena olen saanut kaksi vuotta tehdä. Se on ollut suuri kunnia ja haluan sitä jatkaa.

Liikasen mielestä on hyvä, jos puoluejohdossa on jatkuvuutta, eivätkä pestit vaihdu jatkuvasti.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti keskiviikkona hakevansa jatkokautta puheenjohtajana. Samalla kuultiin onnellinen vauvauutinen, kun Ohisalo kertoi saavansa lapsen joulukuussa.

Liikanen kehuu Ohisaloa viisaaksi ja luotettavaksi puheenjohtajaksi, jonka kanssa on ollut etuoikeutettua tehdä töitä. Hän kannattaa puheenjohtajaa jatkoon.

Jos Ohisalo jatkaa tehtävässä, puheenjohtajan ja sisäministerin tehtäviä sijaistetaan hänen vanhempainvapaansa ajan.

– Meidän puolueessa on totuttu jakamaan valtaa. Tulemme pärjäämään hyvin sijaisjärjestelyjen kanssa, jos Maria Ohisalo jatkaa puheenjohtajana, sanoo Liikanen.

Korona-aika vaikeutti sisäistä keskustelua

Mikkelin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2012 istunut Veli Liikanen nousi puolueen varapuheenjohtajaksi vuonna 2017 yhdessä Ohisalon ja Hanna Halmeenpään kanssa.

Kun Liikanen seuraavassa puoluekokouksessa valittiin puoluesihteeriksi, oli hänellä kaksi tavoitetta. Ensimmäinen oli puolueorganisaation vahvistaminen.

– Omana aikanani on tehty onnistunutta kehitystyötä siinä, että nyt ehdokkailla, kuntapäättäjillä ja korkeimmilla poliitikoilla on käytettävissään enemmän tukea kuin koskaan aiemmin. Kuten keskisuurella puolueella kuuluukin.

Liikasen mukaan vihreille oli ehtinyt kertyä korjausvelkaa edeltävien kunta- ja eduskuntavaalien jäljiltä. Puolue oli kasvanut keskisuureksi, mutta töitä tehtiin edelleen pienen puolueen lihaksilla.

Kaupunginvaltuutettuna Veli Liikanen on ollut mukana kehittämässä pyöräilymahdollisuuksia Mikkelissä. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Puoluesihteerin toisen tavoitteen sabotoi korona.

Ajatuksena oli vahvistaa puolueliikettä, mutta digiloikkakaan ei ole auttanut siihen, että puolueen sisäinen keskustelu on vaikeaa, kun tapaamisia ei voi järjestää.

– Tavoitteena on saada mukaan toimintaan uusia ihmisiä ja kaikille yhteinen tilannekuva ja työvälineet. Sen tueksi tarvitaan vahvaa sisäistä keskustelua, jotta jokainen vihreä voi olla vaikuttamassa konkreettisesti maailman menoon.

Nyt Liikanen aikoo keskittyä siihen, että yhteistyöhön ja kohtaamisiin saadaan puhallettua henkeä korona-ajan jälkeen.

"Kuntavaalien tappiosta päästään eteenpäin"

Kesäkuun kuntavaaleissa vihreät menetti kannatustustaan suurissa kaupungeissa. Ylen tuoreen eduskuntavaalimittauksen mukaan laskusuunta jatkuu.

Puoluesihteerin kotikaupungissa Mikkelissäkin vihreiden paikkamäärä laski yhdellä ja Savonlinnassa puolue menetti neljä paikkaa viidestä.

Liikanen myöntää, että vaalitulos oli pettymys.

– Nyt on jo käyty sekä sisäistä että avointa keskustelua vaalitappion taustalla olevista tekijöistä ja siitä tilanteesta, jossa puolue on. Kyllä tästä päästään hyvin eteenpäin.

Vihreät selittää tappiota hallitusvastuulla, joka näkyi RKP:ta lukuunottamatta kaikkien hallituspuolueiden tuloksessa.

Lisäksi korona-aika vaikutti sekä vaaleja edeltävään keskusteluun että äänestysaktiivisuuteen. Puolueen omassa toiminnassakin on parantamisen varaa.

– Meidän on varmasti terävöitettävä otettamme politiikassa ja hallitustyössä. Yhteiskunnassamme on valtavan isoja tulevaisuushaasteita. Vihreät on uudistuspuolue, joka haluaa vastata niihin.

Voit keskustella aiheesta 10.7.2021 klo 23 saakka.