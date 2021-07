Maailmantalous elpyy koronasta, mutta köyhät maat jäävät jälkeen – lähes 100 miljoonaa ihmistä vajosi viime vuonna äärimmäiseen köyhyyteen

Pandemia on kurittanut kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia – kuten naisia, lapsia sekä epäsäännöllistä ja pienipalkkaista työtä tekeviä – eikä tilanne tule Maailmanpankin mukaan korjautumaan lähiaikojen kasvulukujen perusteella. "On aivan selvää, että mitä köyhempi maa on kyseessä, sitä vähemmän mahdollisuuksia elvyttämiseen on", sanoo kehitystaloustieteilijä Kunal Sen Ylen haastattelussa.

Sudan kuuluu Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n luokittelun perusteella pahasti velkaantuneisiin köyhiin maihin. Turistien suosimat veneet kuvattiin maan pääkaupungissa Khartumissa kesäkuussa. Kuva: Mahmoud Hjaj / AOP