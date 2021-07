Vanhusten kotona on usein aivan liian kuuma – moni myös pukeutuu turhan lämpimästi, mutta pitkiä kalsareita ei kotihoitokaan voi pakolla riisua

Pitkään jatkunut helle uuvuttaa monenikäisiä, mutta suurin huoli on ikäihmisistä, joiden toimintakykyä lämpö voi heikentää rajustikin.

Etelä-Pohjanmaalla ensihoito on joutunut jopa ottamaan yhteyttä kuntiin ja sosiaalitoimeen, että tilanteeseen löytyisi jokin helpotus.

– 40–45-asteiseen asuntoon tuntuu pahalta jättää vanhusta, ensihoidon ylilääkäri Heini Elo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Lue myös: Hellepotilaat kuormittavat ensihoitoa ja sairaaloiden päivystyksiä – lämpö on uuvuttanut iäkkäitä, lapsia ja terveitäkin pohjalaismaakunnissa

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Super saa jatkuvasti yhteydenottoja siitä, että ikäihmisten kodeissa on liian kuuma, kertoo sopimusasiantuntija Virve Aho. Vanhukset asuvat usein vanhoissa taloyhtiöissä, joiden ilmanvaihto ei ole nykyvaatimusten tasolla.

– Tätä viestiä on tullut koko kesän. Kyseessä on jokavuotinen asia – jostain kumman syystä helle yllättää joka vuosi. Se on työturvallisuusasia, mutta ennen kaikkea asukas- ja potilasturvallisuusasia, sanoo Aho.

Aina pelkkä havahtuminen ei auta. Helsingissä Seniori-infoon soittaneista asiakkaista osa on tuonut esille, että toista asuntoa on vaikea löytää, vaikka sitä on aiempien kesien kuumuudesta viisastuneina yritetty etsiä.

– Olemme kertoneet asiakkaille lyhytaikaisen asumisen vaihtoehdoista esimerkiksi yksityisissä palvelutaloissa, kertoo neuvontapäällikkö Minna Nummi Seniori-infosta.

Moni pukeutuu tottumuksesta liian lämpimästi

Ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettuun Seniori-infoon tulee päivittäin kyselyjä kuumuuden kanssa pärjäämisestä. Palvelussa annetaan konkreettisia neuvoja: ikäihmisiä on neuvottu esimerkiksi jättämään kuumat kauppareissut väliin ja tilaamaan tilapäisesti ostokset kotiin.

Asiakkaita neuvotaan siinäkin, miten voi viilentää asuntoa mutta myös kehoa: valelemalla jalkoja ja ranteita vedellä, muistamalla juoda ja pukeutumalla kevyesti.

– Omaiset ovat tuoneet esille, etteivät ikääntyneet välttämättä ilman ohjausta hoksaa esimerkiksi oikeanlaista pukeutumista, vaan pukeutuvat totuttuun tapaan lämpimästi, sanoo Minna Nummi Seniori-infosta.

Tähän törmätään usein myös kotihoidossa. Superin Virve Ahon mukaan vanhuksella voi olla vanhasta tottumuksesta yllään jopa tuplahousut.

– Hoitaja voi yrittää vaikuttaa asiaan, mutta hän ei voi pakottaa Pertti-setää ottamaan pitkiä kalsareita pois, sanoo Aho.

Tuulettimien ilmavirta ei aina miellytä ikäihmistä, joka kokee sen vetona. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kuuma koti voi nakertaa vanhuksen toimintakykyä

Kotihoidon keinot ovat muutenkin rajalliset. Ensi sijassa muistutetaan juomisesta, mutta erityisesti muistisairaiden voi olla vaikea muistaa juoda, vaikka vesimuki olisi pöydällä ja janon tunne kova.

– Käyntien yhteydessä tietysti tarjotaan juotavaa ja usein muki juodaan hanakasti tyhjäksi. Muuna aikana se vain jää, koska ei ole ketään muistuttamassa, sanoo Virve Aho Superista.

Jos puitteet kotona eivät ole turvalliset, se tuodaan esiin hoitopalaverissa. Yksi vaihtoehto voi olla pohtia siirtoa vähäksi aikaa esimerkiksi intervallipaikkaan.

Rakenteellisia ongelmia se ei poista, eikä kotihoito voi niihin puuttua. Virve Ahon mielestä pitäisikin ottaa yleisellä tasolla puheeksi, missä ikäihmiset oikein asuvat.

– Moni haluaa toki asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista, mutta sillä on ikävä kyllä todella paljon vaikutuksia toimintakykyyn, sanoo Aho.

Lue myös: Muistitko juoda vettä tarpeeksi? – Ole tarkkana erityisesti näistä nestehukan oireista

Yksinasuvista yhteisvastuuta

Oma lukunsa ovat ne ikäihmiset, jotka asuvat kotona ilman jopa kotihoidon palveluja. Virve Aho Superista toivoo yhteisvastuullisuutta sen varmistamiseksi, että kaikki pärjäävät myös kuumina aikoina.

– Voisi hyvin soittaa naapurin mamman ovikelloa ja kysyä onko kaikki hyvin. Ei se ole iso juttu, mutta sillä on suuri merkitys.

Myös palvelukeskusjohtaja Kristiina Kallio Seinäjoen kaupungilta sanoo, että kotihoidon asiakkaiden oloihin on haastava puuttua muutoin kuin ohjaamalla ja opastamalla.

Asuntoa tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan iltaisin, suljetaan verhoja päiväksi, neuvotaan hankkimaan tuulettimia ja pidetään huoli ikäihmisen syömisestä.

Kallio muistuttaa silti, että kokemukset ovat aina yksilöllisiä. Samaa sanoo kotihoitopalveluja Tammisaaresta Rovaniemelle tarjoavan Deboran toimitusjohtaja Juhani Pälve. Deboran asiakkailla helle ei ole tänä kesänä aiheuttanut poikkeuksellisia ongelmia.

Pälven mukaan vanhusten yleiskuntoa turvataan huolehtimalla juomisesta ja syömisestä. Tarvittaessa lisätään suihkutuksia, ja isommissa asioissa ollaan yhteydessä omaisiin.

Helle käy myös hoitajien voimille

Super on huolissaan myös jäsentensä jaksamisesta, sillä asiakkaan koti on yhtä kuuma myös hoitajalle.

– Hoitajien voimia helleviikot ovat verottaneet tosi kovasti. Suurin ongelma on, että sama lämpö on autossa, siirtymissä ulkona ja asiakkaan kotona. Lisäksi työtä tehdään maskin kanssa.

Kuumalla säällä taukoja pitäisi voida pitää tavallista tiukempaan, jopa vilpoisassa paikassa. Osassa työpaikoista se onnistuu, mutta ei Ahon mukaan läheskään kaikkialla.

20 vuotta kentällä ollut Aho sanoo, että kuumuus altistaa myös unohduksille ja muille virheille.

– Pelkään mikä on lopputulema, kun liian pitkään tehdään töitä liiian kuumissa oloissa. Siinä alkaa oma terveys pian reistata.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun sunnuntaihin 10.7. kello 23 saakka.