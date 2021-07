Oireeton EM-kisaturisti jätti karanteenin väliin ja meni raveihin ja baariin – tartunnat räjähtivät kasvuun Kouvolassa, ja se voi johtua deltamuunnoksesta

Kymsote kehottaa edelleen kaikkia 25.–27. kesäkuuta kouvolalaisessa The Bank -ravintolassa asioineita hakeutumaan koronavirustestiin, vaikka oireita ei olisi.

Kymsote kehottaa edelleen kaikkia 25.–27. kesäkuuta kouvolalaisessa The Bank -ravintolassa asioineita hakeutumaan koronavirustestiin, vaikka oireita ei olisi. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolassa koronavirustilanne on huonontunut nopeasti. Erityisesti The Bank -ravintolassa altistuneita pyydetään käymään koronatestissä, vaikka oireita ei olisi. Tänään varmistui, että ravintolassa asioineelta löytyi hyvin herkästi tarttuva Delta-muunnos.

Kouvolassa sijaitsevan The Bank -ravintolan tartunnat ja altistumiset johtuvat todennäköisesti koronaviruksen Delta-muunnoksen saaneesta EM-jalkapallokisaturistista, arvioi Kymenlaakson sotekuntayhtymä Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäinen.

Pietikäinen kertoo, että ensimmäiset Delta-muunnoslöydökset tulivat hänelle tietoon tänään. Ne löytyivät 13. ja 17. kesäkuuta Venäjältä saapuneilta otetuista positiivisista koronatestinäytteistä.

Virusmuunnosten varmistumiseen menee tavallisesti useampi viikko, joten virusmuunnokset paljastuvat vasta silloin, kun altistumisia ja jatkotartuntoja on jo ehtinyt tapahtua.

EM-turisti ei noudattanut karanteenia

Pietikäinen kertoo, että 13. kesäkuuta rajan ylittänyt Delta-koronaviruksen saanut henkilö tuskin oli EM-kisoissa, eikä hänestä aiheutunut tartuntaketjuja.

Jälkimmäinen Delta-muunnoksen saanut henkilö sen sijaan ei noudattanut omaehtoista karanteenia.

– Hän kävi Kymi Grand Prix'ssä ja The Bankissa pian palattuaan ennen kuin sai oireita, mutta tartuttavana. Laajahko The Bankin tartuntaketju ilmeisesti lähti tästä, Pietikäinen kertoo.

Kouvolassa toimivaan The Bank -ravintolaan on jäljitetty useita koronatartuntoja. Ravintolassa on voinut altistua sekä sisätiloissa että terassilla etenkin kahtena viime viikonloppuna eli 18.–20. kesäkuuta ja 25.–27. kesäkuuta.

Kymsoten mukaan riski sairastua koronaan ja levittää tautia eteenpäin on suuri, sillä ravintolassa on ollut paikoin täyttä ja myös altistumisaika on ollut pitkä.

Pietikäinen kertoo, että ainakin 11 Venäjällä EM-kisoissa ollutta on testattu positiivisiksi joko maahan tullessa tai kolmen vuorokauden kuluttua. He ovat tartuttaneet ainakin viisi lähipiiriinsä kuuluvia, ja nämä tartunnan saaneet ovat tartuttaneet koronan ainakin neljään.

– Näissä luvuissa ei laskettu mukaan The Bankin ja Kymi Grand prix'n tartuntoja tai urheilun, toimihenkilöiden ja työpaikkojen ryvästymiä, jotka ovat työllistäneet jäljittäjiä Kouvolassa, Pietikäinen kertoo.

Muokattu kello 16.54: Lisätty Pietikäisen kommentit kymenlaaksolaisten EM-kisaturistien tartunnoista.

