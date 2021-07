Päijät-Hämettä uhkaa jälleen leviämisvaihe, infektioylilääkärin mukaan pahin on vielä edessä

Päijät-Hämeen koronatilanne on maan vakavin. Useita tartuntoja todetaan päivittäin ja keskiviikkona ilmoitettiin korkein päiväluku pitkään aikaan, 29 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuusluku on maan korkein. Tartuntaluvut tulevat nousemaan vielä noin viikon verran.

Päijät-Hämeessäkin suurin yksittäinen syy pahentuneelle koronatilanteelle ovat ravintoloista tulleet tartunnat. Yksistään juhannuksena yli 50 nuorta sai tartunnan yökerhosta. Lisäksi on lukuisia yksittäisiä ravintola-altistuksia.

Torstaina koolla ollut koronayhteistyöryhmä ei tämän takia suositakaan tiukempia kokoontumisrajoituksia, sillä valtaosa tartunnoista tulee ravintoloista. Niihin kokoontumisrajoitukset eivät päde. Koronayhteistyöryhmän jäsen, infektioylilääkäri Ville Lehtinen:

– Epidemia leviää tällä hetkellä nuorten aikuisten keskuudessa. Tärkein reitti näille leviämisille ovat ravintolaillat, sekä yksityiset tapaamiset ja yksityiset juhlat.

Suurin ongelma Päijät-Hämeessä on nyt se, että tartuntojen jäljitettävyys on heikentynyt.

– Tämän viikon tartunnoista jopa kolmasosassa tartunnanlähde on tuntematon, tuskailee infektioylilääkäri.

Tämän johdosta maakunnan tilanteen odotetaan pahentuvan entisestään.

– Meillä tapahtuu väestössä leviämistä, jota emme ole saanut kiinni tartunnanjäljityksessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukujen mukaan Päijät-Häme on maan pahin korona-alue. Muutaman päivän viiveellä päivittyvien tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Päijät-Hämeen ilmaantuvuusluku on 76,8. Toiseksi pahin tilanne on Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa luku on 70,9.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tuoreiden lukujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ilmaantuvuusluku on alueella jo 105.

Lahden tilanteen heikentyminen on kuitenkin uhka epidemian laajentumiseksi koko alueella. Tartuntalukujen perusteella kiihtymisvaiheen kriteerit täyttyvät koko maakunnassa. Jopa leviämisvaiheen kriteerien täyttyminen Lahdessa, Orimattilassa ja Asikkalassa on lähellä.

Infektioylilääkäri toivoisi, että ravintolarajoituksia tiukennettasiin uudestaan. THL arvioi aiemmin torstaina, että näitä rajoituksia on todennäköisesti tulossa jo lähiaikoina.