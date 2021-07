Suomalaiset kaipaavat nyt rakkauden kesää, kun rajoituksista on päästy – kysyimme neljältä sinkulta, miten flaksi käy

Sami Ukkonen on etsinyt seuraa Facebook-ryhmän kautta.

Sami Ukkonen on etsinyt seuraa Facebook-ryhmän kautta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Deittisovellukset ja tapahtumat täyttyvät kumppanin etsijöistä, kun koronarajoitukset ovat poistuneet ja yhä useampi on saanut koronarokotteen. Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen arvioi, että kuluvasta kesästä tulee rakkauden kesä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Ota näillä vinkeillä deittailu haltuun. Henkisten lukkojen avaamisessa meitä auttaa psykoterapeutti Heli Vaaranen. Lisäksi omia kokemuksiaan kertovat tamperelaiset Eveliina Taivio 24, Henriikka Halttunen 21 ja Roope Vuorinen 27. Toimittajana Jani Aarnio.

Kuopiolaislähtöinen Sami Ukkonen, 37, on ollut sinkku kolmisen kuukautta. Ukkonen on etsinyt treffiseuraa Savolaeset sinkut -ryhmässä Facebookissa. Ryhmässä näkyy harva se päivä ilmoituksia, joissa kiitellään ryhmää ja toivotellaan hyviä jatkoja, kun oma kumppani on löytynyt.

– Aivan selvästi on tilanne muuttunut, ehkä koronakin on vaikuttanut asiaan. Tuntuu, että ihmiset ovat kesän myötä vapautuneet muutenkin.

Ukkonen ei ole tällä hetkellä missään deittisovelluksissa, vaikka aiempi parisuhde löytyi Tinderistä.

Sami Ukkonen kertoo, että Kuopiossa järjestetyssä sinkkumiitissä oli yllättävän mukavia ihmisiä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

– Kävin Facebook-ryhmän järjestämässä miitissä vähän aikaa sitten ja yllätyin, että siellä oli ihan mahtavia ihmisiä. Tinderissä seuran löytäminen voi olla hidastakin, ghostataan, eikä se siksi kuulu omiin suosikkeihin.

Ukkonen on käynyt treffeillä viimeksi alkuviikosta.

– On niin kivan oloinen ihminen kyseessä, että muistoja toivottavasti syntyy yhdessä lisääkin. Jos tuntuu hyvältä, pitää vain antaa mennä ja katsoa, mihin se johtaa. Toisaalta ei ole kiire mihinkään, Ukkonen hymyilee.

Millainen sitten on ihannekumppani?

– Ei se pitkä lista ole. Avoin, tasapainoinen, sosiaalinen, rehellinen, huumorintajuakin pitää olla. Sellainen leikkisä, ei mikään tosikko. Tietysti sellainen, jota ois mukava katsellakin.

Treffikokemusten äärilaidat nousevat julkisuuteen

Jaana Sahan mielestä Tinderissä on tullut mukavia ihmisiä vastaan. Kuva: Jaana Sahan kotialbumi

Ylläkselle viime syksynä Helsingistä muuttanut 43-vuotias Jaana Saha kertoo, että pohjoiseen liikkumaan ja lomalle saapuvat sporttiset miehet näkyvät kyllä katukuvassa, mutta eivät niinkään Tinderissä.

– Kokemukseni on, että ihmisiä ei ole seuranhakumielessä enempää tai vähempää liikkeellä kuin ennen. Voi tietysti olla, että Tinderin algoritmin takia muutos ei minulle näy.

Sahan edellinen pidempi tapailusuhde päättyi 1,5 vuotta sitten. Hän ei koe, että treffeillä käyminen olisi pohjoisessa sen erilaisempaa kuin etelässä.

Kummallisia tai kamalia treffikokemuksia ei ole viime aikoina tullut vastaan, päinvastoin.

– En voi samastua siihen, että Tinder-treffeistä syntyisi vain kauhukertomuksia. Olen tavannut pääosin fiksuja tyyppejä. Sitä olen kyllä hämmästellyt, että moni ilmoittaa tätä nykyä olevansa vapaassa suhteessa.

Saha arvelee, että julkisuuteen nousevat yleensä juuri ne äärilaitojen sattumukset.

– Tällä hetkellä Suomi on vapaan miehen karkkikauppa, sillä on paljon 30–50-vuotiaita naisia, jotka ovat mukavia, koulutettuja, fiksuja, itsestään huolta pitäviä ja maailmaa nähneitä. Samanlaisia miehiä on vähemmän, pohtii Saha.

Saha painottaa, että fiksuudessa ei ole kyse siitä, että pitäisi olla yliopistotutkinto. Kumppanissa tärkeää on muun muassa samantyyppinen huumorintaju ja arvomaailma.

– Ajattelen myös, että minulle sopiva ihminen on kiltti, vahva ja rohkea. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia minulle.

Ikä ei ole kynnyskysymys, samanhenkisyys on

Saara Jokiaho kertoo, että toivoo seurustelukumppaniltaan samantyyppistä huumoria ja keskustelukykyä. Kuva: Saara Jokiahon kotialbumi

Vantaalta Jyväskylään kotiutunut Saara Jokiaho, 39, sanoo, että tiukempien koronarajoitusten aikaan hän kävi mieluiten ulkoilmassa treffeillä.

– Jotkut olivat silloinkin valmiita tapaamaan sisällä. Itse koen olevani vastuussa myös työyhteisöstäni, ettei heille tulisi tartuntoja.

Jokiaho kertoo olevansa sosiaalinen introvertti. Ystävät ovat ihmetelleet, miten hänellä on yhtäkkiä ollut paljon energiaa tavata uusia ihmisiä.

– Mikään tapailu ei ole lähtenyt etenemään hurjalla tahdilla. Olen kuitenkin tavannut fiksuja ja hyviä tyyppejä.

Opiskelijakaupunkina tunnetussa Jyväskylässä on paljon sinkkuja, mutta moni heistä on nuorempi kuin Jokiaho, eikä ole jäämässä paikkakunnalle. Ikä ei kuitenkaan ole kynnyskysymys, vaan samanhenkisyys.

Jokiaho itse on asettautunut kaupunkiin ja viihtyy työssään kaupunginteatterissa.

– Ammattinikin tuo omat haasteensa, joten kerron profiilissani avoimesti olevani näyttelijä ja laulaja. Työssäni saatan näytellä rakkautta. Jos se ahdistaa, emme sovi yhteen.

Jokiaho toivoo treffikumppaniltaan samantyyppistä huumoria, keskustelukykyä ja sitä, että mies tykkäisi liikkua.

– Voisi olla myös minua vähän rauhallisempi ja toivoisin, että hänellä olisi intohimo jotain elämän asiaa kohtaan.

Treffitarjokkaiden määrä voi haitata keskittymistä

Mika Eskelinen viihtyy metsässä ja luontopoluilla, ja se näkyy myös hänen treffi-ilmoituksessaan Tinderissä. Kuva: Mika Eskelisen kotialbumi

Kuopiolainen Mika Eskelinen, 43, on liittynyt sekä Tinderiin että Facebookin sinkkuryhmiin kuten Vaellussinkkuihin.

Tinderissä uusia kasvoja on viime aikoina ilmestynyt mukaan niin tiheään, että Eskelinen arvelee sen vaikuttavan siihenkin, miten tiiviisti maltetaan keskittyä viestittelyyn.

– Tarjontaa on ehkä niin paljon, että siinä syntyy sohellusta sen verran, että lopputulos on huono aika usein. Sehän ei ole sovelluksen vika, vaan käyttäjien, Eskelinen naurahtaa.

Varovaisuuttakin on edelleen ilmassa. Viime vuoden puolella moni vastasi Eskelisen treffipyyntöön, että ei koronan vuoksi uskalla tavata uusia ihmisiä.

– Olen pian taas lähdössä Lappiin vaeltamaan, sellaisiin reissuihin kaipaisin seuraa. Kesälomani on kylläkin jo loppumassa, mutta syksyksi toivoisin kyllä ihanaa ihmistä vierelleni.

– Seurustelukumppanilta toivon, että hän on lämmin, läsnäoleva ja vähän hassu. Ulkonäkökin vaikuttaa.

“Tästä tulee aikamoinen rakkauden kesä”

Seksuaalisuuteen ja ihmissuhdeneuvontaan keskittyvän Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja, seksuaalineuvoja ja seksuaalieetikko Tommi Paalanen näkee merkkejä siitä, että kuluvasta kesästä tulee treffailun täyttämä.

– Jengi on selvästi aktivoitunut. Rajoitusten poistuminen ja hyvä sää saavat ihmiset liikkeelle. Mitä olen työni puolesta ja eri viiteryhmistä seurannut, tästä tulee aikamoinen rakkauden kesä.

Yhä useampi suuntaa nyt treffeille, kun koronarajoituksia on purettu. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Vaikka yhä useampi etsii rakkautta festareilta ja tapahtumista, osa suhtautuu edelleen varovaisesti tapaamisiin kasvokkain. Sexpon neuvontapuhelimessa kuuluu huoli siitä, ettei haluta tartuttaa kumppaniin koronavirusta.

Toisaalta pienissä piireissä pyöriminen ja etäisyyden pitäminen on voinut nostaa pintaan epävarmuutta siitä, miten enää osaa toimia sosiaalisissa tilanteissa.

– Osa vaivaa ujous tai pelko, sanoo pariterapeutti Tiina Böhling-Salonen, joka vastaa Sexpon neuvontapuhelimeen kesän ajan.

Böhling-Salonen kertoo, että Sexpon neuvontapuhelimessa muistutetaan edelleen viranomaisohjeiden noudattamisesta.

Se, miten varovaisesti tai rohkeasti etenee uutta parisuhdetta etsiessä, on kiinni ennen kaikkea persoonallisuudesta myös poikkeuksellisina aikoina.

– Koronatilannehan on jossain määrin päällä edelleen. Jos luonteessa on taipumusta varovaisuuteen, etenee muutenkin hitaammin. He, joita koronatilanne on ahdistanut, voivat olla ahdistuneita edelleen, pohtii Paalanen.

Sexpon neuvontapuhelimeen tulee yhteydenottoja monilta, joita vaivaa ujous tai pelko kohdata uusia ihmisiä, kun koronarajoituksia on purettu. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Treffailutapojen muutoksia vaikea ennustaa

Vaikka korona-aika on jarruttanut joidenkin intoa tavata uusia ihmisiä, pandemian vaikutusta suomalaiseen treffikulttuuriin pidemmällä tähtäimellä on Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalasen mielestä vielä vaikea arvioida. Hän arvelee, että parin vuoden kuluttua tutkijat saattavat lukea hyvinkin tarkkaan, millaisia treffi-ilmoituksia korona-aikana laadittiin.

Moni ei ole korona-aikana pitänyt kovaa ääntä ihastumisistaan tai tapailukokemuksistaan, koska moraalisaarnoja on varsinkin somessa jaettu ihan tavallisistakin kahvilakäynneistä.

– Ei deittailu kasvotusten ole kokonaan loppunut pandemian aikanakaan, eivätkä kaikki ole siirtyneet videotreffeihinkään. Ehkä sellaista syyllistämistä ja moralisointia on ollut ilmassa uusien ihmisten tapaamisesta, että niistä ei välttämättä ole kerrottukaan.

Paalanen muistuttaa, että toiset ovat kokeneet etäyhteyden kautta tapaamisen tai puhelut hyviksi keinoiksi tutustua jo ennen kuin koronarajoitukset puuttuivat peliin.

– Videotreffeihin on ehkä joskus aiemmin turvauduttu silloin kun on ollut pakko, mutta nyt siitä on tullut normaalimpaa, kun ihmiset ovat tottuneet käyttämään eri videosovelluksia.

Mistä olet etsinyt treffi- ja seurusteluseuraa vai onko se oikea jo löytynyt? Miten koronatilanne on vaikuttanut kumppanin etsintääsi? Keskustelu aiheesta on avoinna sunnuntaihin 18.7. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Emmi Nuorgamin kolumni: Heteroiden on vaikea pariutua deittisovelluksissa, koska miehet ja naiset elävät eri todellisuudessa

Tinderin käyttö kasvoi pandemiavuonna mutta toi samalla yllättävän muutoksen – "Deittailu hidastuu, jolloin siihen ei tarvitse enää uupua"