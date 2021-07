Kuolonuhrin vaatineen Kokkolan veneturman osapuolia kuullaan vasta lähiviikkoina

Kokkolan Magasinholmenin edustalla viime viikonloppuna sattuneen veneonnettomuuden tutkinnassa ei ole vielä kuultu turman osapuolia.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ove Storvall Pohjanmaan poliisi arvelee, että kuulustelut aloitetaan lähiviikkoina, kunhan selvinneet saavat aikaa toipua tragediasta.

Turman syy ei ole selvillä.

Onnettomuudessa kuoli 65-vuotias mies, kun kaksi moottorivenettä törmäsi toisiinsa Kokkolan sataman ulkopuolella lauantaina ennen yhtä.

Uhrin kanssa samassa veneessä ollut nainen sekä suuremman veneen kuljettaja, noin 20-vuotias mies selvisivät törmäyksestä ilman suuria vammoja.

Ison veneen mieskipparia epäillään tässä vaiheessa kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kertoo poliisi. Esitutkinnan edetessä tämä voi muuttua.

Hytillisessä veneessä on korkeat laidat sekä ikkunoissa välipuita. Ne ovat voineet rajoittaa näkemistä. Tutkinnanjohtaja Ove Storvall

Sää oli onnettomuuden sattuessa aurinkoinen ja selkeä. Tutkinnanjohtaja Storvall arvioi, että veneiden olisi pitänyt havaita toisensa.

Iso, hytillinen moottorivene törmäsi pienemmän moottoriveneen takaosaan eli siihen kohtaan, missä 65-vuotias mies istui. Törmäyksen voimasta mies putosi mereen ja meni elottomaksi. Häntä yritettiin elvyttää, mutta tuloksetta.

Poliisin alustavissa tutkimuksissa on selvinnyt, että avoveneessä ollut mies on istunut osittain selkä siihen suuntaan, mistä isompi vene on lähestynyt. Vaikka näkyvyys on paikalla ollut hyvä, on sitä huonontanut muutama seikka.

– Hytillisessä veneessä on korkeat laidat sekä ikkunoissa välipuita. Ne ovat voineet rajoittaa näkemistä, arvioi rikoskomisario Storvall.

Poliisi on tehnyt tällä viikolla lähinnä teknistä tutkintaa turmaveneissä sekä vieraillut onnettomuuspaikalla.

Kuolemaan johtaneita veneonnettomuuksia sattuu Suomen vesillä harvoin.