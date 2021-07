Turkki lupaa siirtolaistulvassa apua Liettualle, jonka mukaan laittomat tulijat hyppäävät koneeseen Turkissa

Turkki ja Suomi ovat yhtä mieltä, että EU:n ja Turkin pitää tehdä läheistä yhteistyötä pakolais- ja siirtolaisasioissa. Helsingissä tavanneet maiden ulkoministerit Pekka Haavisto ja Mevlüt Çavuşoğlu keskustelivat Liettuan tilanteesta. Maa julisti hätätilan viime viikonloppuna moninkertaiseksi ryöpsähtäneen laittoman maahantulon vuoksi.

Liettuan mukaan meneillään on Valko-Venäjän hallinnon masinoima operaatio, jossa siirtolaisia lennätetään Turkista ja Irakista Valko-Venäjälle. Laittomat rajanylitykset lisääntyvät Liettuan mukaan niinä päivinä, kun lentoja Turkista ja Irakista Valko-Venäjälle saapuu.

Turkin ulkoministeri kertoi tavanneensa liettualaiskollegansa Vilnassa kaksi päivää sitten ja lupasi myös Helsingissä Liettualle apua.

– Tarjoamme Liettualle apuamme ja asiantuntemustamme, miten hoitaa tilanne. Turkki on maailman suurin pakolaisia vastaanottava maa, Çavuşoğlu sanoi.

Çavuşoğlu myös toppuutteli arvioita, että laittomia rajanylittäjiä tulisi nimenomaisesti Turkista. Hän kertoi asiaa selvitettävän Liettuan ulkoministerin tulevalla Turkin-vierailulla.

– Meidän täytyy yhdessä selvittää tulevatko nämä pakolaiset Valko-Venäjälle Turkin kautta. Tiedän, että kukaan ei voi tulla ilman voimassa olevaa viisumia. Turkish Airlines -lentoyhtiö on tässä hyvin tiukka, Çavuşoğlu vakuutti.

Çavuşoğlun esiintuoma Turkish Airlinesin jämptiys tosin ei poista ongelmaa. Liettuassa on esitetty arvioita, että Istanbulista Minskiin tulijoita lennätettäisiin vakovenäläisen Belavia-lentoyhtiön kyydissä.

Turkki toivoo Suomen höllentävän turistien koronarajoituksia

Koronapandemian vuoksi etäyhteyksillä pidetyssä tiedotustilaisuudessa Çavuşoğlu toi esiin, että ennen koronapandemiaa Turkissa vieraili noin 130 000 suomalaisturistia vuodessa.

Çavuşoğlu toivoi, että Suomi höllentäisi pandemian vuoksi asetettuja matkustusrajoituksia niin, että Turkista palaavat eivät joutuisi karanteeniin. Turkkilaisministeri arvioi, että Suomi voisi Turkin kanssa toimia samoin kuin Saksa.

– Teemme parhaamme, mutta emme voi luvata varmasti milloin tämä voisi tapahtua, Haavisto sanoi ja viittasi Venäjän pahaan koronatilanteeseen, joka EM-jalkapalloturistien myötä on läikkynyt myös Suomeen.

Ulkoministeri Haavisto kertoi ministerien keskustelleen Turkin halusta järjestää koronaturvallista matkailua.

Turkin ja EU:n suhteet aallonpohjassa

Turkin ja EU:n suhteiden huonoa tolaa kumpikaan ministereistä ei kiistänyt. Çavuşoğlu totesi, että niin sanotuissa lähentymisneuvotteluissa ei ole edistytty. Lähentymisneuvottelut Turkin EU-jäsenyydestä aloitettiin jo vuonna 2005, mutta jäsenyys on käynyt alati epätodennäköisemmäksi presidentti Recep Tayyip Erdoğanin itsevaltaisten otteiden, ihmisoikeusloukkausten ja Syyrian tilanteen vuoksi.

Ulkoministeri Haavisto totesi, että EU:n ja Turkin suhteissa viime vuosi oli hyvin hankala. EU-parlamentin raportissa suhteita luonnehdittiin historiallisen huonoiksi. Haavisto näki kuitenkin jo kehitystä parempaan.

– Vuosi 2021 on jo selvästi parempi. EU:n korkean tason vierailuja on tehty Turkkiin, ja vuoropuhelu on käynnissä. Meillä on yhteisiä haasteita, kuten siirtolaiset, Syyrian ja Afganistanin tilanne. Monissa asioissa EU:n ja Turkin läheistä yhteistyötä tarvitaan, Haavisto totesi.

