Sisärajavalvonta päättyy kahden viikon päästä, mutta rajavartijat eivät häivy länsirajalta mihinkään – virka-apua tarvitaan testeihin ja tarkastuksiin

Rajavalvonta päättyy kahden viikon jatkoajan jälkeen länsirajalla, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että rajavartijat katoaisivat rajalta kokonaan. Maahantulijoiden testaaminen jatkuu ja rajanylittäjien pysäyttämiseen tarvitaan Rajavartiolaitoksen virka-apua.

Valtioneuvosto päätti (siirryt toiseen palveluun) tänään torstaina jatkaa sisärajavalvontaa 25.7. saakka. Sen jälkeen sen ilmoitettiin päättyvän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maahantulorajoituksia ja tartuntatautilain vaatimuksia noudatetaan siihen asti.

Pidennystä perustellaan sillä, että testauksesta vastaaville kunnille ja sairaanhoitopiireille annetaan aikaa valmistautua uuden lainsäädännön mukaisiin terveystarkastuksiin.

Osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen Tornion kaupungilta kertoo, että kaupunki on jo tehnyt virka-apupyynnön Länsi-Suomen merivartiostolle, joka valvoo liikennettä Tornion rajanylityspaikalla.

– Se tulee olemaan edelleen meidän tukena, mutta silloin ei tarkasteta muuta kuin terveystietoja.

Yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta sanoo, että heidän tehtävänsä Torniossa vähenevät.

– Mehän emme tee enää rajatarkastuksia eli katsota henkilön maahantuloedellytyksiä, vaan katsomme vain koronapasseja ja testejä ja ohjataan testipaikalle.

Yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta kertoo, että sisärajatarkastusten loppuminen merkitsee myös maahantuloedellysten tutkimisen loppumista. Kuva: Kyösti Vaara / Yle

Rajaliikenne voi sujuvoitua

Rantala uskoo, että Torniossa on vähemmän merivartioston henkilökuntaa, mutta rajanylitys voi jopa nopeutua. Hän ei osaa vielä sanoa, otetaanko kaikki rajanylittäjät tarkastettavaksi vai tehdäänkö tarkastuksia pistokoeluontoisesti.

– Sekä että. Sitä pitää katsoa, kun se muotoutuu.

Rajavartiolaitoksella on odotettu valtioneuvoston päätöstä, koska sisärajatarkastukset olisivat loppuneet aikaisemman päätöksen perusteella 11.7.

– Rajavartiolaitoksen toimintaa se ei haittaa. Me kyllä tiedämme, mitä me tehdään, mutta ihmiset jotka valmistautuvat matkustamaan näyttävät olevan epätietoisia pääsevätkö he maahan.

Torniossa oltiin varauduttu molempiin vaihtoehtoihin; sekä lopettamaan sisärajatarkastukset maanantaina että jatkamaan niitä – huolimatta siitä, että edellisen päätöksen määräaika oli umpeutumassa muutaman päivän kuluttua.

Maahantulijat ohjataan pakkotesteihin

Tiistaina valtioneuvosto päätti (siirryt toiseen palveluun) myös niistä edellytyksistä, millä Suomeen voi jatkossa tulla ulkomailta.

Ne koskevat kaikkia, jotka tulevat Suomeen muualta eli tänne tulevia turisteja ja muita matkustajia sekä suomalaisia, jotka palaavat kotiin ulkomaanmatkalta.

Länsirajan vilkkain maarajan ylityspaikka on Tornio. Kahden viikon päästä rajalla siirrytään malliin, jossa maahan tulijat ohjataan tarvittaessa pakollisiin koronatesteihin. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen Lapin aluehallintovirastosta sanoo, että lain periaate on se, että Suomeen tultaessa täytyy esittää todistus joko kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirusinfektiosta tai täydestä rokotussarjasta tai ennakkotestistä.

– Jos mitään näistä ei ole, niin silloin ensimmäinen testi on heti rajalla tai välittömästi rajanylityksen jälkeen.

Kemppainen sanoo, että edelleen on voimassa se, että Suomen kansalaisen maahantuloa ei voi estää. Jos testiin määrätään ja siitä kieltäytyy, syyllistyy terveyssuojelurikkomukseen.

Nyt päättyvää tarkastusta kutsutaan terveystarkastukseksi, jatkossa voi Kemppaisen mukaan puhua pakkotesteistä.

– Tätä uutta voi kutsua pakkotestaukseksi. Nyt puhutaan covid-19-testistä, eikä terveystarkastuksesta.

