Vääksyn venekulkue juhlistaa Suomen vilkkaimman kanavan 150-vuotista historiaa – katso, kuinka alukset lipuvat kanavaan

Vääksyn kanava on Suomen vilkkain kanava. Vuosittaisia sulutuksia on 4000-5000. Perjantaina kanavan syntymäpäivien kunniaksi iltapäivän venekulkueessa yleisölle esittäytyvät erilaiset virka-alukset, puuveneet, moottoriveneet ja purjeveneet.

Vääksyn kanavan 150-vuotisjuhlallisuuksia juhlitaan Vääksyssä koko viikon ajan. Vesijärven Päijänteeseen yhdistävää kanavaa alettiin rakentaa vuonna 1868 ja se valmistui vuonna 1871. Se avasi kauppareittejä ja toi elinvoimaa alueelle.

Asikkalan tunnetuimman nähtävyyden ympärille on järjestetty hulppeat puitteet, kertoo Asikkalan kehittämisassistentti Merja Palokangas-Viitanen.

Perjantain venekavalkadi alkaa klo 14 ja sen on järjestänyt Asikkalan pursiseura. Siinä esittäytyvät erilaiset työalukset, virka-alukset, puuveneet, moottoriveneet ja purjeveneet.

Kulkueessa nähdään myös Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roopetar-huoltoalus. Lisäksi mukaan on tulossa täyssähköinen moottorivene, kertoo Asikkalan pursiseuran hallituksen jäsen Heidi Painilainen.

Veneiden esittely tapahtuu Lauri Rapalan patsaan luona Vesijärven puolella sulkua.

Paikalla ovat poliisi ja Lahden järvipelastajat ovat aluksineen. Venekunnat suluttavat itsensä esittelyn jälkeen kanavan läpi Päijänteen puoleiseen satamaan Majakkapaviljongille. Veneiden lisäksi paviljongilla voi tutustua Asikkalan pursiseuran ja muiden pursiseurojen toimintaan.

Vääksyn kanava on Suomen vilkkain veneilykanava. Kuva: Eva Pursiainen / Yle

Vääksyn kanavan seutu on matkailijoiden suosikki. Kanavan ympärille on vuosien saatossa perustettu paljon pieniä kahviloita ja putiikkeja. Lyhyen kävelymatkan päässä sijaitseva vanha Vääksy ja kanava ovat yhdessä hyvä esimerkki idyllisestä alueesta.

Kanavan syntymäpäiviä on viikon aikana juhlittu laulaen, soittaen ja tanssien. Päivittäisiä tapahtumia on sekä lapsille että aikuisille. Kanavan viereisestä Päijännetalosta löytyy kanavan historiasta kertova näyttely ja ympäristössä on tänä kesällä myös monia taidenäyttelyitä.

