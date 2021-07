Haitin surmattu presidentti johti läntisen pallonpuoliskon köyhintä maata – Miksi avustusmiljardit eivät ole nostaneet saarivaltiota jaloilleen?

Karibialla sijaitseva noin 11 miljoonan asukkaan Haiti on ajautunut syvään kaaokseen.

Presidentti Jovenel Moïse salamurhattiin kotonaan 7. heinäkuuta hämärissä olosuhteissa. Maassa ei ole toimivaa parlamenttia eikä tiedossa ole varmistettua vaalipäivää. Tilanne on väkivaltaisin kahteen vuosikymmeneen (siirryt toiseen palveluun).

Haiti on noussut otsikoihin erilaisten kriisien ja erityisesti luonnonkatastrofien myötä, joista tunnetuin on vuoden 2010 valtaisa maanjäristys. Jälleenrakennus toi maahan miljardeja avustusdollareita ja tuhansia kansalaisjärjestöjä, mutta maan kehityksen tilanne on kaikilla mittareilla yhä heikko – miksi?

– Jos haetaan selitystä maan epävakaudelle, niin suuri kiista liittyy siihen, missä määrin selitystä kannattaa hakea ulkomaanvelasta, joka syntyi 1800-luvun alun siirtomaavallasta vapautumisen yhteydessä, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sanoo.

Siirtomaahistorian lisäksi selityksiä löytyy esimerkiksi epäonnistuneista humanitaarisista operaatioista ja maan korruptoituneesta politiikasta. Selvitimme niistä keskeisiä.

Port-au-Princen kaduilla nähdään usein mielenosoituksia. Ihmiset eivät kuitenkaan ole kerääntyneet vastustamaan tai suremaan presidentti Moïsen murhaa. Kuva: Orlando Barria / EPA

Pieni saarivaltio hurrikaanivyöhykkeellä

12. tammikuuta 2010 maahan iski yli 7 magnitudin maanjäristys, jossa kuoli arviolta 100 000–300 000 ihmistä. Ennestään heikko infrastruktuuri petti, ja täyteen asutettu pääkaupunki Port-au-Prince luhistui maan tasalle. Ainakin 1,5 miljoonaa jäi kodittomaksi.

Maahan saapui tuhansia avustusjärjestöjä, ja humanitaarisiin operaatioihin arvioidaan ohjatun noin kymmenen miljardia dollaria (siirryt toiseen palveluun).

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Kymmenen vuotta myöhemmin yli 30 000 haitilaista eli yhä (siirryt toiseen palveluun)telttaleireillä. Maan elinolosuhteet palasivat samalle heikolle tasolle, millä ne olivat ennen maanjäristystä. Syynä pidetään osaltaa jälleenrakennuksen heikkoa hallinnointia.

YK:n selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kahden ensimmäisen vuoden aikana alle kymmenen prosenttia rahavirroista kanavoitiin Haitin hallituksen käyttöön, ja vain 0,6 prosenttia haitilaisille organisaatioille ja yrityksille.

Suurin osa rahavirroista ohjautui avustustyöhön lukuisten kansainvälisten apujärjestöjen, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ja liikeyritysten kautta, eikä maan hallituksella ollut kapasiteettia koordinoida valtavaa jälleenrakennustyötä.

– Humanitäärinen hätäapu heti järistyksen jälkeen onnistui ja pelasti henkiä. Pidempiaikaista jälleenrakennustyötä hankaloittivat useat eri tekijät, joskin onnistumisiakin oli, Kirkon Ulkomaanavun humanitäärisen avun päällikkö Risto Härmä kertoo.

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla toiminut diplomaatti emeritus Mikko Pyhälän mukaan avustustyö ei vahvistanut paikallisia instituutioita. Maata kutsutaankin toisinaan "avustusjärjestöjen tasavallaksi".

– Kestävää kehitystä ei saavutettu, Pyhälä sanoo.

Miljardien dollarien lisäksi avustustyö toi maahan koleran ensimmäistä kertaa 150 vuoteen. YK:n rauhanturvaajien mukanaan tuomaksi epäilty kulkutauti tappoi ainakin 10 000 ihmistä.

Jaloilleen hapuilevaa maata ovat sittemmin 2010-luvulla horjuttaneet muun muassa hurrikaanit, joista tuhoisin, Matthew, tappoi lähes 600 haitilaista ja jätti 35 000 kodittomiksi vuonna 2016. Luonnontuhot ovat myös vieneet mukanaan viljelymaata.

Itsenäisyydestä velkakierteeseen

Erityisen tuhoisia luonnonkatastrofeista tekee kuitenkin maan ennestään heikko kehityksen taso. Haitia pidetään läntisen pallonpuoliskon köyhimpänä valtiona.

Ranskan rikkain siirtomaa julistautui itsenäiseksi vuonna 1804. Kyseessä oli maailman ensimmäinen kerta, kun orjuutetut ihmiset vapauttivat itsensä siirtomaaherruudesta ja perustivat oman valtion.

Väkivallatta tämä ei onnistunut, ja lopulta Haiti joutui maksamaan Ranskalle valtavan summan korvauksena "omaisuuden" menetyksistä. Käytännössä tämä tarkoitti lamaannuttavaa velkaa, jota Haiti maksoi muun muassa koulutuksen ja infrastruktuurin (siirryt toiseen palveluun) kustannuksella yli vuosisadan, vuoteen 1947 asti.

Maanjäristys tuhosi suuren osan Port-au-Princen infrastruktuuria. Kuva: Shawn Thew / EPA

Velkakierre syöksi Haitin talouden maailman talousmahtien ja erityisesti Yhdysvaltojen armoille.

Hyvä esimerkki tästä on riisitullien alasajo. Vielä 1980-luvun alussa riisinviljely oli Haitissa merkittävä elinkeino.

Yhdysvallat painosti maan laskemaan riisin tuontitulleja merkittävästi, jolloin paikalliset viljelijät eivät enää kyenneet kilpailemaan Yhdysvalloista tuodun valtion tukeman "Miami-riisin" kanssa ja elinkeino romahti.

Nyky-Haitin talousongelmien juuret jäljitetään usein myös 28 vuotta kestäneeseen ja Yhdysvaltojen tukemaan François ­"Papa Doc" Duvalierin sekä tämän pojan Jean-Claude "Baby Doc" Duvalierin diktatuuriin 1957–86.

Duvalierin brutaalin 30 000–60 000 haitilaista tappaneen hallinnon aikana korruptio rehotti (siirryt toiseen palveluun): Velkaa otettiin holtittomasti samalla, kun jopa 80 prosenttia kehitysavusta kavallettiin. Lopulta nuorempi Duvalier pakeni maasta mukanaan jopa 900 miljoonaa dollaria valtion rahaa.

Vuonna 2020 köyhyysrajan alapuolella eli 60 prosenttia haitilaisista, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2012. Maailman ruokajärjestö WFP:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) 4,4 miljoonaa haitilaista kärsii nälänhädästä.

Poliittisesta kriisistä toiseen

Poliittiset kriisit ja vallankaappaukset ovat seuranneet toinen toistaan myös Duvalierien jälkeisessä demokratiassa. Isän ja pojan perintönä jättämät korruptio ja huono hallinto ovat syöneet myös maanjäristyksen jälleenrakennusvaroja.

Maan senaatin toimeenpanemassa selvityksessä on löytynyt viitteitä (siirryt toiseen palveluun) siitä, että suuri osa Venezuelan Haitille lainaamasta kahdesta miljardista dollarista oli joko kavallettu tai tuhlattu vuosien 2008–2016 aikana.

YK:n yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) suurimpia esteitä maanjäristyksen jälkeiselle kehitykselle onkin ollut maan välinpitämätön eliitti.

Mies kantoi omaisuuttaan puuarkussa maanjäristyksen jälkeen Port-au-Princessa 31. tammikuuta vuonna 2010. Kuva: Ulises Rodriguez / EPA

Maan päätöksenteko on ollut useampaan otteeseen jumissa maanjäristyksen jälkeen, mikä on vaikeuttanut muun muassa lainansaantia (siirryt toiseen palveluun) ulkomailta.

Sekä nyt surmattu Moïse että tämän edeltäjä Michel Martelly nousivat valtaan sekavissa olosuhteissa, joissa vaalitulosta kyseenalaistettiin. Molempia on syytetty korruptiosta, ja molempia on vaadittu eroamaan mielenosoituksilla. Molemmat pitäytyivät kiinni vallankahvassa ja johtivat lopulta maata epäsuosituilla presidentin asetuksilla.

Haitin päätöksenteko on ollut täysin halvaantunut tammikuun 2020 alusta lähtien, jolloin useimpien parlamentin jäsenten kausi päättyi.

Jengit täyttävät valtatyhjiötä

Poliittinen kriisi on johtanut Haitissa nyt myös terveydenhuollon heikkenemiseen entisestään koronapandemian keskellä (siirryt toiseen palveluun). Haiti sai läntisen pallonpuoliskon viimeisenä valtiona ensimmäiset puoli miljoonaa koronarokoteannostaan Yhdysvaltojen lahjoittamana Covax-rokoteohjelman kautta keskiviikkona.

Heikko hallinto on johtanut heikkoon turvallisuustilanteeseen. Huonossa taloustilanteessa rikollisuudella tienaaminen on käynyt yhä kannattavammaksi, ja esimerkiksi ryöstely ja kidnappaukset ovat maata piinaava ongelma.

Mellakkapoliisi kantaa bensakanisteria Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessa. Kuva: Orlando Barria / EPA

Viime vuosina valtatyhjiötä ovat alkaneet täyttää jengit.

YK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Port-au-Princessa jo 14 000 on paennut jengiväkivaltaa viimeisen yhdeksän kuukauden aikana, ja Haitin ihmisoikeusverkoston (Haitian National Human Rights Defense Network) mukaan rikollisryhmät kontrolloivat jopa 60 prosenttia Haitin alueista. Poliitikkoja on syytetty yhteistyöstä jengien kanssa.

Karibian alueen yhteistyöjärjestö Caricom antoi kokouksensa 4.–6. heinäkuuta päätteeksi julkilausuman (siirryt toiseen palveluun), jossa sen 15 jäsenmaata ilmaisivat huolensa Haitin turvallisuustilanteesta ja kyseenalaistivat maan hallinnon kyvyn suojella kansalaisiaan.

Vain hieman myöhemmin selvisi, ettei edes maan presidentti ole nykytilanteessa turvassa.

