Piina on viimein ohi: 44 autoa romuttanut Pentti Korpi sai Valtiokonttorilta suurimman yksittäisen korvauksen – "Voi sanoa, että istun omassa autossa"

Uuden hybridi-Volvon ratin takana istuvalla nippuromuttajalla on syytä hymyyn, sillä 77 000 euron korvaussumma maksettiin täysimääräisenä. Hakemuksista käsittelemättä on enää kolmannes. Korvauksia on toistaiseksi maksettu vajaa 1,5 miljoonaa euroa.

Alahärmäläinen Pentti Korpi sai palkkiot kaikista romutetuista autoistaan