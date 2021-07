Pari tuhatta ihmistä pääsee nauttimaan festareista Kajaanissa, vaikka koronatilanne on vielä huono – katso tunnelmia, kun portit aukaistiin

Kajaanissa alkaa tänään Lammen Loiskeet -musiikkifestivaali. Tapahtumaan odotetaan yli 2 000 kävijää, vaikka kaupunki on koronapandemian kiihtymisvaiheessa.

Kajaanissa alkaa tänään hartaasti odotettu musiikkifestivaali. Kajaani Fest Lammen Loiskeet -festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019 ja vuoden 2020 peruuntumisen takia nyt on vuorossa Loiskeiden toinen järjestämiskerta.

Perjantaina alkava tapahtuma kestää kolme päivää ja loppuu sunnuntaina 11. heinäkuuta. Tapahtumassa esiintyy yli 20 kotimaista artistia. Mukana ovat muun muassa Alma, Blind Channel, Irina, Mouhous ja Stig.

Festivaalin kotikaupunki Kajaani on tällä hetkellä koronapandemian kiihtymisvaiheessa, ja alueen koronatilanne on maan huonoimpia. Järjestäjät kertovat kiinnittävänsä erityisesti huomiota tapahtuman hygieniaan. Kainuun koronakoordinaatioryhmän mukaan yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään, että osallistujien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Aiemmin kesällä järjestetyillä festareilla on toimenpiteistä huolimatta esiintynyt altistumisia. Esimerkiksi viime viikolla päättyneillä Himoksen Iskelmä Festivaaleilla tapahtui altistumisia.

Kajaanin Festivaalialue sijoittuu Kajaanihallin kentälle ja itse Kajaanihalliin. Paikalle odotetaan saapuvan yli 2 000 kävijää.

Toimittaja Sipe Myllyniemi seurasi festivaaliporttien aukeamista. Voit katsoa tunnelmia jutun pääkuvasta.

Lue myös: Festarit ovat vain laastaria musiikkialan ahdinkoon – lavoille nousevat samat isot nimet, ja muut muusikot odottavat yhä pääsyä keikoille