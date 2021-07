Kutittaako järvessä uinnin jälkeen? Syynä voi olla järvisyyhy – tapauksia eri puolilla Suomea

Jos iho kutiaa järvessä uinnin jälkeen, kyseessä voi olla järvisyyhy. Järvisyyhyn oireita ovat uinnin jälkeen ilmaantuva kutina ja ihottuma, jossa on usein punaisia näppylöitä.

Vaikka järvisyyhy on ikävä vaiva, se on vaaraton.

THL:n vesiepidemioiden asiantuntija, erikoissuunnittelija Outi Zacheus kertoo, että järvisyyhy johtuu vesilintujen loisista. Imumatojen toukat saattavat erehdyksissään tunkeutua uimarin ihoon.

Zacheus kertoo, että yleensä siellä, missä vesilintuja on, voi olla järvisyyhyä.

– Otolliset olosuhteet järvisyyhylle ovat esimerkiksi matala ja ruovikkoinen rantavesi, jossa vesilinnut viihtyvät. Vedessä voi olla myös kotiloita, jotka toimivat loisten väli-isäntinä.

Viranomainen ei seuraa järvisyyhyä erikseen, vaan havainnot uintiin yhdistetyistä järvisyyhyn oireista tulevat suoraan uimareilta. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo vesien uimakelpoisuutta muilta osin.

– Uimarannoilta seurataan aistinvaraisesti sinilevän esiintymistä. Vesinäytteistä tutkitaan ulosteperäisen saastumisen indikaattoribakteereita, jotka voivat kertoa jätevesien vaikutuksista, Zacheus kertoo.

Käyrälammella varoitetaan järvisyyhystä. Sen voi välttää esimerkiksi sillä, että kiertää matalan veden kaukaa ja loikkaa suoraan laiturilta syvempään veteen. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Jos järven rannalla on viitteitä järvisyyhyyn, kunta laittaa rannalle asiasta tiedotteen. Näin on tehty esimerkiksi Vähäjärven uimarannalla Haminassa ja Käyrälammella Kouvolassa. Myös Lahdessa ja Kajaanissa on havaittu järvisyyhyä tänä kesänä.

Järvisyyhyä voi välttää muutenkin kuin uimatta

Järvisyyhy ei ole ihmiselle vaarallista, vaikka punaiset näppylät voivatkin näyttää ja tuntua ikäviltä. Imumatojen toukat eivät pysty kehittymään ihmisessä. Oireetkin katoavat itsekseen. Vedessä voi siis uida.

Kouvolan terveysvalvonnan mukaan kutina helpottaa usein jo muutamassa tunnissa, mutta näppylät voivat olla iholla jopa viikon. Jos kutina on sietämätöntä, apteekista kannattaa kysyä kutinaa helpottavia voiteita.

Jos tahtoo välttää järvisyyhyn oireita, voi huuhdella itsensä uinnin jälkeen puhtaalla vedellä tai hangata ihonsa läpikotaisin karkealla pyyhkeellä.

Zacheus kertoo, että tietyillä toimilla järvisyyhyn aiheuttajiakin voidaan estää tulemasta uintivesiin.

– Rantavesistä voidaan raivata kasvillisuutta ja sitä voidaan hiekottaa. Jos kotiloita on, niitä voi kerätä pois. Voi myös varmistaa, että laiturialueilta pääsee hyvin uimaan, ettei uimareiden tarvitse kahlata ruovikon läheisyydessä.

