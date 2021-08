Syöpäpölyjen hallinnassa on puutteita monella työpaikalla, vaikka tehokkaita keinoja olisi tarjolla – YIT: Pölyjen torjunnasta ei koidu suuria lisäkustannuksia

Vuosittain Suomessa noin tuhat ihmistä sairastuu työperäiseen syöpään, joka on useimmiten hengityselimissä.

Työpaikoilla yleisiä syöpävaarallisia aineita ovat muun muassa kovapuupöly ja kvartsipöly. Niille määriteltiin laissa puolitoista vuotta sitten raja-arvot, jotka eivät työpaikoilla saa ylittyä.

Kovapuupölyä syntyy, kun esimerkiksi puutuoteteollisuudessa tai ammattioppilaitoksen tiloissa käsitellään lehtipuuta, kuten tammea, pyökkiä tai koivua.

Kvartsipölyä puolestaan syntyy rakennustyömaalla, kun kiviainesta sisältävää materiaalia käsitellään, esimerkiksi piikataan betonia tai hiotaan, murskataan tai räjäytetään kiveä.

Kvartsipölyä muodostuu rakennusten purkutöissä, kalliota poratessa, hiekkapuhalluksessa ja tasoitustöissä. Pölyille voivat altistua myös tilojen siivoojat.

Kvartsipölyä syntyy esimerkiksi betonilattiaa hioessa. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Pölyn leviämistä voidaan tehokkaasti hallita helposti toteutettavilla keinoilla, kuten siisteydellä ja järjestyksellä, sanoo ylitarkastaja Satu Auno Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisäksi pölyn leviämistä vähennetään muun muassa kohdennetun ilmanvaihdon, alipaineen ja työtilojen osastoinnin avulla sekä esimerkiksi koteloimalla koneita.

Myös työmenetelmiä voidaan muuttaa sellaisiksi, ettei pölyä pääse syntymään, Auno sanoo.

– Tekniset ratkaisut ovat ensisijaisia. Jos ne eivät ole mahdollisia, arvioidaan henkilösuojainten käytön tarpeellisuutta.

Kaikilla työpaikoilla syöpäriskistä ei tiedetä

Vaikka lakimuutos kovapuupölyn ja kvartsipölyn raja-arvoista tuli voimaan jo puolitoista vuotta sitten, kaikilla työpaikoilla pöly ja samalla syöpävaara ei ole vielä hallinnassa.

Riskiä ei tiedosteta, tai vaikka tiedostettaisiiin, hallintakeinoja ei ole otettu käyttöön, Satu Auno arvioi.

Lain voimaantulon jälkeen työsuojeluviranomainen on tarkastanut yli 700 työpaikkaa. Yli 90 prosentissa löytyi ainakin jotakin korjattavaa.

Viidenneksellä työpaikoista on ollut Aunon mukaan merkittäviä puutteita kovapuupölyn aiheuttamien riskien arvioinnissa. Kvartsipölyn osalta puutteita on ollut muun muassa pölyntorjuntasuunnitelmissa ja henkilönsuojainten tarpeen arvioinnissa.

Syöpävaarallisten pölyjen hallintaan on suhtauduttu työpaikoilla vaihtelevasti. Osalla työpaikoista ei välttämättä edes tiedetä lainsäädönnön muutoksesta ja osalla on oltu tietoisia asiasta jo ennen kuin lakimuutos tuli voimaan, sanoo aluehallintoviraston ylitarkastaja Satu Auno. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Kvartsipölyn hallintaa on valvottu rakennustyömailla ja puupölyn hallintaa teollisuudessa, erityisesti sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa.

Kovapuupölyä voi esiintyä myös ammattioppilaitoksissa, mutta peruskoulujen teknisessä työssä käsitellään useimmiten pehmeämpää havupuuta, Satu Auno sanoo.

Ongelmia on ilmennyt muun muassa siinä, ettei työpaikoilla tiedetä kvartsi- ja puupölyn raja-arvoista, tai niiden riski on arvioitu puutteellisesti tai arviointia ei ole tehty lainkaan, Auno sanoo. Joissain paikoissa ilmanvaihto ei ole riittävä, tai pölyäviä kohteita ei siivota riittävän useasti.

– Merkittävä havainto on, että tieto lainsäädännön muutoksesta ei ole tavoittanut erityisesti pieniä työpaikkoja.

Yksi selitys voi olla, ettei pienissä yrityksissä ole resursseja seurata lainsäädännön vaatimuksia tai tehdä muutoksia, vaikka halua olisikin.

Pääsääntöisesti työpaikoilla halutaan noudattaa lakia ja suojella työntekijän terveyttä, Auno arvioi.

– On edelläkävijöitä, jotka tekevät muutoksia ennen kuin niitä edes vaaditaan. Iso joukko yrityksiä taas ei ehkä tiedä, mitä pitäisi tehdä, mutta toimii, kun saa ohjeet. Ja sitten on pieni joukko, jossa on vaikeaa saada asiat kuntoon.

Tarkastaja neuvoo ja ymmärtää, uhkasakkoja annetaan harvoin

Tarkastukset työpaikoille tehdään opastavalla otteella, Auno sanoo. Tavoitteena on viedä tietoa niille työpaikoille, joita uusi lainsäädäntö koskee. Valvontahankkeen on suunniteltu kestävän useampia vuosia.

Satu Aunon mukaan on ymmärrettävää, ettei pölynhallinta vielä ole jokaisella työpaikalla kunnossa, sillä lakimuutoksesta on vasta puolitoista vuotta ja muutokset vaativat myös rahaa, mahdollisesti isojakin investointeja.

Alipaineistamalla tila estetään pölyä leviämästä. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Jos tarkastajan ohjeet ja kehotukset eivät tuota tulosta, työsuojeluviranomainen voi määrätä työnantajan tarvittaviin toimiin sakon uhalla.

– Tästä ei pääse maksamalla, vaan sitä jatketaan niin kauan, että asia on hoidettu, Auno sanoo.

Rakennusalan jätti: Ei suuria lisäkustannuksia

Rakennusyhtiö YIT:llä kvartsipölyn vähentäminen ei ole tarkoittanut suuria muutoksia yrityksen toimintaan, koska pölyn leviämistä on pyritty vähentämään muutenkin, sanoo työturvallisuuspäällikkö Antti Jokela.

– Lähtökohta on se, että on se pöly mitä tahansa, on se kvartsia tai jotain muuta, niin ei se ole hyvä ihmisen sitä hengitykseen vetää. Se tarkoittaa, että kaikki pöly pyritään minimoimaan työmaalla. Samalla vaivalla pienellä lisäpanostuksella pystytään kvartsi- ja kovapuupöly hanskaamaan vallan mainiosti.

YIT:n työmailla kvartsipölyä tulee yleisimmin betonin työstämisestä. Enimmäkseen lakimuutos on lisännyt hallinnollista työtä, pölyn hallinnan suunnittelua ja toimenpiteiden dokumentointia.

Tarkkoja kustannuksia ei ole tiedossa, mutta Jokela arvioi, etteivät ne ole suuria, sillä pölynhallintaa on tehty aiemminkin. Toki kvartsipöly vaatii parempia suodattimia imureissa ja ilmanpuhdistuslaitteissa, hän sanoo.

– Laitteiden uusimisen yhteydessä on helppo valita sellaisia laitteita, joissa on pölynpoistovarustus mukana, se ei itsessään paljon tee.

Myös YIT:n työmailla on tarkastettu pölyn hallintaa. Aina kun tulee uusia asioita, menee hetki ennen kuin löytyy se tapa, jolla homma hoidetaan terveellisesti ja turvallisesti, sanoo YIT:n työturvallisuuspäällikkö Antti Jokela. Kuva: Petri Niemi/Yle

Myös YIT:n työmailla on tarkastettu kvartsipölyn hallintaa.

– Varsinkin alkuvaiheessa, kun laki muuttui, vaikka kokonaisuutta oli mietitty etukäteen, niin viranomainenkaan ei täysin osannut kertoa, mitkä olisivat riittäviä toimenpiteitä.

Korjattavaa löytyi muun muassa siitä, kuinka kattavasti kvartsipölyn hallintaprosessi on yritystasolla kuvattu ja ohjeistettu.

– Muutamia poikkeamia tarkastuksissa on löytynyt, ja niistä on keskusteltu viranomaisen kanssa ja löydetty yhteiset hyväksytyt toimintamallit, Jokela sanoo.

Parannettavaa viranomaisten ja työpaikkojen yhteistyössä kuitenkin olisi. Pölynhallinnan toimintamallin yksityiskohdista on vielä eriäviä käsityksiä, Jokela sanoo.

– Jos kaikilla toimijoilla, niin viranomaisilla, asiantuntijoilla kuin rakennusliikkeillä olisi yhtenäiset selkeät toimintatavat, tämä olisi vielä piirun verran yksinkertaisempaa.

Siisteys tekee työmaan viihtyisämmäksi

Pölynhallinta on välttämätöntä terveyden takia, mutta siitä on muutakin hyötyä. Kun kvartsipölyä vähennetään, vähenee pöly muutenkin, YIT:n Antti Jokela kertoo. Se taas parantaa työmaan viihtyisyyttä ja tekee työskentelystä miellyttävämpää.

Samaa sanoo alan yrityksiä edustava Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro.

– Kun pölyä on vähemmän, siivousta tarvitaan vähemmän ja työolosuhteet ovat paremmat, Kaskiaro sanoo.

Pölynhallinta täytyy ottaa huomioon jo rakennusprojektia suunnitellessa. Työmaalla käytetyt vaatteet vaihdetaan ennen puhtaisiin tiloihin menoa. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Paljon käytännön asioita on kuitenkin vielä ratkottavana. Pukuhuoneisiin, suihkuihin ja wc-tiloihin tarvitaan puhtaat tilat, joihin ei voi mennä työssä käytetyillä vaatteilla.

Muun muassa tätä ratkotaan Rakennusteollisuuden ja alan työntekijöitä edustavan Rakennusliiton yhteisessä hankkeessa, joka alkaa elokuussa.

Hidasta edistystä

Sitä, minkä verran kvartsi- ja kovapuupölylle altistumista koskeva lainsäädäntö vaikuttaa työperäisten syöpien määrään, on Satu Aunon mukaan vaikea arvioida. Vaikutus voi näkyä esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua, hän sanoo.

Syöpävaarallisen asbestin käyttö kiellettiin lähes 30 vuotta sitten, mutta sen vaikutus näkyy edelleen tilastoissa, sillä sairastumiseen voi riittää jopa 50 vuotta aiemmin tapahtunut asbestialtistus.

Suunta on kuitenkin oikea, sillä pitkällä aikavälillä työperäisten syöpien määrä Suomessa vähenee, Auno sanoo.

Lue lisää:

Ammattitautitapaukset vähenevät, mutta tilasto saattaa antaa liian valoisan kuvan – 70 prosenttia vahvistetuista tapauksista miehillä