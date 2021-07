Kesäkuun ennätyksellinen hellejakso ei ole näkynyt metsäpalojen määrässä – vain noin puolella metsänomistajista on vakuutus tuhojen varalle

Metsänomistaja voi saada korvausta metsäpalon aiheuttamista vahingoista, jos hänellä on voimassa oleva palovakuutus.

Kesän ennätyksellinen hellejakso ei ole vielä näkynyt metsäpalojen määrässä. Kesäkuussa koko maassa ilmoitettiin 468 maastopaloa, kun viime vuonna vastaava luku oli 852. Luvut ovat peräisin Pelastusopiston tilastoista.

Metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo, että Metsähallituksen metsissä on ollut tänä kesänä suhteellisen vähän metsäpaloja.

– Palot ovat myös olleet kooltaan melko pieniä. Tämän kesän toistaiseksi suurimmat palot ovat olleet vain 3–4 hehtaarin kokoisia. Esimerkiksi vuosi sitten Muhoksella tuhoutui 250 hehtaaria metsää vuosikymmenen suurimmassa metsäpalossa.

Lehtonen ei osaa sanoa, miksi metsäpalot ovat ainakin toistaiseksi jääneet niin vähiin. Yksi mahdollinen selitys on se, että ihmiset ovat liikkuneet luonnossa vastuullisesti eivätkä ole aiheuttaneet paloja.

– Varmasti siinä on ollut myös tuuria matkassa, Lehtonen toteaa.

Eniten korvataan myrskytuhoja

Metsänomistaja voi saada korvausta metsäpalon aiheuttamista vahingoista, jos hänellä on voimassa oleva palovakuutus. Omistaja voi hakea korvausta, jos puustoa on vahingoittunut vähintään 15 kuutiometriä tai taimikkoa on tuhoutunut puoli hehtaaria.

Finanssialan keskusliiton 10 vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan noin 42 prosenttia yksityisistä metsänomistajista omisti jonkinlaisen vakuutuksen.

– Olemme pystyneet arvioimaan, että nykyään noin puolella metsänomistajista on myrskyn korvaava vakuutus ja paloturvaa on vähintään saman verran, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Petri Mero.

Ylivoimaisesti suurin osa metsänomistajille maksetuista vahingonkorvauksista liittyy kuitenkin myrskyjen aiheuttamiin vaurioihin.

Esimerkiksi viime vuonna metsäpalojen aiheuttamia vahinkoja korvattiin yhteensä 433 000 eurolla, kun taas myrskyn aiheuttamia vahinkoja korvattiin lähes 7,5 miljoonan euron edestä.

Lue aiheesta lisää:

Suomen kesäkuu oli mittaushistorian lämpimin, pohjoinen pallonpuolisko hohkaa kuumuutta – tutkija: "Mahdottomuus on muuttunut mahdolliseksi"

Erämaiden metsäpalot ovat yleisiä, mutta niiden sammuttaminen vaikeaa – Yleensä palot ovat luonnolle hyväksi

Metsähallituksen kulotus karkasi käsistä Kolarissa – neljän hehtaarin alueelle levinnyt palo saatiin sammutettua