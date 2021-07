Yhdysvalloissa koronarokote on pelastanut satojen tuhansien hengen – koronaan kuolleet ovat nyt lähes yksinomaa rokottamattomia

Yhdysvalloissa yli kaksi kolmasosaa aikuisväestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Kuva koronarokotuspaikalta Floridasta kesäkuussa.

Koronarokote on Yhdysvalloissa estänyt jopa 270 000 ihmisen kuoleman, selviää Yalen yliopiston tutkimuksesta. Maan tartuntatautiviraston mukaan viime kuukausina koronaan on kuollut lähes ainoastaan rokottamattomia.

Koronarokote on Yhdysvalloissa pelastanut melkein 300 000 ihmisen hengen. Yalen yliopiston tuoreen selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan rokotekampanjan ansiosta 279 000 ihmishenkeä on säästynyt ja yli 1,2 miljoonaa ihmistä välttynyt sairaalahoidolta.

Yalen yliopiston kansanterveystieteen laitoksen tutkijat selvittivät koronakuolemien määrää suhteessa annettuihin rokotuksiin ja mallinsivat erilaisia tartunta- ja koronakuolemamäärän skenaarioita, jos rokotteita olisi annettu puolet nykyistä vähemmän tai ei lainkaan.

Jos rokotusannoksia olisi annettu puolet nykyistä vähemmän, Yalen yliopiston tutkijoiden mukaan koronaan kuolleita olisi tällöin yli 120 000 nykyistä enemmän. Yhdysvalloissa koronasta johtuvia kuolemia on tilastoitu eniten maailmassa, yli 600 000.

Ihmisiä jonottamassa koronarokotukseen Floridassa. Yalen yliopiston mukaan koronarokotus on pelastanut Yhdysvalloissa yli parin sadan tuhannen hengen. Kuva: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Yhdysvalloissa 67 prosenttia aikuisista rokotettu

Vähintään yhden koronarokoteannoksen oli Yhdysvalloissa heinäkuun alkuun mennessä saanut 67 prosenttia maan aikuisväestöstä. Koronarokotteita alettiin Yhdysvalloissa pistää joulukuussa.

Maan tartuntatautiviraston pääjohtaja Rochelle Walensky on rokotustahtiin melko tyytyväinen, vaikka presidentti Joe Bidenin asettamaa tavoitetta 70 prosentin rokotekattavuudesta maan itsenäisyyspäivään, 4. heinäkuuta mennessä ei saavutettukaan.

– Yli kaksi kolmasosaa aikuisista on saanut ainakin yhden annoksen. Maana olemme lähempänä kuin koskaan tämän pandemian nujertamista ja paluuta normaaliin, Walensky sanoi toimittajille pidetyssä Valkoisen talon etätiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun) eilen.

Yhdysvalloissa sekä koronakuolemien että sairaalahoitoon joutuneiden määrä on laskenut tammikuun huippuluvuista. Viranomaisia huolettavat nyt koronarokotteen ottamatta jättäneet, joilla sekä koronaviruksen aiheuttaman vakavan tautimuodon että kuoleman riski on suurempi.

Koronarokotteen on todettu estävän koronaviruksesta johtuvia vakavia, sairaalahoitoa vaativia tautimuotoja. Koronapotilasta tuotiin sairaalahoitoon New Yorkissa viime joulukuussa. Kuva: Justin Lane / EPA

Rokottamattomilla suurin koronakuoleman riski

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n keräämän alustavan aineiston mukaan viime kuukausina lähes kaikki – 99,5 prosenttia – Yhdysvalloissa koronaan kuolleista oli rokottamattomia.

– Käytännössä kaikki Covid-19-viruksesta johtuvat sairaalahoidot ja kuolemat tapahtuvat Yhdysvalloissa nyt rokottamattomille. Nuo kuolemat olisi ollut estettävissä yksinkertaisella ja turvallisella rokotteella, Walensky sanoi.

Walensky myös arvioi, että rokottamattomien koronasta aiheutuvat kuolemat ja sairaalahoitoa vaativat tartunnat kasvavat edelleen viruksen deltamuunnoksen vuoksi. Intiasta lähtöisin oleva deltavariantti on aiemmin todettuja virusmuunnoksia helpommin tartuttava.

Deltamuunnos Yhdysvalloissa nyt vallitseva variantti

CDC kertoi aiemmin tällä viikolla, että deltamuunnos on noussut Yhdysvalloissa hallitsevaksi koronavirusvariantiksi. Kuluneen kahden viikon aikana Yhdysvalloissa tarkemmassa virussekvennoinnissa todetuista koronatartunnoista lähes 52 prosenttia oli CDC:n mukaan deltamuunnosta.

Samaan aikaan, kun helpommin tarttuva deltamuunnos on noussut hallitsevaksi, Yhdysvalloissa todettujen koronatartuntojen määrä on noussut. Viikossa tartunnat ovat kasvaneet 11 prosenttia.

CDC:n mukaan 93 prosenttia todetuista tartunnoista on alueilta, joissa rokotuskattavuus on alhainen. Näillä alueilla alle 40 prosenttia aikuisväestöstä on ottanut rokotteen.

– Näemme huolestuttavia uusia kehityskulkuja. Yksinkertaisesti sanottuna, siellä missä rokotekattavuus on alhainen, sekä tartunnat että sairaalahoitoon joutuvien määrä ovat nousussa, Walensky sanoi.

Yhdysvaltain itärannikon osavaltioista monessa rokotuskattavuus on maan suurimpia. Kuvan Massachusettsissä vähintään yhden koronarokoteannoksen on saanut jo yli 82 prosenttia aikuisväestöstä. Kuva: CJ Gunther / EPA

Keskilännessä ja etelässä rokotekattavuus alempi

Yhdysvaltain terveysviranomaisten strategia onkin nyt saada rokotekattavuutta nostettua alhaisen rokotekattavuuden alueilla. Porkkanana pidetään paluuta rajoituksettomampaan elämään.

– Korkean rokotekattavuuden alueilla tartuntamäärät ovat alempia, ja elämä on palaamassa normaaliksi. Tämän pandemian nitistämiseksi ja deltamuunnoksen pysäyttämiseksi, kaikkien täytyy tehdä osuutensa ja ottaa rokote, Walensky vetosi.

Matala, 40 prosentin tai sitä pienempi rokotekattavuus on monissa Yhdysvaltain keskilännen ja etelän osavaltioissa. CNN-kanava listaa tällaisiksi muun muassa Oklahoman, Idahon, Mississipin ja Louisianan (siirryt toiseen palveluun).

Eniten väestöään ovat rokottaneet sitä vastoin monet itärannikon osavaltiot, kuten Vermont, Maine, Massachusetts ja Connecticut. New York Times -lehden kokoaman tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) monessa itärannikon osavaltiossa jo yli 80 prosenttia aikuisväestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

New York Timesin aiemmasta selvityksessä kävi ilmi (siirryt toiseen palveluun), että rokotuskattavuus oli keskimäärin alempi niillä alueilla, jossa enemmistö tuki viime vuoden presidentinvaaleissa republikaanien Donald Trumpia.

