Joalin Loukamaa haluaa valloittaa maailman – miljoonien seuraama sometähti itsenäistyi Turkuun

Instagramin suosituin suomalainen, Joalin Loukamaa, on kotiutunut Turkuun. Loukamaalla on Instagramissa 3,6 miljoonaa seuraajaa. Suomalaisille hän tuli tunnetuksi viimeistään osallistuttuaan Selviytyjät Suomi -ohjelmaan.

19-vuotias Joalin Loukamaa on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt paljon.

Hän on kansainvälinen Instagram-tähti, tanssija, laulaja ja malli. Kesäkuussa julkaistiin myös Loukamaasta kertova Joalin – Mun polku unelmiin -äänikirja. Kansainvälisestä suosiosta kertoo sekin, että äänikirjasta on tulossa markkinoille englannin- ja espanjankieliset versiot.

Loukamaa on asunut suurimman osan elämästään Meksikossa ja muutti perheineen takaisin Suomeen noin vuosi sitten. Viisi vuotta sitten Loukamaan tie vei kansainväliseen pop-ryhmään, Now Unitediin, ja maailmanvalloitus alkoi.

– Suomessa on ollut aika ihanaa, tosi erilaista kuin Meksikossa. Tykkään Turusta, koska täällä on yksi keskusta ja kaikki on siinä. Varsinkin perjantai-iltaisin kaikki löytyy yhdestä ja samasta paikasta.

Suomi ja Meksiko eroavat toisistaan etenkin turvallisuuden näkökulmasta. Se on ollut Loukamaalle iso juttu.

– Meksikossa ei saanut niin paljon itse kävellä ympäriinsä ja tehdä asioita vaikka kahdeksan jälkeen illalla. Täällä on saanut mennä ihan minne haluaa ja kävellä vaikka yöllä neljän aikaan kadulla yksin. Se tuntuu tosi vapauttavalta.

Joalin Loukamaalle Turku on tarkoittanut myös itsenäistymistä. Hän on vastikään löytänyt Turusta oman ensimmäisen asunnon. Loukamaa kertoo halunneensa jo pitkään muuttaa omaan asuntoon, mutta koska hän matkusti paljon yhdessä Now United -bändin kanssa, ei asuntoa ollut järkevää hankkia.

– Olen yleensä matkustanut ympäri vuoden niin, että olen ollut jonkun kuukauden tai kaksi reissussa ja pari viikkoa kotona. Nyt olen kotiutunut Turkuun ja viettänyt täällä tosi paljon aikaa, joten ajattelin, että nyt on hyvä aika. Tykkään tosi paljon kämpästäni.

Tavoitteena maailmankiertue

Joalin Loukamaan unelma on valloittaa koko maailma.

– Tehdä ehkä musiikkia, maailmankiertueita, tulla tunnetuksi joka ikisessä paikassa. Varsinkin Suomessa.

Joalin Loukamaa on ollut jo pitkään kansainvälisesti tunnettu, mutta suomalaiset eivät häntä välttämättä ole tienneet. Suomessa Loukamaa tuli tunnetummaksi, kun hän osallistui hiljattain Selviytyjät Suomi -ohjelmaan.

Se oli opettavainen kokemus ja yksi Loukamaan elämän mieleenpainuvimpia asioita.

– Kyllähän sinne suurin osa ihmisistä menee hakemaan julkisuutta. Kaikki tietävät, että siitä on se hyöty. Enemmän menin ohjelmaan kuitenkin kokemuksen takia.

Joalin Loukamaa kertoo, että tuntuu hyvältä, kun niin moni on kiinnostunut siitä, mitä sanottavaa hänellä on. Kuva: Aleksi Hakala / Yle

Julkisuus tuntuu edelleen vähän oudolta

Joalin Loukamaan on kysyttäessä vaikea selittää, miltä tuntuu olla julkkis.

– On niin outoa välillä, kun et näe seuraajia, ne ovat vaan numerona siellä. Kommentteja ja viestejä kyllä on, mikä on upeaa. On outoa, kun joku kadulla katsoo sua vähän eri tavalla, ja tajuat, että tuo tietää kuka olen.

Instagram-sisällöissään Loukamaa haluaa muun muassa rohkaista nuoria, jotka ovat epävarmoja itsestään.

– Julkisuus antaa yleisön. Ihmisiä, jotka ovat lojaaleja ja jotka kuuntelevat, mitä haluan sanoa ja katsovat, mitä julkaisen. He ovat kiinnostuneita siitä, mitä teen. Se on mielestäni tosi kaunis asia. Olen aina tykännyt puhua paljon ja minulla on paljon mielipiteitä asioista.

Joalin Loukamaa juhlii ensi viikolla 20-vuotissyntymäpäiväänsä kotikaupungissaan Turussa. Miten nuori nainen aikoo juhlia?

– Olen mökillä perheen kanssa. Ei ole kreisibileitä. Kun tulen mökiltä, näen kavereita ja on pikkubileet järjestetty, mutta ei mitään hullua.

Loukamaa kertoo löytäneensä Turusta kavereita, joista osa on tuttuja ajoilta, kun hän asui lapsuudessaan muutamia vuosia Suomessa. Parisuhdestatuksestaan Loukamaa ei halua julkisesti puhua.

