Arkea maailmalta: Minua jännitti ottaa Sputnik-rokotus, ja samoin ajatteli moni venäläinen – kunnes deltamuunnos iski koko voimallaan

Kolmas korona-aalto on herättänyt sekä venäläiset että hallinnon rokotusten tarpeellisuuteen. Epäilyksistä huolimatta moni on nyt päättänyt ottaa rokotepiikin, kirjoittaa Ylen Pietarin-toimittaja Simo Ortamo.

PIETARI Tajusin vähän ennen muuttoani Pietariin toukokuun alussa, että minun kannattaa ottaa venäläinen Sputnik-koronarokotus.

Pietarin koronatilanne oli jo tuolloin huomattavasti Suomea heikompi, ja rokotusvuoroni Suomessa oli tulossa vasta joskus kesällä. Venäjällä rokotteita jaettiin jo kaikille maassa asuville ikään ja kansalaisuuteen katsomatta.

On pakko tunnustaa, että aluksi ajatus jännitti.

Suomessa tarjottavan rokotteen olisin ottanut miettimättä hetkeäkään, mutta en ollut ihan yhtä varma Venäjän valtion kehittämästä rokotteesta.

Rokote oli otettu käyttöön ison propagandateatterin saattelemana jo ennen kuin viimeiset rokotekokeet olivat päättyneet. Slovakia oli juuri keskeyttänyt (Ilta-Sanomat) (siirryt toiseen palveluun) ostamansa Sputnik-erän käytön epäselvyyksien takia.

Ylipäätään Venäjän hallintoon on vaikea luottaa. Se on jäänyt toistuvasti kiinni valheista. On myös kohtalaisen selvää, että virallisia koronatilastoja kaunistellaan tietoisesti.

Parin päivän miettimisen jälkeen tulin järkiini.

Totta kai kannatti ottaa ensimmäinen rokote, joka oli saatavilla. Koronaviruksen aiheuttama riski on paljon suurempi kuin mikään hyvin epätodennäköinen sivuoire, jonka rokotteesta voisi saada.

Maailman johtavassa lääketieteellisessä Lancet-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) oli julkaistu rokotekokeiden tulokset, joiden mukaan Sputnik suojaa taudilta erinomaisen hyvin. (Tosin myöhemmin Lancet kertoi (siirryt toiseen palveluun), että tutkimuksessa oli annettu puutteellisia ja ristiriitaisia tietoja esimerkiksi koehenkilöiden määrästä.)

Varasin ajan ja sain piikin. Kaikki sujui hyvin, ja rokotteesta muistutti vain pieni lihaskipu seuraavina päivinä.

Moni venäläinen on käynyt läpi samankaltaisen ajatusketjun viime viikkoina.

Vasta noin 18 prosenttia venäläisistä on ottanut tähän mennessä ensimmäisen rokotepiikin, Our World In Data-sivusto kerto (siirryt toiseen palveluun)o.

Huhtikuussa peräti 62 prosenttia venäläisistä ilmoitti Levada-keskuksen kyselyssä (siirryt toiseen palveluun), ettei aio ottaa venäläistä rokotetta.

Leedsin yliopiston politiikka- ja mediatutkija Ilja Jablokov selittää Moscow Times -lehdessä haluttomuutta muun muassa vahvalla epäluottamuksella hallintoa kohtaan sekä sosiaalisessa mediassa kiertävillä salaliittoteorioilla. Vallanpitäjät ovat itse ruokkineet yleistä epäluuloa, koska he ovat levittäneet jo vuosikausia vastustajistaan erilaisia salaliittoväitteitä.

Osa taas ei ole ottanut rokotusta, koska on jo sairastanut viruksen aiheuttaman taudin ja luottaa siksi olevansa vastustuskykyinen.

Ihmisiä koronarokotuspisteellä Pietarin Ohta Mall -kauppakeskuksessa torstaina. Kuva: Nikolai Gontar / Yle

Nyt monen pää on kääntynyt. Viime viikkoina rokotustahti on kiihtynyt selvästi.

Taustalla on ainakin hurjaa vauhtia leviävä koronaviruksen deltamuunnos. Moskovassa ja Pietarissa on rikottu koronakuolemaennätyksiä. Pietarissa on tuotu noin tuhat ihmistä sairaalahoitoon pahimpina päivinä, uutissivusto Fontanka kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Kolmas aalto on herätellyt sekä ihmisiä että hallintoa, joka on alkanut painostaa rokotuksiin kovilla keinoilla.

Työnantajia vaaditaan nyt huolehtimaan siitä, että riittävä osuus työntekijöistä rokotetaan kesän aikana. Säännöt vaihtelevat alueittain, ja esimerkiksi Pietarissa vaatimus koskee julkista sektoria.

Rokottamattomien elämää myös hankaloitetaan.

Moskovan ravintoloissa voivat käydä vain rokotetut, taudin sairastaneet tai vastikään testatut. Lomakaupunki Sotšiin ja sen ympäristöön pääsee elokuusta lähtien ilman rokotusta vain, jos suostuu rokotettavaksi kolmen päivän kuluessa saapumisesta, RBK-media kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Marina Sakovskaja odotti koronarokotusta Ohta Mall -kauppakeskuksessa Pietarissa torstaina. Kuva: Nikolai Gontar / Yle

Muutama päivä sitten jututin ihmisiä rokotuspisteen jonossa Ohta Mall -kauppakeskuksessa Pietarissa. Heidän vastauksensa tiivistivät hyvin syyt, miksi rokotusmäärät kasvavat juuri nyt.

Marina Sakovskaja kertoi, ettei ollut pitänyt rokotusta tarpeellisena keväällä. Hän teki töitä etänä, joten kontakteja oli vähän. Nyt hän oli aikeissa matkustaa lomallaan yli tuhannen kilometrin päässä sijaitsevaan Kazaniin ja halusi siksi suojata itsensä.

Dmitri Zaitsev taas kertoi, ettei luottanut Sputnik-rokotteeseen lainkaan, kun se hyväksyttiin käyttöön viime vuonna. Tuoreessa muistissa olivat Venäjän räikeät doping-huijaukset muutaman vuoden takaa.

Dmitri Zaitsev odotti koronarokotusta Ohta Mall -kauppakeskuksessa Pietarissa torstaina. Kuva: Nikolai Gontar / Yle

Mieli oli muuttunut viime kuukausina, kun massarokotukset olivat edenneet. Mistään vakavista sivuoireista ei ole kerrottu ja myös länsimaat harkitsevat rokotteen hyväksymistä.

Jonossa oli myös mies ja nainen, jotka olivat silminnähden äkäisiä. He ovat töissä päiväkodissa, joka oli pakottanut rokotuksiin irtisanomisen uhalla. Muutoin he eivät olisi rokotetta ottaneet ja näyttivät epäilevän koko pandemian olemassaoloa.

He eivät halunneet kertoa nimiään asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Vaikka rokotustahti on kiihtynyt, on vielä liian aikaista sanoa, saadaanko myös kaikkein vastahakoisimmat rokotuksiin. Painostusta voi yhä lisätä, mutta ei määrättömiin.

Venäjällä on väläytelty myös yleistä rokotepakkoa, mutta ainakin vielä pari viikkoa sitten presidentti Vladimir Putin tyrmäsi erittäin epäsuositun ajatuksen.

Samalla on selvää, että pelkillä rokotteilla ei pysäytetä koronan kolmatta aaltoa, vaikka viranomaiset näin väittävätkin.

Rokotteiden tuomaa laumasuojaa on tavoiteltu syys-lokakuuksi (siirryt toiseen palveluun), mutta koronatapaukset kasvavat juuri nyt.

Silti hallinto on haluton asettamaan uusia tehokkaita koronarajoituksia. Jo edellisen korona-aallon aikana viime talvena talous asetettiin terveyden edelle eikä elämää juuri rajoitettu.

Näyttääkin siltä, että Sputnik-rokotuksen tuoma suoja on meille Venäjällä asuville tarpeen vielä pitkään.

