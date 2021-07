Kaverin vinkki säästi Panu Sääskilahden kymppitonnien lisäkuluilta – sahatavaran hintapiikki rokottaa omakotirakentajia

Puutavaran nopea kallistuminen johtuu markkinoista, jossa kysyntä on ylittänyt roimasti tarjonnan. Panu Sääskilahti oli onnekas ja ehti tilata puutavaran omakotitaloonsa ennen pahinta hinnan nousa.

Puutavaran nopea kallistuminen johtuu markkinoista, jossa kysyntä on ylittänyt roimasti tarjonnan. Panu Sääskilahti oli onnekas ja ehti tilata puutavaran omakotitaloonsa ennen pahinta hinnan nousa.

Puutavaran hinta on joissakin tuotteissa jopa kaksinkertaistunut ja vähittäiskauppiaat kärsivät jo tavarapulasta. Sahat supistivat tuotantoa runsas vuosi sitten, mutta kysyntä kasvoikin yllättäen. Rakentajille lisälasku voi olla huomattava.

Puurakenteisten omakotitalojen rakentamiskustannukset ovat nousseet viime keväästä huomattavasti, sillä esimerkiksi sahatavaran hinta on useissa tuotteissa vähintään tuplaantunut. Hintojen jyrkkä nousu muutamassa kuukaudessa saattaa tuoda omakotirakentajalle kymmenien tuhansien eurojen lisälaskun.

Rovaniemeläinen Panu Sääskilahti rakentaa viisihenkiselle perheelleen puurakenteista 135 neliön omakotitaloa. Ympäristössä kuuluu vasaran pauke ja koneiden jylinä, sillä uudelle kaavoitetulle alueelle Vennivaaraan nousee samaan aikaan kymmeniä omakotitaloja, useimmat puurakenteisia.

– Kallista se on. Puutavaran hinta on noussut ja sataset eivät näy tässä hommassa missään, Sääskilahti mietiskelee.

Kollegan hoksautus auttoi pysymään budjetissa

Rauta- ja puutavarakaupan yrittäjän mukaan hinnat ovat ponnahtaneet jopa yli kaksinkertaisiksi useissa puutuoteryhmissä. Tilanne on sama lähes koko Suomessa.

– Puhutaan yhdelle omakotitalon rakentajalle puutavaran osalta 20 000 euron hinnan noususta ja eristeissä noin 5000–6000 euron noususta, laskee LP Lakkapää Oy:n toimitusjohtaja Jukka Lakkapää.

Panu Sääskilahti on itsekin rakennusalan ammattilainen, kuten myös hänen vaimonsa. Omakotitalo nousee hartiapankilla, mutta kustannusten kasvuun perheessä osattiin onneksi varautua.

Tutut rakennusalan työkaverit kehottivat tilaamaan hyvissä ajoin tontille tavaraa ennen pahinta hintojen nousua.

– Jonkin verran on tullut lisäkustannuksia, mutta onneksi ehdin ostaa lähes kaiken tarpeellisen puutavaran hyvissä ajoin, Sääskilahti huokaisee ja uskoo, että rakennusbudjetissa pysytään.

LP Lakkapää Oy:n toimitusjohtajan Jukka Lakkapään mukaan puolet yrittäjän ajasta kuluu pahimmillaan puutavaran metsästämiseen, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan täyttää.

Rakennusyrityksissä tuskaillaan saatavuuden kanssa

Yksityisten rakentajien ja remontoijien ohella hintojen nopeasta noususta aiheutuu päänvaivaa myös rakennusyrityksille. Esimerkiksi runkopuutavaran hinta on jopa tuplaantunut, jolloin sillä on vaikutusta varsinkin niille yrityksille, jotka rakentavat pääosin puusta. Hinnan nousun lisäksi puutavaran saatavuus on ongelma, oli kyseessä iso tai pieni talousalue.

– Tällä hetkellä tilanne on, että lähes kaikesta alkaa olla pulaa. Esimerkiksi terassituotteiden saatavuudessa tilanne alkaa olla huono, toteaa Puutavara- ja rakennustarvikekauppiaiden yhdistuksen puheenjohtaja Tapio Outinen.

Puutavarakaupassa on rikottu myyntiennätyksiä kuukausi toisensa perään. Rakennusyrityksissä puutavaran hintoja seurataan tarkkaan ja puutavaran tarjonta on ollut laskussa keväästä lähtien. Hinnat ovat nousseet useampaan otteeseen, sanoo rovaniemeläisen Laplan Oy:n toimitusjohtaja Markus Pynninen.

– Saatavuus on nyt sitä, että joudutaan odottamaan ja ennakoimaan paljon enemmän kuin aiemmin, että pysytään aikatauluissa työmailla.

Laplan Oy varautui keväällä hintojen nousuun ostamalla isoja eriä puutavaraa ja vuokraamalla niille lisää varastotilaa.

Tällä hetkellä viivästyksiä ei tavaran saannin vuoksi ole tullut, mutta ennakkotyötä vaaditaan rakennusfirmoissa huomattavasti aiempaa enemmän. Laplanilla alkaa lähiaikoina uusi rivitaloprojekti Rovaniemellä, ja uudet kohteet on hinnoiteltu asiakkaille etukäteen.

– Urakkalaskenta on haastavaa. Ennakointi on vaikeaa, kun ei tiedä, mikä hinta on ensi talvena, laskee toimitusjohtaja Pynninen.

Markus Pynninen laskee Rauno Mommon ja Arttu Pynnisen kanssa kuinka puutavara riittää seinäpanelointiin. Kuva: Pekka Viinikka / Yle

Puutavaran saatavuusongelmien kanssa tuskailevat myös vähittäismyyjät. Puolet työpäivistä kuluu siihen, että etsitään puutavaraa ja käydään tukkukauppaa.

– Harvinainen vuosi, sillä kaikki tavara, mitä ehditään saada, viedään käsistä. Toimituslistat ovat koko ajan pitkät, LP Lakkapää Oy:n toimitusjohtaja Jukka Lakkapää toteaa.

"Toivotaan, että tämä on hetkellinen ilmiö"

Mistä valtava hintojen äkkijyrkkä nousu johtuu? Siihen on useita selityksiä niin kuin on toimijoitakin. Yksi selitys on markkina, kysynnän ja tarjonnan laki. Puutavaran kysyntä on myös ulkomailla kasvanut.

– Tämä kaikkihan johtuu siitä, että kysyntä ylittää tuotannon. Kotimaan sahurit vievät ulkomaille, kuten esimerkiksi Amerikkaan. Hintapiikki on siellä kovempi, Lakkapää toteaa.

Britit innostuivat suomalaisesta puusta Suomen sahapuutavarasta viedään suurin osa ulkomaille, sillä ainoastaan 25 prosenttia jää kotimaan markkinoille. Vienti jakaantuu tasaisesti noin 25 prosentin osissa eri maanosiin; Eurooppaan, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään sekä Aasiaan. Suomen ykkösvientimaa on nyt yllättäen Iso-Britannia, missä puurakentaminen on kokenut uuden kulta-ajan.

Esimerkiksi Suomeen on ostettu sahapuutavaraa runsaasti Venäjältä, mutta sielläkin hinnat ovat nousseet. Vuosi sitten sahatavarakuutio Venäjällä maksoi 170 euroa, mutta nyt hinta on jo 350 euroa. Joissakin tuotteissa hintapiikki on vieläkin suurempi. Kaikelle löytyy nyt ostajansa.

Vähittäismyyntiliikkeissä ihmetellään hintojen jyrkkää kasvua, sillä tukkipuusta saatava kuutiohinta ei ole noussut juuri ollenkaan.

– En oikein itsekään jaksa ymmärtää, mistä piikki puhtaasti johtuu, koska tukin hinta ei ole muuttunut. Toivotaan, että tämä on hetkellinen ilmiö, toimitusjohtaja Lakkapää ihmettelee.

Nyt maksetaan sahojen koronapaniikkia

Sahateollisuus ry:n mukaan puutavaran hintataso oli Suomessa pitkään alhaalla, ja nyt tilanne korjaantuu. Puutavara käy kaupaksi ja sahat pyörivät täydellä teholla.

– Tee se itse -kauppa ja korjausrakentaminen vilkastuivat ihmisten jäätyä etätöihin. Sitä kautta puutavarakauppa ja korjausrakentaminen on kotimaassa selvästi virkistynyt. Se on myös kansainvälinen ilmiö, kertoo Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Puutavaran hinta on jopa moninkertaistunut, mutta silti kaikki menee tällä hetkellä kaupaksi. Kuva: Pekka Viinikka / Yle

Sahateollisuus ry:ssä seurataan tarkasti hintojen kehitystä ja sielläkin myönnetään, että kehitys on ollut hurjaa. Taustat hintojen räjähdysmäiselle kasvulle löytyvät keväästä 2020.

– Sahat eri puolilla päättivät rajoittaa tuotantoaan, kun oletettiin markkinoiden romahtavan. Kävi kuitenkin päinvastoin, mutta tuotannon supistuspäätökset oli jo tehty. Jouduttiin tilanteeseen, jossa kysyntä kasvoi ja siihen ei tarjonnalla kyetty vastaamaan, Merivuori analysoi.

Hintojen nousulle ei ainakaan vielä ole loppua näkyvissä. Sahateollisuudessa ja vähittäismyynnissä uskotaan, että hintojen nousu pysähtyy viimeistään vuoden vaihteessa, sillä markkina sääntelee itse itseään.

