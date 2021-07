Äärijärjestö Taliban on vallannut tärkeän rajanylityspaikan Afganistanin ja Iranin välillä

Kymmeniä tuhansia paketteja tuli yhdessä yössä tullauksen piiriin, mutta pelätyltä pa­ket­ti­kaa­ok­sel­ta vältyttiin – verouudistus nostaa pienten pakettien hintaa

Pienetkin EU:n ulkopuolelta tulevat paketit on nyt tullattava, ja niistä on maksettava ar­von­li­sä­ve­ro. Aiemmin halpatavaraa pystyi tilaamaan verottomasti. Moni iso verkkokauppa alkoi heti periä veroa tilauksen yhteydessä, mikä on nopeuttanut käsittelyä Postissa ja Tullissa.