Deltamuunnoksen koettelema Indonesia laajentaa koronarajoituksia – Pääkaupungin Jakartan koronahautausmaat täyttyvät nopeasti

Koronatilanne on synkentynyt Kaakkois-Aasiassa. Pahiten kärsii Indonesia, mutta myös koronareagoinnin mallivaltioissa kuten Vietnamissa tilanne on heikentynyt. Ongelmana on yleensä hidas rokotustahti ja nopeasti leviävä deltamuunnos.

Indonesian sairaalat ja hautausmaat täyttyvät koronaviruksen takia