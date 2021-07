Harvinainen hetki: Sari Kaasinen palaa perustamansa Värttinän kanssa lavalle vuosikymmenten tauon jälkeen

Punkaharjulla on luvassa tänään perjantaina harvinainen hetki, kun taiteilija Sari Kaasinen esiintyy perustamansa yhtyeensä Värttinän kokoonpanossa vuosien jälkeen. Huomenna lauantaina Värttinä esiintyy Sari Kaasisen kanssa myös Tampereella.

Värttinän johtohahmona monesti pidetty Sari Kaasinen jätti yhtyeen vuonna 1996. Tämän jälkeen Värttinä on jatkanut toimintaansa ja julkaissut useita pitkäsoittoja.

Konserteissa esitetään yhtyeen kolmas levy Oi Dai (1991) kokonaisuudessaan. Samalla vietetään levyn 30-vuotisjuhlaa.

– Kaikilla on täällä huikea tunnelma ja meille on suuri ilo ottaa nämä biisit naftaliinista. Muu yhtyehän on esittänyt osaa biiseistä vuosien aikana ja joitakin näistä ei olla taidettu esittää kertaakaan sen jälkeen kun seuraavia levyjä on julkaistu, Kaasinen hehkuttaa.

– Vähän on muutettu sovituksia, mutta osin nämä on pidetty ihan samanlaisina. Sellaista tiettyä historian havinaa voi tunnistaa ja osa on freesattuja. Onhan ne äänetkin kenties muuttunut.

Vaikka tällä hetkellä yhtyeellä Kaasisen mukaan ei ole tiedossa kuin nyt järjestettävät kaksi keikkaa, kiinnostusta riittäisi esiintyä myös muuallakin.

– Olisihan se huikeata. Kaikilla oli samanlainen fiilis kun treenattiin viikko sitten Rääkkylässä näitä biisejä. Olisi hienoa, jos voisimme esittää näitä laajemmin. Nyt meille saa soittaa ja pyytää!

Sari ja Mari Kaasisen vuonna 1983 Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa perustama Värttinä aloitti uransa monikymmenhenkisenä lapsiyhtyeenä, joka hajosi 80-luvun lopulla. Oi Dain aikaan yhtyeen kokoonpano oli muuttunut. Levyn ilmestyttyä yhtyeestä alettiin puhua myös ilmiönä.

Värttinä saavutti 1990-luvun alussa kansanmusiikillaan suursuosion ja yhtye niitti mainetta myös ulkomailla.

Sari Kaasinen työskentelee tällä hetkellä Savonlinnan kulttuuripääkaupunki Saimaa -ilmiö 2026 hankejohtajana.

