Herätys: Kanada sovittelee alkuperäiskansojen tylyä kohtelua, Hytti nro 6 kisaa Cannesissa, onko oman terveyden mittailu tarpeen?

Kanadassa selvitellään alkuperäiskansojen tylyä kohtelua sovitellen

Katolisten koulujen alueelta on löytynyt kesän aikana toistatuhatta koulujen oppilaiden hautaa. Löydöt ovat nostattaneet valtavan keskustelun alkuperäiskansojen oikeuksista. Nyt Kanada etsii sovintoa alkuperäiskansojen historian vääryyksiin.

– Askel on erittäin merkittävä, vaikka se olisi pitänyt ottaa jo vuosikymmeniä aiemmin, sanoo Cowessess-kansan johtaja Cadmus Delorme Ylelle harvinaisessa puhelinhaastattelussa.

Itsensä mittaaja suuntaa laboratoriokokeisiin ilman lähetettä – turhaan, sanoo asiantuntija

– Saahan ihminen tietysti käyttää rahansa mihin haluaa, mutta pääasiassa tutkimuksiin pitäisi mennä terveydenhuollon ammattilaisen konsultaation jälkeen, tuumaa THL:n tutkimusprofessori Pekka Jousilahti. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Oman terveyden mittaamisesta on tullut muotia. Kuluttajille kaupataan erilaisia laboratoriomittauksia ilman lähetettä, mutta millaisia tutkimuksia ihminen elämänsä aikana oikeasti tarvitsee?

Vastaus on loppujen lopuksi yksinkertainen, kun puhutaan perusterveestä ihmisestä ilman riskiä perinnöllisiin sairauksiin. Asiantuntijan mukaan tärkeintä on mitata kolesteroli ja verenpaine – ja nekin vasta keski-iässä.

Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6 Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa

Kuva: Juha Nurminen / Yle

Elokuvaohjaaja Juho Kuosmasen toinen pitkä elokuva Hytti nro 6 esitetään tänään Cannesin elokuvajuhlien pääsarjassa. Hytti nro 6 on ensimmäinen suomalainen elokuva Cannesin kilpasarjassa kymmeneen vuoteen. Kuosmanen ja näyttelijä Seidi Haarla kuvailevat Ylelle tuntemuksiaan elokuvataiteen paalupaikalta.

Deltamuunnos koettelee Indonesiaa

Indonesialaiset jonottivat happisäilöiden täyttöpisteelle Jakartassa 6 . heinäkuuta. Yksityiset kansalaiset hankkivat happea voidakseen hoitaa sairastuneita kotonaan, jos sairaalat ovat liian täynnä. Koronapandemian kourissa Indonesiaa uhkaa happipula, ja maahan tuodaan happea Singaporesta. Kuva: Bagus Inahono / EPA

Koronatilanne on synkentynyt Kaakkois-Aasiassa. Koronatartuntojen nopea leviäminen on viime viikkoina ajanut Indonesian sairaalat äärirajoilleen. Sairaaloiden vuodepaikat alkavat olla täynnä, ja happivarannot ovat loppuneet kesken kuudessa kaupungissa Jaavan saarella, joka on Indonesian saarista väkirikkain.

Trooppiset yöt jatkuvat viikonloppuna

Kuva: Ilmatieteen laitos

Yöllä ukkosti paikoin maan lounaisosassa ja lauantaina päivällä lähinnä vain lännessä, pienehkö sadekuurojen mahdollisuus on myös idässä. Sunnuntaiyö on hiostava maan etelä- että keskiosissa.

Sunnuntaiksi sateet ukkoskuuroineen leviävät jo Lappiin. Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu voimakkaita ukkoskuuroja ja etelämpänä vain yksittäisiä sadekuuroja.

