Herätys: KKO ottaa nyt kantaa rikosten näyttöön, kurkistimme läppärityöläisten kalentereihin, EM-kisahuuma huipentuu tänään

Korkein oikeus on ottanut viime vuosina entistä useammin kantaa rikostapausten näytön riittävyyteen. Tässä jutussa kerromme esimerkkitapauksen, jossa turkulaismiehen nimellä saapui huumekirje Espanjasta ja tuomioistuimet kiistelivät syyllisyydestä. KKO ratkoo tällaisia tapauksia yhä enemmän. Oikeusoppineiden mielestä muutos on silmiinpistävä.

Huawein suomalaisen tietoturvajohtajan kesäkuisesta kommentista käynnistyi keskustelu työajan pidentämisen eduista ja haitoista. Pyysimme kahta töissään venymään tottunutta asiantuntijaa pitämään kirjaa yhdestä kesäisestä työviikostaan. Selvisi, että perhe-elämän voi nivoa vaativaankin työhön.