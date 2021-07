Herätys: Rahat eivät tahdo riittää metsäpalojen lentokonetarkkailuun, maat elpyvät epätasaisesti, ilmastonmuutoksen torjuntaan iso lisäpotku

Rahoitus ei tahdo riittää metsäpalojen tarkkailuun yläilmoista

Suomea halkoo yhteensä 22 palolentolinjaa, ja metsäpalojen varalta on tänä kesänä lennetty usein kahdesti päivässä. Joka neljännellä lennolla löytyy tulipalo. Kesien kuivuus on lisännyt metsäpalolentojen tarvetta viime vuodet. Valtakunnallinen puolen miljoonan vakiobudjetti on riittänyt enää harvoin.

Lähes 100 miljoonaa ihmistä vajosi viime vuonna äärimmäiseen köyhyyteen

Professori Kunal Senin mukaan eritahtista elpymistä selittää maiden kovin erilaiset mahdollisuudet talouden elvyttämiseen. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Pandemia on kurittanut kaikkein haavuittuvimmassa asemassa olevia eikä tilanne tule Maailmanpankin mukaan korjautumaan lähiaikojen kasvulukujen perusteella.

– On aivan selvää, että mitä köyhempi maa on kyseessä, sitä vähemmän mahdollisuuksia elvyttämiseen on, sanoo kehitystaloustieteilijä Kunal Sen Ylen haastattelussa.

Talouden nopea toipuminen etenkin Yhdysvalloissa on myös luonut kehittyville maille uuden huolen.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan iso lisäpotku Brysselistä – viisi kysymystä ja vastausta

EU:lta on tulossa tällä viikolla valtava toimenpidepaketti, joka voi mullistaa ilmastonmuutoksen torjunnan. Maa-ainesta eroteltiin hiilestä Juechenissa Saksassa maaliskuussa. Kuva: Sascha Steinbach / EPA

Keskiviikkona kuullaan, millä keinoilla Euroopan pitää leikata 2020-luvulla päästöjään, jotta se pitää ilmaston lämpenemisen alle kahdessa asteessa. Ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen keräsi tähän juttuun viisi kysymystä ja vastausta siitä, mitä oikein on luvassa – ja miksi juuri nyt.

Selvitys: Alle 50-vuotiaiden työkyky laskuun korona-aikana

Pitkään jatkunut myönteinen kehitys työkyvyssä päättyi 2010-luvun alussa ja nyt työkyky alle 50-vuotiailla on kääntynyt laskuun. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Merkittävä osa alle 50-vuotiaista suomalaisista kertoo muutoksista työssä ja taloudellisessa tilanteessa koronaepidemian aikana, THL:n selvityksestä paljastuu. Etenkin alle 50-vuotiaat naiset ovat huolissaan oman työsuhteensa jatkumisesta ja taloudellisesta tilanteestaan.

Suomeen matkustamisen uusi malli astuu voimaan tänään

Sisä- ja ulkorajavalvonta jatkuu vielä kahden viikon siirtymäajan, vaikka uusi maahantulomalli astuu voimaan tänään. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Tänään maanantaina voimaan tuleva uusi maahantulon malli määrittelee, keneltä vaaditaan Suomeen saapuessa koronatestejä tai -todistuksia. Sisärajavalvonta Suomen ja useiden Schengen-maiden välisessä liikenteessä kuitenkin jatkuu vielä kahden viikon siirtymäajan verran. Myös ulkorajaliikenteessä rajoitukset jatkuvat siirtymäaikana.

Italia on jalkapallon Euroopan mestari

Milanossa juhlittiin Italian 3-2-voittoa Englannista eilen illalla. Kuva: Marco Bertorello / AFP

Italia on voittanut jalkapallon Euroopan mestaruuden 53 vuoden tauon jälkeen. Italia löi Englannin Wembleyllä pelatussa loppuottelussa rangaistuspotkukilpailun jälkeen 2–1. Mestaruus on Italialle sen historian toinen.

Poutasäätä suuressa osassa maata

Kuva: Yle

Ukkoskuurot ja epävakainen sää painottuu maanantaina Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pienehkö sade- tai ukkoskuurojen mahdollisuus. Suuressa osassa maata on osin aurinkoista poutasäätä ja helteistä.

