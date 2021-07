Näyttelijät tulistuivat ammattiliittonsa aikeelle perua Avi-kantelu, nyt liitto pohtii asiaa uudelleen – "Kulttuuriala on ollut liian kiltti"

Suomen Näyttelijäliitto on saanut voimakasta kritiikkiä osalta jäsenistään sen jälkeen, kun liiton puheenjohtajisto ilmoitti torstaina luopuvansa aikeestaan kannella Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) päätöksistä.

Perjantaina taiteilijakollektiivi Kuusiplus julkaisi avoimen Facebook-päivityksen (siirryt toiseen palveluun), jossa ei peitelty tuohtumusta ja pettymystä Näyttelijäliiton vaikuttamiskeinoja kohtaan.

Päivityksen perusteella kantelusta luopuminen nähtiin karhunpalveluksena freelancereille, joista monen toimeentulo on kuihtunut koronarajoitusten vuoksi.

– Sen verran menee tunteisiin, että avataanko #eroaammattiliitostasi -kampanja, perjantaisessa päivityksessä jopa väläytetään.

Juhannusviikolla kantelua puuhattiin, sitten tuli mutkia matkaan

Mistä siis on kyse?

Juhannusviikolla Näyttelijäliiton puheenjohtajisto oli ilmoittanut jäsenilleen, että liitto aikoo kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä, jotka kulttuurialalla on koettu epäreiluiksi muihin aloihin nähden.

Kantelu olisi koskenut sisätiloissa järjestettävien yleisötapahtumien turvavälimääräyksiä. Juhannusviikolla myös Muusikkojen liitto ilmoitti tekevänsä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, samoin yllä mainittu taiteilijakollektiivi Kuusiplus.

Tämän viikon torstaina Näyttelijäliiton puheenjohtajisto ilmoitti jäsenilleen, että kanteluaikeesta luovutaan.

– Puheenjohtajistoon kuuluu neljä henkilöä. Se oli kompromissien kompromissi. Mietimme keskenämme toista viikkoa, kannattaako kannetta tehdä, puheenjohtaja Risto Autio kertoo.

Asiaan vaikutti Aution mukaan moni seikka: liiton toimisto ja samalla juridinen apu kanteen laatimiseen jäivät lomalle, kanteluprosessi vie aikaa ja samasta asiasta oli jo tehty Muusikkojen liiton ja Kuusiplussan kantelu.

Sitten tulivat vielä EM-kisaturistien koronatartunnat ja deltavariantin yleistyminen.

– Mietimme, olemmeko ihan pähkähulluja lähtiessämme juuri siinä tilanteessa vastustamaan koronarajoituksia. Me emme sinänsä vastusta koronarajoituksia, vaan Avin päätöksiä, jotka ovat mielestämme erittäin epäloogisia ja epäreiluja.

Näyttelijäliiton puheenjohtaja Risto Aution mukaan voimakkaatkin reaktiot ovat olleet ymmärrettäviä, sillä moni freelanceri ei kestäisi enää yhtään takaiskua. Kuva: Näyttelijäliitto

Näyttelijä Tobias Zilliacus: "Kulttuuriala on ollut liian kiltti"

Useissa elokuvissa ja sarjoissa pohjoismaita myöten näytellyt Tobias Zilliacus toivoo, että liitto tekisi kantelun ja mahdollisesti auttaisi myös jäseniään valittamaan hallinto-oikeuteen.

– Tässä kohdellaan yhtä alaa erittäin epäreilusti suhteessa muihin ja estetään ihmisiä harjoittamasta ammattiaan, Zilliacus toteaa.

Hänen mielestään Avin päätökset eivät ole juridisesti kestäviä eikä hän ole mielipiteensä kanssa yksin kulttuurialalla.

Tällä viikolla esimerkiksi tapahtuma-alan keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry (siirryt toiseen palveluun)kyseenalaisti Etelä-Suomen aluehallintoviraston turvavälipäätösten lainmukaisuuden ja kertoi useiden alan yritysten valittavan niistä hallinto-oikeuteen.

Zilliacus on Kuusiplus-kollektiivin jäsen ja kuuluu Näyttelijäliittoon. Hän ei näe, että meneillään olisi iso konflikti vaan yksi osa alan sisäistä keskustelua, joka pulpahti nyt näkyvimmin esiin sosiaalisessa mediassa.

Zilliacus toivoisi ylipäätään enemmän julkista keskustelua ja voimakkaampaa kannanottoa kulttuurialan toimijoilta ja liitoilta.

– Kauttaaltaan meidän mielestämme kulttuuriala on ollut liian kiltti ja totellut liian kiltisti. Pitäisi haastaa enemmän, niin kuin esimerkiksi ravintola-ala on haastanut ja näkeehän sen, että haastaminen on vaikuttanut, Zilliacus toteaa.

– Vaikka kantelulla ei olisi suurta vaikutusta juridisesti lyhyellä tähtäimellä, se on yksi tapa viedä asiaa eteenpäin ja reagoida aktiivisesti tähän epäreiluun tilanteeseen.

– Ja jos muutkin liitot näin tekevät ja media sen huomaa, niin silloin voidaan luoda painetta myös päättäjien suuntaan, Zilliacus tuumaa.

Näyttelijä Tobias Zilliacus osallistui kesäkuussa taiteilijakollektiivin mielenilmaukseen Aluehallintoviraston edustalla. Kuva: Jani Saikko / Yle

Liitto saattaa sittenkin kannella

Näyttelijäliitto on saanut myös suoraan yhteydenottoja joiltakin jäseniltään.

Autio tuumaa nyt, että voimakkaan kritiikin perusteella puheenjohtajiston päätös ei ehkä ollut oikea.

Näyttelijäliiton hallitus aikoo järjestää maanantaina ylimääräisen kokouksen, jossa kantelun tekemistä pohditaan uudelleen. Voi siis hyvinkin olla, että kantelu syntyy. Myös Zilliacus on tietoinen siitä, että liiton hallitus kokoontuu pohtimaan asiaa uudelleen.

Jos Avi-kantelu maanantaina syntyy, sen osoitteena voisi olla Aution mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen lisäksi hallinto-oikeus.

Autio kertoo ymmärtävänsä sen kritiikin, mikä osassa jäsenistöä – etenkin koronarajoitusten koviten lyömissä freelancereissa – heräsi.

– Ymmärrettävästi ne ihmiset, jotka ovat olleet kaikkein pahimmassa tilanteessa, eivät kestä enää yhtäkään takaiskua.

Liitto on Aution mukaan yrittänyt vaikuttaa suoraan keskustelemalla ministereiden kanssa.

– Heti kun saamme tapaamisen ja yhteisymmärryksen aikaan, niin ministeri jo vaihtuu, Autio sanoo ja viittaa muun muassa kulttuuriministerin sekä sosiaali- ja terveysministerin pesteihin.

– Erilaisia yleisötapahtumia sallitaan, Pietariin saa matkustaa bussilla katsomaan jalkapalloa, ravintoloissa saa istua ja laulaa karaokea. Mutta heti kun on taiteesta kyse, laitetaan rajoituksia, jotka tekevät tapahtumien järjestämisestä mahdottomia, Autio huokaisee.

Lue myös: Muusikkojen liitto kanteli oikeusasiamiehelle yleisötapahtumien turvaväleistä

Kulttuuriaktiivit kritisoivat sisätapahtumien turvavälejä pääkaupunkiseudulla ja penäävät perusteluja – avi sanoo toimineensa lain mukaan