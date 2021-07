"Austin on Amerikan uusi New York" – Yhdysvaltain nopeimmin kasvava suurkaupunki vetää millenniaaleja kuin magneetti

AUSTIN Iltapäivän aurinko porottaa läkähdyttävästi, mutta Reeta Pacchus on tälläytynyt haastattelua varten. Hän sanoo nauttivansa Texasin ilmastosta, joka on New Yorkia kuumempi, mutta kuivempi.

Täällä meikki kestää. Pacchus voi suunnata juttutuokiostamme taloyhtiön uima-altaan laidalta suoraan työpalaveriin.

Varsinaista kiirettä ei tosin ole. Austinissa 36-vuotiaalla hammaslääkärillä on minuuttiaikataulu vain potilasvastaanotoissa.

Hammaslääkäri Reeta Pacchus muutti Austiniin toukokuun alussa. Kuva: Hans Peter Dhuy

Hän muutti etelään, maantieteellisesti lähes keskelle Pohjois-Amerikkaa, toukokuun alussa. New Jerseyssa syntynyt ja viimeksi New Yorkissa työskennellyt Pacchus ei ole sen koommin itärannikon melskettä kaivannut.

Hän oli hautonut muuttoa jo muutamia vuosia. Oikea hetki tuli koronatilanteen hellitettyä.

Austinissa oli tarjolla useita hyviä työpaikkoja. Mukava uusi asunto löytyi nopeasti ja muutkin käytännön asiat järjestyivät mutkattomasti.

Hänellä on ollut Colorado-joen ympäriltä yhä kauemmas preerialle levittäytyvässä Austinissa jopa periamerikkalaisia uudisraivaajan tuntemuksia.

– Austin on Amerikan uusi New York, hän sanoo kärjistäen.

– Täällä tapaa mielenkiintoisia ihmisiä, jotka ovat tulleet jäädäkseen, kuten minäkin, ja jotka haluavat tehdä tästä kaupungista vetonaulan. Täällä riittää palkkatyötä ja mahdollisuuksia yrittäjänä. Austin on edistyksellinen keskus vanhoillisessa Texasissa, Pacchus täsmentää.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Texasin pääkaupunki on poliittisesti demokraattienemmistöinen, kun suurimmassa osassa osavaltiota republikaanit ovat johtavassa asemassa.

Austinilaisten kannat esimerkiksi aborttiin ovat keskimäärin vapaamielisiä ja vaikkapa ihmisoikeuskysymykset ja ilmastonsuojelu ovat tavallista enemmän esillä.

Helsinkiä pienemmästä miljoonakaupungiksi

Austin on ollut jo useita vuosia Yhdysvaltain nopeimmin kasvava suurkaupunki (siirryt toiseen palveluun). Viime vuoden nettokasvu oli reilut 67 000 eli 184 uutta asukasta päivässä (siirryt toiseen palveluun). Suureksi Yhdysvalloissa määritellään kaupunki, jossa on vähintään 250 000 asukasta.

Suomen ylivoimaisesti suurin muuttovoittokaupunki on Helsinki, joka sai viime vuonna 14 100 uutta asukasta.

1990-luvun alkupuolella Austin oli pienempi kuin Helsinki. Nykyisin Austinin ydinkaupungissa asuu reilut miljoona ihmistä, kun Helsingin asukasluku on kasvanut reiluun 630 000:een.

Austin on levinnyt ympäröiviin piirikuntiin. Vuosituhannen vaihteessa suurin piirtein Suomen pääkaupunkiseutua vastaavalla Austinin metropolialueella oli 1,2 miljoonaa asukasta. Nyt siellä asuu jo reilut 2,2 miljoonaa ihmistä.

Iloiset lounasautot kuuluvat Austinin katukuvaan. Kuva: Hans Peter Dhuy

Austinin kauppakamari ennustaa (siirryt toiseen palveluun), että 2030-luvun alkuvuosina väkimäärä ylittää kolme miljoonaa ja 2050-luvun alussa peräti 4,5 miljoonaa.

Tällaiset kasvuluvut edellyttävät Dell-yhtiöstä käynnistyneen teknologiabuumin jatkumista. Merkit ovat lupaavia, sillä esimerkiksi miljardööri Elon Musk on keskittänyt Tesla-yhtiönsä toimintoja Austinin alueelle. Tämän vuoden loppupuolella käynnistyvä sähköautojen valmistus tuo sinne 10 000 uutta työpaikkaa.

Pienempiä yrityksiä virtaa kaupunkiin suurten vanavedessä.

Matthew Winterin parvekkeelta avautuu nopeasti kasvava Austinin keskusta. Kuva: Hans Peter Dhuy

– Maltillisissakin paikallisissa arvioissa tuhti väestönkasvu jatkuu 10–15 vuotta. Kasvukipuja on nyt jo melkoisesti ja ne lisääntyvät varmasti, austinilainen it-alan yrittäjä Matthew Winter sanoo.

Kasvukivut näkyvät räikeinä kaupungin keskustassa, minne on noussut useita asunnottomien telttakyliä.

Samoin rikollisuus on lisääntynyt. Elävän musiikin ravintoloistaan tunnetulla 6. kadulla tapahtui juhannuksen aikaan joukkoampuminen (siirryt toiseen palveluun). Austiniin huvittelemaan tullut matkailija sai surmansa ja toistakymmentä ihmistä haavoittui.

Austinin keskustaan on noussut asunnottomien telttakyliä. Kuva: Hans Peter Dhuy

Tärskyt sovitaan jo hyvissä ajoin

Tuore austinilainen Pacchus on etsinyt ystäviä ja käytännön neuvoja sosiaalisen median yhteisöistä, joita 38-vuotias Winter kehittää ja ylläpitää.

Winterin Uusi Austinissa- ja Meetup-foorumit ovat suosittuja alle nelikymppisten millenniaalien tapaamispaikkoja. Kaupunki vetää puoleensa korkeasti koulutettuja nuoria aikuisia suorastaan magneetin lailla.

– Monet alkavat verkottua jo 6–8 kuukautta ennen muuttoaan. He tiedustelevat ryhmissäni ensin perusasioita, kuten missä ovat parhaat asunnot, koulut ja harrastukset. Näiden selkiydyttyä he etsivät ystäviä, hyvää ruokaa ja biletyspaikkoja, Winter kertoo.

Niitä Austinista löytyy runsaasti, ja Winter on pätevä opas muuttajille.

Hän on texasilainen ja lähtöisin Houstonista, mutta poikkesi opiskelemassa Savannahissa Georgiassa. Austiniin hän tuli yhdeksän vuotta sitten, koska mahdollisuudet tehdä työtä ja yrittää näyttivät siellä verrattomilta.

Hänen perustamansa digitaalisia animaatioita tekevä yritys on kasvanut samassa tahdissa kaupungin kanssa. Vauhti on kova.

Vapaita ravintola-alan työpaikkoja mainostava kyltti kadunvarressa Austinissa. Ravintolat kärsivät työvoimapulasta ympäri Yhdysvaltoja. Kuva: Hans Peter Dhuy

Kaikki kävelymatkan päässä

Austinin päättäjät joutuvat pohtimaan kasvun rajoja usealta eri kantilta. Toistaiseksi kaupunki on pystynyt vahvistamaan vetovoimatekijöitään.

Muuttajia houkuttaa varsinkin keskusta-alue, joka on amerikkalaiseksi kaupungiksi tiivis ja helppokulkuinen. Paikallisväriä tuovat persoonalliset muraalit, joita on lähes jokaisessa korttelissa.

Niin seinämaalauksissa kuin niiden ohi kävelevien t-paidoissa näkee usein iskulauseen Keep Austin weird eli säilytä Austin kummallisena.

Austin on tunnettu seinämuraaleistaan. Kuva: Hans Peter Dhuy

– Houstonissa pitää varata vähintään 40 minuuttia ajamiseen, menet mihin tahansa. Austinissa 10–20 minuuttia, paitsi jos asut keskustassa. Siellä tärkeimmät asiat löytyvät 5–10 minuutin kävelymatkan päästä, Winter selittää.

Hän asuu kaupunkia halkovan joen läheisyydessä. Lenkkipolut alkavat lähes kerrostalon pihalta, ruokakauppa on viereisessä korttelissa. Maankuuluja musiikkipubeja ja pihviravintoloita on kivenheiton päässä.

– En tarvitse lainkaan omaa autoa, vaikka julkista liikennettä ei Austinissa juurikaan ole. Se on harvinaista herkkua Yhdysvalloissa, Winter muistuttaa.

Monessa texasilaisessa taajamassa ei ole edes jalkakäytäviä.

Piilaaksosta hiipunutta yrittäjähenkeä

Suomalainen Michel Wendell tuli kaupunkiin pari vuotta sitten Kalifornian Piilaaksosta. Hän oli yksi lukuisista: Kalifornia menetti pelkästään viime vuosikymmenen aikana 687 000 asukasta Texasiin (siirryt toiseen palveluun). Piilaaksosta muuttaa kasvavassa määrin teknologiafirmojen työntekijöitä.

Michel Wendell vaihtoi Piilaakson Austiniin. Kuva: Hans Peter Dhuy

Wendelliä Austin veti puoleensa sekä ammatillisesti että henkilökohtaisista syistä.

– Tämä on liberaali kaupunki ja miellyttävä asuinpaikka. Vanhat puutalot tuovat samanlaista kylämäistä tunnelmaa kuin Tammisaaressa. Mahtava ruoka- ja musiikkiskene. Hyvä meininki, Wendell listaa uuden kotikaupunkinsa hyviä puolia.

Nokian palveluksessa uransa aloittanut yrittäjä ja pääomasijoittaja vietti Kaliforniassa parikymmentä vuotta. Hän kertoo Piilaakson teknologiayhteisön muuttuneen tuona aikana ilmapiiriltään itsekkäämmäksi ja ahneemmaksi.

– Piilaaksossa oli pitkään omanlaisensa yrittäjyyden henki, jossa kaveria jeesattiin, vaikka samalla kovasti kilpailtiinkin. Siellä alkoi kuitenkin olla yhä enemmän sellaista fiilistä, että keskitytään vain itseen ja omaan menestykseen. Jos voit seisoa toisen olkapäillä vain ylettyäksesi itse korkeammalle, se on fine, Wendell kuvailee.

Hänen mielestään Austinissa on ainakin jossain määrin samaa henkeä kuin Piilaaksossa alun perin oli. Hän toivoo, että suomalaiset ottaisivat siitä onkeensa. Toistaiseksi suomalaisfirmoja on Austinissa vain kourallinen.

– Täällä on paljon teknologiasta peräisin olevaa varallisuutta. Tämä on keskellä maata ja tänne on hyvät lentoyhteydet. Olet kaksi tuntia lähempänä Suomea kuin Kaliforniassa, Wendell mainostaa.

–Täällä voi palkata samantasoista porukkaa puoleen hintaan, ja voit itsekin asua ja syödä, jos et ihan puoleen hintaan, niin joka tapauksessa edullisemmin kuin San Franciscossa tai New Yorkissa, hän jatkaa.

Hammaslääkäri Reeta Pacchus suunnittelee avaavansa oman vastaanoton uudessa kotikaupungissaan Austinissa. Kuva: Hans Peter Dhuy

Yritys hammaslääkärinkin suunnitelmissa

Reeta Pacchus on samaa mieltä Wendellin kanssa uuden kotikaupunkinsa yrittäjähenkisyydestä. Hän suunnittelee oman vastaanottonsa avaamista.

– Bisneksen käynnistäminen vaikuttaa helpommalta kuin itärannikolla. Täällä on paljon kysyntää hammaslääkäreille. Tietenkin myös Texasin alhaisempi kustannustaso ja kevyempi verotus houkuttelevat yrittämään, Pacchus sanoo.

– En muutama vuosi sitten olisi voinut kuvitellakaan ihastuvani johonkin kaupunkiin Texasissa, mutta Austinissa on kaikki, mitä omalta elämältäni toivon. Elämisen laatu on parempi. Vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat täällä onnellisempia.

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet eniten omaan asuinpaikan valintaasi? Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 19.7. kello 23 saakka.

Lue myös:

Kun työtunnit paukkuvat, tarkoittaako se aina burnoutia ja perheen hylkäämistä? Pitkää viikkoa painavat läppärityöläiset avasivat meille kalenterinsa