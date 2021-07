Brasiliassa tyytymättömyys presidentti Bolsonaron hallintoon korkeimmillaan

Brasiliassa tyytymättömyys presidentti Jair Bolsonaron hallintoa kohtaan on nousussa. Asia selviää mielipidetutkimuksia tekevän Datafolha-instituutin julkaisemasta kyselystä.

Yli puolet vastaajista ilmaisi tyytymättömyyttä hallintoon. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin Bolsonaron kaudella. Vielä toukokuussa 45 prosenttia vastaajista näki hallinnon toimet huonoina tai kauheina. Oikeistolainen, muun muassa koronaviruspandemiaa vähätellyt presidentti on ollut vallassa vuodesta 2019.

Bolsonaron hallintoon tyytyväisiä oli 24 prosenttia vastaajista. Hallinnosta pitävien osuus vastaajista on myös ollut laskussa. Vuoden alussa noin 30 prosenttia ilmaisi tyytyväisyyttä hallintoon.

Koronaviruspandemia ja korruptiosyytökset vaikuttaneet suosioon

Tyytyväisyyden laskuun ovat vaikuttaneet muun muassa koronaviruspandemian hoito ja Bolsonaron korruptiosyytökset.

Bolsonaron suosio lähti erityisesti laskuun tämän vuoden tammikuussa. Tuolloin hallinto lopetti koronatukien jakamisen. Tukien oli tarkoitus lieventää koronaviruksen ensimmäisen aallon taloudellisia vaikutuksia.

Laskua vauhditti myös koronaviruksen toinen aalto.

212 miljoonan asukkaan Brasilia on määrällisesti yksi koronaviruspandemiasta eniten kärsineitä maita. Yhdysvaltalaisen koronavitustartuntoja seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on todettu yli 19 miljoonaa koronavirustartuntaa. Se on kolmanneksi eniten maailmassa Yhdysvaltain ja Intian jälkeen. Maassa on kirjattu toiseksi eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia. Kuolleita on yli puolimiljoonaa.

Tuoreeseen kyselyyn vastasi 7.-8. heinäkuuta yli 2 000 ihmistä.