Avaruusturismi siirtyy uudelle aikakaudelle – Virginin perustaja Branson on ottamassa erävoiton miljardöörien avaruuskilvassa

Brittiläinen Virgin-imperiumin luoja Richard Branson New Yorkin pörssitalon edessä Virgin Galactic Holdingsin listautuessa pörssiin 28. lokakuussa 2019. Kuva: Justin Lane / EPA

Puoli vuosisataa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävivät kilpajuoksua avaruuteen, on käynnissä toisenlainen avaruuskisa. Tällä kertaa osapuolina ovat upporikkaat bisnesmiehet, joiden yritykset avaavat avaruutta turisteille.

Brittiläinen Virgin-imperiumin luoja Richard Branson ja Amazonin amerikkalainen perustaja Jeff Bezos pyörittävät kilpailevia avaruusturismiyhtiöitä, joiden on pian tarkoitus lennättää tarpeeksi paksun lompakon omaavia matkailijoita avaruuteen. Kisan ensimmäinen erä on jo käynnissä, ja Branson on näillä näkymin selviytymässä siitä voittajana.

Jos sää ja tekniikka sallivat, Bransonin on tarkoitus lennähtää avaruuteen tänä sunnuntaina perustamansa Virgin Galactic -yhtiön VSS Unity -avaruusaluksen mukana. Bezos tekee oman avaruuslentonsa Blue Origin -yhtiön New Shepard -aluksella 20. heinäkuuta.

Bransonin lennon on tarkoitus lähteä matkaan New Mexicosta Yhdysvalloista kello 16 Suomen aikaa sunnuntaina.

Muutama minuutti painottomassa tilassa

Virgin Galacticin ja Blue Originin lähestymistavat matkailijoiden kiidättämiseen avaruuteen ovat hyvin erilaiset. Kyydissä olevien peruskokemus on kuitenkin pitkälti sama, muutama minuutti painottomassa tilassa.

Virgin Galactic vie VSS Unity -aluksensa korkealle maanpinnasta erityisellä kantolentokoneella, josta pienempi VSS Unity sitten irtoaa ja kiihdyttää rakettimoottoreilla yli kolme kertaa äänennopeuteen. Käytyään teknisesti avaruuden puolella ja matkustajien oltua muutaman minuutin painottomassa tilassa, palaa alus takaisin maan pinnalle ja laskeutuu kiitotielle perinteisen lentokoneen tavoin.

Blue Originin kohdalla kyse on perinteisemmästä avaruuslennosta, jossa New Shepard -alus nousee pystysuoraan maasta. Lopulta miehistöä kuljettava moduuli irtoaa kantoraketista lähellä lennon korkeinta kohtaa ja leijailee muutaman minuutin avaruudessa, ennen kuin se palaa hiljalleen maan pinnalle kolmen suuren laskuvarjon turvin. Kantorakettikin laskeutuu takaisin maahan hallitusti ja on uudelleenkäytettävä.

"Avaruus kuuluu kaikille"

Bezos on tällä hetkellä maailman rikkain ihminen, jonka omaisuuden arvo on Bloombergin mukaan yli 200 miljardia dollaria. Bransonin omaisuus on huomattavasti pienempi, noin 5,6 miljardia dollaria.

Branson, 70, perusti Virgin Galacticin vuonna 2004. Bezos, 57, puolestaan perusti Blue Originin jo vuonna 2000.

Avaruusturismista on puhuttu jo pitkään, mutta viime vuosina siitä on alkanut tulla todellisuutta. Yksittäisiä miljonäärien avaruusmatkoja on jo toteutettu venäläisillä Sojuz-raketeilla, mutta pian turistilennoista tulee säännöllisiä.

– Kuka tahansa voi päästä avaruuteen, jos on tarpeeksi varallisuutta. Ei tarvitse välttämättä olla yhteyksiä Yhdysvaltain tai Kiinan avaruushallinnossa, sanoi Aalto-yliopiston avaruustieteen ja -tekniikan professori Esa Kallio STT:lle huhtikuussa, kun Juri Gagarinin historiallisesta avaruuslennosta tuli kuluneeksi 60 vuotta.

Ilmoittaessaan avaruuslennostaan Branson ilmaisi samansuuntaisia ajatuksia.

– Uskon todella, että avaruus kuuluu meille kaikille. Virgin Galactic seisoo uuden kaupallisen avaruusteollisuuden etujoukoissa. Se on avaamassa avaruuden ihmiskunnalle ja muuttamassa maailmaa parempaan suuntaan, Branson sanoi.

Virgin Galacticin on tarkoitus aloittaa kaupalliset avaruuslennot ensi vuonna. Blue Origin ei ole ilmoittanut kaupallisten lentojen aloittamiselle tarkkaa ajankohtaa.

Bezos vie avaruuteen myös Nasan hylkäämän naisen

Bezosin mukana avaruuteen lennähtävät myös hänen veljensä, 28 miljoonaa dollaria lennosta huutokaupassa maksanut turisti, sekä rajojen rikkojana tunnettu 82-vuotias lentäjä Wally Funk.

Funk kävi 1960-luvun alussa läpi astronauttien koulutusohjelman, mutta ei päässyt mukaan Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan ohjelmaan, johon otettiin vain miehiä.

– Luulin, etten enää ikinä pääsisi menemään sinne ylös, Funk sanoi, kun Bezos kertoi tämän mukaantulosta lennolle.

Funk on kokenut lentäjä, joka oli Yhdysvaltain kansallisen liikenneturvallisuuslautakunnan ensimmäinen naispuolinen lentoturvallisuustarkastaja. Nyt hänestä on tulossa kaikkien aikojen vanhin avaruudessa käynyt ihminen. Yhdysvaltalaisastronautti John Glen kävi avaruudessa 77-vuotiaana vuonna 1998 Discovery-avaruussukkulan kyydissä.

Bransonin mukana Virgin Galacticin lennolla on kahden lentäjän ohella kolme muuta matkustajaa, jotka ovat yhtiön johtoa. Branson kertoo arvioivansa lennolla avaruuslennon asiakaskokemusta.

