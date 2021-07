Käpylässä stripattiin eilen kehopositiivisuuden merkeissä – "Ehkä meissä kaikissa asuu pieni 13-vuotiaasta asti strippariksi halunnut tyyppi"

"Don't cha wish your girlfriend was hot like me?" lauloi 2000-luvun puolessa välissä menestystä takonut yhdysvaltainen The Pussycat Dolls.

Kyseinen lyriikan pätkä on todennäköisesti pinttynyt lähes jokaisen musiikkitelevision kulta-ajalla eläneen nuoren tärykalvoille, mutta tavallista suuremman vaikutuksen strippaamisella flirttaileva yhtye teki Sofia Sarkavaan, joka lanseerasi tiettävästi Helsingin ensimmäisen kehopositiivisen strippaustapahtuman.

– 13-vuotiaana fanitin Pussycat Dollsia ja tanssiessaan heidän biisien tahtiin ajattelin, että olisi kivaa stripata itsekin.

Sofia Sarkavan esiintyjänimi on Lady Clitter. Hän esiintyi tapahtumassa tämän vuoden Euroviisu voittaja Månesinkin Zitti e buoni -kappaleen tahtiin. Kuva: Sara Salmi / Yle

Siitä lähtien haave strippariudesta oli kulkenut mukana Sarkavan elämän läpi. Vuosi sitten hän ryhtyi kasvattamaan ideaa kehopositiivisen strippaustapahtuman lanseeraamisesta.

Nykyisin Helsingin Kalliossa asuva Sarkava päätyi pilotoimaan klubia Käpylään, koska hän asui siellä aiemmin. Sarkava myös arveli, että syrjäisemmässä baarissa tällaisen illan järjestäminen onnistuisi helpommin.

Niinpä ravintola Nyyrikin alakerran Iltatähti-kapakassa järjestettiin eilen perjantaina ensimmäistä kertaa PosiTits pop-up strippiklubi.

– Ideana on tuoda esiin kaikenlaisia kehoja arvostavassa hengessä, sanoo Sarkava.

Seksuaalista vapautumista

PosiTits on saanut Sarkavan mukaan lämpimän vastaanoton. Hakijoita klubin tanssijoiksi tuli kymmenittäin, ja moni on toivonut vastaavanlaista tapahtumaa muihin kaupunkeihin. Seuraavaksi tapahtuma aiotaan Sarkavan mukaan järjestää Tampereella.

– Normaalisti, jos somessa puhuu seksuaalisuudesta saa hirveesti törkyviestejä, mutta vielä ei ole tullut yhtään.

Sarkava arvelee, että positiivisen vastaanoton takana on 2000-luvun seksuaalinen vallankumous. Sarkavan mukaan etenkin nuoret naiset haluavat osoittaa, että he saavat tehdä omalla kehollaan mitä haluavat.

– Ehkä meissä kaikissa asuu pieni 13-vuotiaasta asti strippariksi halunnut tyyppi, hän naurahtaa.

Rosina kertoo valmistautuvansa strippaamiseen meikkaamalla, venyttelemällä ja lämmittelemällä. Kuva: Sara Salmi / Yle

Tähän näkemykseen yhtyy myös klubissa esiintynyt Rosina, jolle strippaaminen on myös aina ollut pieni unelma. Kun tuli mahdollisuus päästä strippaamaan turvallisen tilan merkeissä ja feministisellä asenteella, ei Rosinan tarvinnut kauan miettiä mukaan lähtemistä.

Tanssiminen ja esiintyminen ovat Rosinan mukaan tuttua puuhaa, mutta strippaaminen yleisön edessä oli uusi kokemus.

– Olen hyvin seksuaalinen ihminen ja hyvä tanssimaan, joten tykkään sillä tavalla tuoda sitä seksuaalisuuttani esille, sanoo Rosina.

Annica oli myös ensimmäistä kertaa strippaamassa yleisön edessä. Kuva: Sara Salmi / Yle

Kännissä ja läpällä

25-vuotias Sarkava on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja tekee töitä iltapäiväkerhossa. Sarkavan mukaan moni ihmettelee, miten strippaamisen ja nuorten kanssa työskentelyn voi yhdistää.

– Miksi ei pystyisi tekemään molempia? En mä kuitenkaan sekota näitä kahta työtä. En strippaa nuorten edessä, enkä täällä klubilla rupea vetämään mitään piirileikkiä.

Sofia Sarkavan ensimmäinen kosketus strippiklubiin tapahtui vuoden 2016 vappuna.

– Menimme kämppiksen kanssa kännissä ja läpällä paikalliseen strippiklubiin Jyväksylässä.

Kokemus ei Sarkavan mielestä ollut parhaimmasta päästä. Hänestä tuntui, ettei tanssijoita todellisuudessa kiinnostanut tehdä stripparin töitä.

Stripparit eivät Sarkavan mielestä tehneet lavalla mitään kovin erikoista. Sarkava ajatteli, että hän pystyisi tekemään strippauksen paremmin.

– Pari kertaa vaan kävelivät tangon ympäri, näyttivät tissit ja pyysivät tippiä.

Sarkavan mukaan monella strippiklubilla tanssijoiden elanto tulee tipeistä ja provikasta. Jyväskyläläisiä strippareita tuntui Sarkavan mukaan ärsyttävän se, että paikalle tuli sankoin joukoin humalaisia nuoria.

– Ymmärtäähän sen, jos omalle työpaikalle tulee ihmisiä, jotka eivät halua maksaa työstä.

Haastattelussa itseään läskiaktivistiksi luonnehtiva Taru Mänttäri ja ensimmäistä kehopositiivista strippaustapahtumaa Helsinkiin järjestänyt Sofia Sarkava.

