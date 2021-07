Sakke Aalto tuotti Behmin menestysalbumia, ja silti harva tuntee häntä – sooloartistina hän on Keko Salata, joka ei uskalla yleisön eteen

– Suomessa musiikilla menestyminen on aika harvinaista. Muusikko ei ole ammatti, jonka sä vaan valitset, sanoo musiikkituottaja Sakke Aalto.

– Suomessa musiikilla menestyminen on aika harvinaista. Muusikko ei ole ammatti, jonka sä vaan valitset, sanoo musiikkituottaja Sakke Aalto. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Aalto on tehnyt musiikkia esimerkiksi JVG:lle, Mikael Gabrielille ja Cheekille, mutta kovat meriitit eivät ole poistaneet epävarmuutta. Siksi hän poseerasi Keko Salatan valokuvissa pitkään maski naamallaan.

– Musa ei juuri nyt kiinnosta, mutta voin mä siitä puhua.

Sakke Aalto, 37, kävelee Helsingin Tervasaaressa ja sanoo toivovansa sadetta. Kesän helleaalto uuvuttaa, ja vähiten mielessä on musiikin tekeminen kuumassa studiossa.

Aallon takki on muutoinkin tyhjä. Sooloartistina Keko Salata -nimellä esiintyvä muusikko julkaisi keväällä kolmannen albuminsa Asioilla on tapana järjestyä. Lähes 20 kappaletta sisältävä levy on tänä päivänä suorastaan järkälemäinen teos, ja sen tekeminen vei mehut.

Korona-aika on ollut Aallon 20-vuotisen uran menestyksekkäin. Hän oli tuottamassa artistitulokas Behmin esikoisalbumia Draaman kaari viehättää, josta tuli jättimenestys. Laulaja rohmusi lähes kaikki palkinnot toukokuun Emma-gaalassa ja Aalto palkittiin parhaana tuottajana.

Muusikko on palkinnosta iloinen, mutta luonteeltaan vaatimattomana ihmisenä hän koki saamansa huomion ja onnittelut jopa liioitteluna.

– Olen huono ottamaan kehuja vastaan niin kuin suomalaiset yleensä. Kyllä se tietysti lämmitti, kun tätä on nyt parikymmentä vuotta tehnyt ammatiksi, vaikka tämä on harrastus. Kiva että se tuli vasta nyt. Se riittää. En mä tarvitse enempää.

– En keskity siihen, miltä näytän vaan miltä musiikki kuulostaa. Kuulijat fiilistelevät musiikkiani huolimatta siitä, miltä näytän, sanoo Keko Salata -nimellä musiikkia tekevä Sakke Aalto. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Vaikutteita räpistä iskelmään

Itä-Helsingissä varttunut Sakke Aalto on musiikkikanava MTV:n kasvatti. Vielä 1990-luvulla kanava esitti musiikkivideoita, joita musiikista kiinnostunut teini-ikäinen Aalto suorastaan ahmi. Suurimman vaikutuksen tekivät tuolloin jenkkiräppäreiden kuten Snoop Doggin sekä elektrobändi The Prodigyn musiikki ja videot.

Niiden innoittamana Aalto alkoi tehdä tietokoneellaan hiphop-taustoja. Musiikin tekemisessä auttoivat klassisen pianon opinnot, jotka Aalto oli aloittanut jo 6-vuotiaana.

– Minulla on aina ollut hyvä nuottikorva. Aluksi imitoin korvakuulolta idoleitani. Pikku hiljaa siitä alkoi muotoutumaan oma juttu.

Samaan aikaan hän kertoo altistuneensa kotimaiselle iskelmälliselle musiikille, sillä äiti oli kuunnellut kotona esimerkiksi Neljää ruusua ja J. Karjalaista.

– Jenkkiräpissä ja slaavilaisessa kotimaisessa iskelmässä on ollut itselle kaksi ääripäätä. Jos kaikki on samasta laarista, se on mielestäni ollut aina tylsää.

– Tällä hetkellä musiikissa tehdään paljon trendisoundia, josta puuttuvat melodia, lyriikat ja syvyys, sanoo musiikkituottaja Sakke Aalto. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Vuosituhannen vaihteessa suomalainen hiphop nousi pinnalle Fintelligensin suosion myötä, ja se teki vaikutuksen myös Aaltoon. Hänen musiikkiharrastuksensa muuttui vakavampaan suuntaan, kun Fintelligensin Iso H otti häneen yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä. Hän oli kuullut Aallon tekemiä hiphop-taustoja.

Aalto teki aluksi musiikkia Fintelligensille, ja sen jälkeen hän tuotti kappaleita Elastisen ensimmäiselle soololevylle. Sittemmin biisejä on syntynyt ykkösräppäreille kuten Pyhimykselle, Cheekille, Mikael Gabrielille sekä räp-duo JVG:lle.

Aalto on ollut tekemässä sellaisia Suomi-räpin ikivihreitä kuten Cheekin Sokka irti ja JVG:n Häissä.

Vajaa kymmenen vuotta sitten tuottaja halusi laajentaa musiikillista osaamistaan popimpaan suuntaan. Siitä innostuneena hän on tehnyt musiikkia esimerkiksi Diandralle ja Auroralle.

– Olen aina halunnut jotain uutta. En halua tehdä samaa. Pitää tuoda markkinoille ja kuulijoille jotain uutta ja uusia kokemuksia.

Sooloura alkoi maskin takaa

Vuonna 2014 Sakke Aalto teki musiikkia Mikael Gabrielille ja hän lauloi yhden kappaleen demoversion kertosäkeen. Sen sattui kuulemaan myös pitkän linjan musiikkituottaja Riku Mattila, joka kysyi Aallolta, onko tämä koskaan harkinnut soolouraa.

Ajatus musiikin tekemisestä itselle oli kytenyt Aallon mielessä, mutta hän oli ollut liian epävarma toteuttaakseen sitä. Musiikkigurun heitto sai hänet miettimään, että miksipä ei.

– Olin aina vähätellyt itseäni. Olin liian vaatimaton. Sitten kun se tuli tuollaselta megatyypiltä, niin sitten olin, että okei.

Aalto oli tuossa vaiheessa hieman kyllästynyt tuottamaan musiikkia muille. Sooloartistina hän sai tehdä aivan uudenlaista tyyliä, jollaista ei ollut aikaisemmin Suomessa kuultu.

Soolouran suurimmaksi esteeksi tuli se, ettei Aalto halunnut olla julkisesti esillä. Muusikko halusi musiikin puhuvan puolestaan, joten hän kehitti Keko Salata -nimisen hahmon, joka on anagrammi hänen nimestään. Nimi on kansainvälisen kuuloinen ja voisi olla vaikka Japanista.

– Keko Salatan kantava voima on ollut ranskalaisen musiikin yhdistäminen Suomi-juttuun. Maailmanmusiikista ja eri kulttuureista sekoitetaan ihan outoja juttuja. Teksti voi olla vakavaa ja musa on hilpeää ja toisin päin. Olen päässyt tekemään ihmiskokeita kuulijoilla.

– En osaa omasta mielestäni laulaa hirveän hyvin. Mutta laulun ei tarvitse olla teknisesti niin hyvää. Pääasia että se koskettaa, sanoo Keko Salata -nimellä esiintyvä Sakke Aalto. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Aalto halusi häivyttää itseään vielä enemmän Keko Salata -hahmon taakse, ja aluksi hän esiintyi kuvissa ja videoilla valkoinen maski naamallaan. Se helpotti muusikkoa, joka on lapsesta asti pelännyt esiintyä julkisesti. Häntä hirvitti pitää esitelmää luokan edessä tai esiintyä koulun kevätjuhlassa.

– Olin aina ollut todella epävarma itsestäni ja myös ulkonäöstäni. En näytä miltään pop-idolilta. Enhän mä nyt voi esiintyä julkisesti.

Pikku hiljaa Aalto uskaltautui maskista eroon. Alkuun naamakuvat olivat vielä hämyisiä, mutta nyt hänet nähdään jo aivan normaaleissa kasvokuvissa. Hän ei enää jaksanut välittää, miltä hän näyttää.

– Maskista luopuminen oli hyvä ratkaisu. Jossain vaiheessa tuntui, että se on itseä kohtaan tylyä peittää kasvojaan. Ei kenenkään pitäisi joutua peittämään itseänsä oman pelon takia.

Kaikkia pelkojaan Aalto ei ole kuitenkaan pystynyt selättämään. Hän ei ole esiintynyt Keko Salatana vielä kertaakaan yleisön edessä, vaikka kysyntää riittäisi.

– Paljon kysytään keikoille, mutta ikävä kyllä olen joutunut sanomaan, ettei niitä ole. Mutta se unelma elää. Kyllä joku päivä vielä, Aalto lupaa.

Kultakimpale Behm

Levy-yhtiö Warner Musicin kevätjuhlat vuonna 2018 muuttivat Sakke Aallon uraa merkittävästi. Hän tapasi siellä aloittelevan musiikintekijän Rita Behmin.

Kaksikolla synkkasi heti yhteen, ja he huomasivat pitävänsä samanlaisista asioista.

– Olemme vanhoja sieluja molemmat. Kumpikaan ei ole niin trendien perään vaan pidämme esimerkiksi vanhoista leffoista ja klassisesta draamasta.

Myös musiikilliset kiinnostuksen kohteet yhdistivät Aaltoa ja Behmiä, ja he alkoivat tehdä yhdessä musiikkia. Loppu on historiaa.

Behm kertoi Ylen haastattelussa viime kesänä, että heillä oli leikkimielinen kisa siitä, kumpi tekee paremman rakkauslaulun. Behm kirjoitti kappaleen Hei rakas, josta tuli jättihitti. Aalto sävelsi puolestaan Keko Salata -kappaleen Love story.

– Rita voitti, Aalto sanoo nauraen.

– En tee sellaista musiikkia, josta en tykkäisi. Myöskään rahan takia en lähde tekemään, sanoo musiikkituottaja Sakke Aalto. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Viime vuosi oli Behmin läpimurtovuosi kaiken koronan keskellä. Hänen kappaleensa kuten Frida ja Tivolit olivat vuoden soitetuimpia radioissa ja kuunnelluimpia striimauspalveluissa. Sitä voi pitää erinomaisena saavutuksena artistitulokkaalle.

Behmin suosio ei tullut laulajaa tuottaneelle Aallolle yllätyksenä, vaikka näin suurta menestystä ei hänkään uskaltanut ennustaa.

– Tällaista ei ole ollut sitten Chisun menestysvuosien. Nyt on ollut taas paikka tosi riisutulle, melodiselle ja tunteikkaalle musiikille.

Aalto uskoo, että hän tekee jatkossakin musiikkia Behmin kanssa. Tosin hän on kannustanut laulajaa tuottamaan entistä enemmän omaa musiikkiaan. Jättimenestyksen jälkeen paineet saattavat olla Behmillä valtavat.

– Hänellä voi olla paineita. Onneksi minulla ei ole tullut tuollaista menestystä, Aalto virnistää.

Menestystä vahingossa

Sakke Aalto haluaisi päästä jo reissuun ulkomaille, koska sieltä hän saa usein inspiraatiota musiikin tekemiseen. Hänen lempimaansa on Ranska, josta löytyy paljon erilaista kulttuuria, josta ammentaa virikkeitä musiikkiin.

– Pitäisi elää taas elämää, niin sieltä inspiraatio taas tulee. Nyt olen ollut vähän stopilla ja passikin on mennyt vanhaksi.

Tuottaja-Emman voittamisen jälkeen Aalto on saanut paljon yhteydenottoja musiikillisista yhteistöistä. Hän aikoo tarkastella niitä syksymmällä.

Aalto työskentelee tällä hetkellä myös levy-yhtiö Sony Musicin A&R-konsulttina eli etsii sinne uusia artistikykyjä. Hän haluaisi löytää Behmin kaltaisen uuden muusikonalun, joka tekee omaa musiikkiaan ja taidettaan.

– Muistan, kun kuulin Ritan biisejä ja innostuin koko hahmosta. Siinä oli jotain uutta, jollaista ei silloin ollut. En vaan innostu helposti näiden menestyksien jälkeen. Olen aika vaativa.

– Inspiraatio tulee aina syksyisin. Nyt toivoisin sadetta ja myrskyä. Tämä helle alkaa jo riittää, sanoo musiikkituottaja Sakke Aalto istuessaan Tervasaaressa esitettävään kesäteatterinäytökseen kuuluvalla junanpenkillä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Muusikko sanoo olevansa erittäin tyytyväinen parikymmentä vuotta kestäneeseen uraansa. Hän on saanut tehdä haluamansa laista musiikkia ilman taloudellisia paineita.

– Teen mitä haluan, mutta sitten se vahingossa menestyy. Se on siistiä, että musiikkini myös vetoaa kansaan. Minulla on joku lahja siinä, että pystyn uudistumaan.

