Asiantuntijat huolissaan rokotusinnosta, kun vanhemmat varanneet aikoja nuoria aktiivisemmin – Vilma Mikkola, 17: Rokotukset suojaavat myös muita

Koronarokotukset ovat edenneet koko maan osalta toistaiseksi suhteellisen mukavasti. Terveydenhuollossa jännitetään kuitenkin kesän vaikutusta suomalaisten rokotusintoon erityisesti nuorempien ikäryhmien osalta.

Helsingin terveys- ja sosiaalipalveluista vastaavan johtajan Leena Turpeisen mukaan vanhemmat ikäryhmät näyttäisivät varanneen rokotusaikoja nuorempia aktiivisemmin.

Turpeinen kertoo, että esimerkiksi 16–19-vuotiaista ensimmäisen rokotteensa on Helsingissä saanut noin 32 prosenttia.

– Siltä näyttää, että vanhemmat ikäryhmät ovat olleet aktiivisempia, koska rokotusmahdollisuus tälle ikäryhmälle on avattu jo 21. kesäkuuta, eikä prosenttiosuus ole vielä tuon isompi, Turpeinen summaa.

Helsinkiläinen seiväshyppääjä Vilma Mikkola, 17, harjoitteli Eläintarhan urheilukentällä Helsingissä lauantaina iltapäivällä. Hän kertoo hakeneensa ensimmäisen rokoteannoksen ja aikoo ottaa mahdollisimman pian myös toisen.

– Rokotukset ovat tärkeitä, koska ne suojaavat myös muita, Mikkola sanoo.

Pääkaupunkiseudulla koronatilanne on synkentynyt jo kolmatta viikkoa alle 30-vuotiaiden joukossa.

Terveyspalvelujen johtaja: Ottamalla rokotteen suojaa koko väestöä

Terveys- ja sosiaalipalvelujen johtaja Leena Turpeinen korostaa, että rokotuksissa on kyse koko väestön mahdollisimman korkeasta rokotekattavuudesta ja sen antamasta laumasuojasta tautia vastaan.

– Täytyisi ajatella niin, että ottamalla rokotteen suojaa koko väestöä eli itsensä lisäksi vanhempia ihmisiä, joilla saattaa olla riskejä tämän taudin suhteen.

Helsinkiläisen Kasper Nykopin, 24, mukaan ajanvaraus rokotukseen sujui kätevästi .

– Pari napsahdusta netissä, Nykop naurahtaa.

Kasper Nykop kertasi kavereilleen korkeushyppytuloksiaan Eläintarhan urheilukentällä Helsingissä lauantaina iltapäivästä. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Osalla nuorista on kuitenkin ollut ongelmia ajanvarauksessa. Pulmana on ollut se, ettei kaikilla ei ole pankkitunnuksia, joten alaikäisten vanhemmat on varanneet lapsilleen aikoja soittamalla.

Helsingin terveys- ja sosiaalipalveluista vastaavan johtajan Leena Turpeisen mielestä on hyvä, jos myös vanhemmat ottavat vastuuta lastensa rokottamisesta.

– Perheissä kannattaisi keskustella siitä, miten tärkeää on ottaa koronarokotus. Nuoret on toki valveutuneita, mutta keskustella kannattaa, Turpeinen sanoo.

Nuorten innnokkuus vaihtelee kaupunkien välillä

Nuorten innokkuus hakeutua koronarokotuksiin vaihtelee kaupunkien välillä. Etenkin suuremmissa kaupungeissa nuorten rokotusintoa pyritään nyt lisäämään muun muassa erlaisin kampanjoin.

Rokotusten sujuva eteneminen myös nuorissa ikäryhmissä on tärkeää, jotta koko väestön mahdollisimman korkea rokotekattavuus ja niin kutsuttu laumasuoja saavutettaisiin.

– On erittäin tärkeää, että tietoa jaetaan ja meidän somekampanjakin on tehty juuri tätä varten, Helsingin terveys- ja sosiaalipalveluista vastaava johtaja Leena Turpeinen sanoo.

Turussa rokottamisen kerrotaan kiinnostavan nuoria jopa ilahduttavan hyvin. Ylilääkäri Suvi Vainionmäen mukaan 20–29-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 29 prosenttia.

12–19-vuotiaiden osalta rokotettuja on hieman vajaa yhdeksän prosenttia. Vainiomäen mukaan Turussa nuoret näyttäisivät tulleen rokotusajoille yhtä hyvin kuin muutkin, eikä poissaoloja sen enempää ole ollut.

Turussa 16–17-vuotiaille on avattu mahdollisuus varata rokotusaika sähköisesti, jos heillä on vahvan tunnistautumisen menetelmä käytössään, tai jos he ovat antaneet vanhemmalleen luvan asioida heidän puolestaan, jolloin vanhempi voi varata ajan.

Oulussa mennään toistaiseksi pääkaupunkiseudun tavoin nuorten rokotuksissa hieman toivottua alhaisemalla tasolla. Apulaisylilääkäri Jaakko Huskon mukaan Oulussa 12–19 vuotiaiden rokotuksia (riskiryhmille) on ottanut vajaa 17 prosenttia ikäryhmästä. Husko kuitenkin muistuttaa, että ajanvaraus ikäryhmälle on ollut auki vasta muutaman viikon.

Huskon mukaan vapaita aikoja on hyvin myös ensi viikolle. Paras tapa varata aika on puhelimitse.

Lääkäri: Nuoret olleet motivoituneita, jotta rokottamattomuus ei rajoittaisi heidän elämäänsä

Kuopiossa ja Jyväskylässä nuorten kerrotaan varanneen rokotusaikoja mukavasti. Lääkäri Terhi Aurala-Heiskasen mukaan Kuopiossa avattiin rokotusajanvaraus kaikille yli 16-vuotiaille kesäkuun lopussa ja sen jälkeen nuorten varauksia on tullut reilusti.

Aurala-Heiskasen mukaan nuoret ovat olleet motivoituneita ottamaan rokotteita, jotta rokottamattomuus ei rajoittaisi jatkossa heidän elämäänsä.

Myös Kuopiossa on törmätty ongelmaan, että kaikilla nuorilla ei ole pankkitunnuksia, joten alaikäisten vanhemmat on varanneet lapsilleen aikoja soittamalla. Aurala-Heiskasen mukaan puhelinajanvarauksessa on näin ollen ollut kiireitä, mutta käytäntöä ei ole ollut tarpeen muuttaa, sillä se on kuitenkin toiminut.

Jyväskylän Killerin rokotusaseman rokotuskoordinaattori, sairaanhoitaja Anna Penttinen kertoo, että Jyväskylässä on niin ikään edetty nuorten rokotuksissa tavoitteiden mukaisesti. Penttisen mukaan nuori voi varata ajan kaupungin koronapuhelimesta, ellei hänellä ole pankkitunnuksia.