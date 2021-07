"Palmuvaroitus!" – Hytti nro 6:lle povataan jo palkintoja Cannesin elokuvajuhlilla

– Junassa kuvaamisessa oli se hyvä puoli, että teimme samalla matkan. Jos elokuvasta tulisi huono, niin ainakin matka oli hyvä, elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen sanoo.

Hytti nro 6 sai lauantaina maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa. Seuraavana päivänä elokuvan tekijät vastailivat kysymyksiin festivaalin lehdistötilaisuudessa.

Elokuvan pääosasta paljon kehuja saanut Seidi Haarla hehkutti ensi-illan tunnelmaa.

– Se oli kaunis kokemus. Tapasimme pitkästä aikaa työryhmän kanssa. Kaikki muistot paikoista, hajuista, kosketuksista ja paskasta olivat läsnä, mutta silti täällä Cannesissa kaikki olivat pukeutuneet hienosti. Se tuntui arvokkaalta.

Palmuvaroitus on annettu

Haarlan ilo on täysin perusteltu. Cannesin festivaalipalatsissa nähtiin eilen hymyileviä suomalaisia. Hytti nro 6 sai loistavan vastaanoton ja elokuvan yleisö antoi sille kaikkiaan kymmenen minuutin mittaiset aplodit.

Hytti nro 6:lle veikataan jo palkintoja Cannesin elokuvajuhlilta. Kuva: Festival de Cannes

Pitkät aplodit ovat Cannesissa tavallinen asia. Niiden kestoa kuitenkin mitataan tarkkaan, sillä niissä nähdään osviittaa elokuvan menestymisen mahdollisuuksille.

Vastaanotosta pökertynyt Kuosmanen vastasi ensi-iltayleisön suosionosoituksiin omalla tyylillään.

– Olen sanaton. En tarkoita elokuvaa vaan tätä tunnelmaa. Tekisi mieli kiroilla, mutta en voi, koska äitini on täällä, hän sanoi.

Elokuvalehti The Hollywood Reporterin toimittaja Scott Feinberg ei jäänyt sanattomaksi. Hän kirjoitti Twitteriin heti ensi-illan jälkeen.

– Mahdollinen palmuvaroitus! Hytti nro 6 avasi juuri isosti palatsissa. Elokuva – eräänlainen Rockyn ja Ennen auringonlaskua -elokuvien sekoitus – sai kymmenen minuutin seisoma-aplodit yleisöltä ja innostuneet aplodit usealta juryn jäseneltä. Katsokaa se!

"Ensimmäinen suosikki Kultaisen palmun voittajaksi"

Kaksituhatpäinen ensi-iltayleisö ei ole ollut ainoa, joka on pitänyt Kuosmasen elokuvasta. Myös osa elokuva-alan lehtien ensimmäisistä kritiikeistä povaa Hytti nro 6:lle menestystä.

Variety-lehden Jessica Kiang kutsuu elokuvaa arvostelussaan erilaiseksi junaan sijoittuvaksi rakkaustarinaksi (siirryt toiseen palveluun), joka matkustaa Venäjän ja ajan halki. Arviossa kehuja saavat yhtä lailla näyttelijät Seidi Haarla ja Juri Borisov, kuvaaja J-P Passi ja Kuosmanenkin.

Hytti nro 6:n näyttelijöiden Seidi Haarlan ja Juri Borisovin roolisuorituksest ovat ihastuttaneet kriitikoita. Kuva: Festival de Cannes

– Arkinen ja pakahduttava Hytti nro 6 synnyttää voimakkaan kaipuun sellaiseen yksinäisyyteen, jota meillä ei enää ole ja sellaiseen rakkauteen, jolla tuo yksinäisyys parannettiin, Kiang kirjoittaa.

The Hollywood Reporterin David Rooney luonnehtii elokuvaa arktiseksi road movieksi, (siirryt toiseen palveluun) joka kertoo ihmisten välisestä yhteydestä.

– Uskon, että Cannesin elokuvajuhlat on saanut ensimmäisen vakavasti otettavan kilpailijan Kultaisen palmun saajaksi ja että Suomella on vahvin mahdollisuus parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokkuuteen 19 vuotta Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuvan jälkeen, hän kirjoittaa.

Kansainvälisten kriitikoiden yleinen mielipide saadaan tietää, kun Screen Daily julkaisee maanantaina uuden version omasta kriitikkotaulukostaan. Tämän vuoden paras keskiarvo (3.0/4) on tällä hetkellä Leos Caraxin rock-musikaalilla Annette, joka oli myös festivaalin avajaiselokuva.

Raide-elokuva pakottaa hyväksymään elämän

Cannesin lehdistötilaisuudessa Kuosmanen kertoi vihdoin myös itse elokuvasta. Hytti nro 6 perustuu Rosa Liksomin Finlandia-palkittuun romaaniin. Elokuvan tarina lähtee kuitenkin heti alussa omille raiteilleen.

– Romaani oli elokuvan inspiraatio. Vaihdoimme siitä todella paljon: reitin, miespäähenkilön iän sekä hänen nimensä. Elokuva ei myöskään tapahdu Neuvostoliitossa vaan Venäjällä, joskus vuosituhannen taitteen tienoilla, Kuosmanen kertoo.

Yhteistä romaanin kanssa on se, että kaksi toisilleen hyvin vierasta ihmistä - suomalainen nainen ja venäläinen työläismies - jakavat elokuvassa hytin pitkällä junamatkalla. He joutuvat kohtaamaan omat ennakkoluulonsa.

Hytti nro 6 tapahtuu pääosin junassa, mutta välillä poiketaan maissa. Cannesin elokuvajuhlilla yleisö on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että elokuvassa juodaan paljon alkoholia. Kuva: Festival de Cannes

Kuosmaselta kysytään onko Hytti nro 6 hänen mielestään road movie.

– Kyllä se on, mutta junassa ja autossa on iso ero. Autolla voi valita minne menee ja siksi sellaisessa elokuvassa on kyse vapaudesta. Tässä on kyse kohtalosta ja sen hyväksymisestä: hyppäät kyytiin ja menet minne juna vie.

Elokuvan ahdas tila synnyttää odotuksia ja jännitteitä siitä, mitä hytin jakavalle parille tapahtuu. Kuosmanen sanoo, että hän ei halunnut seksuaalisen jännitteen olevan teoksessa pääasia.

– Olin kiinnostuneempi henkilöiden välisestä yhteydestä. Minusta seksuaaliseen jännitteeseen liittyy paljon asioita, jotka pitävät meitä erillään toisistamme. Se on mielestäni sääli.

Hytti nro 6:ssa juodaan myös paljon alkoholia. Lehdistötilaisuuden moderaattori haluaa tietää joivatko tekijät myös oikeasti?

– En muista, Kuosmanen vastaa.