Suomeen matkustamisen uusi malli astuu voimaan, sisärajavalvonta jatkuu silti vielä kaksi viikkoa – katso, millä ehdoilla Suomeen pääsee

Tänään maanantaina astuu voimaan maahantulon uusi malli, jonka avulla on tarkoitus ehkäistä ulkomailta tulevien koronatartuntojen leviäminen Suomeen tästä eteenpäin.

Uusi malli määrittee muun muassa sen, kenen on Suomeen saapuessaan käytävä koronatestissä.

Sisärajavalvonta eli Suomen ja muiden Schengen-maiden välisen liikenteen valvonta kuitenkin jatkuu pääosin vielä kahden viikon mittaisen siirtymäajan verran. Rajoitukset jatkuvat myös ulkorajaliikenteessä.

Valtioneuvosto päätti viime viikon lopulla, että siirtymäaika tarvitaan koronamuunnosten leviämisen estämiseksi ja siksi, että rajoilla ehditään valmistautua muun muassa testauksen järjestämiseen ja todistusten tarkastamiseen.

Kun parin viikon lisäaika loppuu, Suomeen saapuvan liikenteen sisärajavalvonta ja sisärajojen maahantulorajoitukset päättyvät.

Sisärajavalvonta jatkuu kaksi viikkoa, mutta vapaa-ajan matkaajiakin voi jo tulla

Sisärajavalvonta jatkuu vielä kaksi viikkoa, mutta se ei rajoita kaikkien Suomeen tuloa. Suomen kansalainen, hänen perheenjäsenensä tai Suomessa pysyvästi asuva henkilö saa aina palata kotimaahansa.

Muuten siirtymäaikana, 12.–25. heinäkuuta, Suomeen saa tulla EU- ja Schengen-maista pääasiassa työmatkalle tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Vapaa-ajan matkallekin Suomeen voi maanantaista lähtien EU- tai Schengen-maista tulla, jos henkilöllä on esittää luotettava todistus puolen vuoden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, tai vaihtoehtoisesti todistus täydestä koronarokotussarjasta – rokotteesta riippuen yhdestä tai kahdesta annoksesta.

Sisärajaliikenteen valvonta jatkuu siirtymäaikana niiden maiden osalta, joiden kohdalla se on tähänkin asti ollut voimassa. Poikkeuksia ovat Liettua, Slovenia ja Sveitsi, joista saapuvien osalta sisärajavalvonta maanantaista alkaen poistuu. Perusteena on näiden maiden parantunut koronatilanne.

Sisärajavalvonta on jo aiemmin poistettu myös joiltakin muilta mailta matalan koronariskin vuoksi.

Siirtymäaikana rajoitukset jatkuvat Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Kreikan, Latvian, Liechtensteinin, Luxemburgin, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Tanskan ja Viron välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Rajan ylitys on sallittua myös Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaille.

Uusi matkustamisen malli määrittelee, millä ehdoilla Suomeen voi saapua. Kuvituskuva. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat elokuun loppupuolelle

Myös ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat virusmuunnosten leviämisen estämiseksi. Niiden osalta päätös on voimassa 22. elokuuta asti. Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomeen tuloa Schengen-alueeseen kuulumattomista maista.

Poikkeuksina ovat Azerbaidzan, Bosnia ja Hertsegovina, Brunei, Kosovo, Moldova ja Serbia, joista Suomeen tulevien maahantulon rajoitukset poistetaan maanantaina matalan koronariskin perusteella. Libanonista Suomeen saapuville rajoitukset sen sijaan palautetaan huonontuneen koronatilanteen vuoksi.

Jo aiemmin maahantulon rajoitukset on poistettu joidenkin muiden maiden osalta koronatartuntojen alhaisen määrän perusteella.

Listat maista ja niitä koskevista maahantulon rajoituksista löytyvät Rajavartiolaitoksen nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Näin Suomeen pääsee siirtymäajan jälkeen

Mitä maahantulon uusi malli (siirryt toiseen palveluun) sitten tarkoittaa siinä vaiheessa, kun siirtymäajat päättyvät?

Jatkossa Suomeen voi tulla ilman testejä, jos henkilöllä on luotettava todistus täydestä koronarokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista.

Suomeen voi tulla ilman testausta tai todistuksia myös maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on enintään kymmenen tartuntaa 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana. Näiden maiden lista muuttuu epidemiatilanteen mukaan.

Muilla Suomeen tulevilla matkailijoilla on oltava todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus ensimmäisestä koronarokotusannoksesta, jonka tulija on saanut vähintään kaksi viikkoa aiemmin. Näiden henkilöiden on lisäksi käytävä koronatestissä 3–5 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen. Heidän on vältettävä kontakteja tuloksen saamiseen asti.

Jos Suomeen tulijalla ei ole edellä mainittuja todistuksia, hänen on käytävä koronatestissä heti Suomeen tultuaan ja toisessa testissä 3–5 vuorokauden kuluttua. Velvollisuus testissä käymiseen koskee yli 16-vuotiaita.

Maahantulon uusien sääntöjen pohjana ovat tartuntatautilain väliaikaiset muutokset, jotka ovat voimassa lokakuun puoliväliin asti sekä valtioneuvoston asetus, jonka voimassaoloaika jatkuu elokuun loppuun asti.

Rajavartiolaitoksen nettisivuilla on ohjeistusta maahantuloa koskien (siirryt toiseen palveluun). Valtioneuvoston nettisivuilla on lista Suomeen matkustamisen rajoituksista maittain (siirryt toiseen palveluun).