Georgiassa Kaukasiassa tuhannet vaativat hallituksen eroa tv-kuvaajan kuoleman takia – uhri hakattiin pahoin Pride-vastaisessa tapahtumassa

"Kuka on seuraava" kysytään mielenosoittajan kyltissä Georgian pääkaupungissa Tbilisissä. Mielenosoittajat vaativat sunnuntaina hallituksen eroa väkivaltaisuuksissa kuolleen tv-kuvaajan kohtalon takia.

"Kuka on seuraava" kysytään mielenosoittajan kyltissä Georgian pääkaupungissa Tbilisissä. Mielenosoittajat vaativat sunnuntaina hallituksen eroa väkivaltaisuuksissa kuolleen tv-kuvaajan kohtalon takia. Kuva: Zurab Kurtsikidze / EPA

Georgiassa Kaukasiassa tuhannet ihmiset vaativat sunnuntaina hallituksen eroa tv-kuvaajan jouduttua piestyksi äärioikeiston järjestämässä mielenosoituksessa Pride-tapahtumaa vastaan. Työtehtävissään Tbilisissä loukkaantunut 37-vuotias mies löydettiin kuolleena kotoaan sunnuntaina.

Kuvaaja sai murtumia kasvoihinsa, kun väkivaltainen joukko hyökkäsi hänen kimppuunsa. Hän oli seuraamassa maanantaina järjestettyä protestia, jossa vastustettiin suunnitelmia järjestää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen Pride-marssi.

Väkivallan kohteeksi joutui samassa yhteydessä noin 50 toimittajaa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) tuomitsi hyökkäykset ja kertoi muiden toimittajien kärsineen muun muassa aivotärähdyksistä, kemiallisista palovammoista sekä luunmurtumista.

Rikostutkinta aloitettu, neljä pidätetty

Georgian poliisi on aloittanut rikostutkinnan tapahtumasta. Georgian sisäministeriön mukaan neljä ihmistä on pidätetty, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BB (siirryt toiseen palveluun)C.

Sunnuntain protestin olivat kutsuneet koolle ihmisoikeusaktivistit, ja uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan noin 8 000 ihmistä kokoontui parlamenttirakennuksen ulkopuolelle.

Georgiaan suunnitellun Pride-marssin järjestäjät peruuttivat sen turvallisuusuhkien vuoksi.

Media- ja ihmisoikeustahot vaativat Irakli Garibashvilin eroamista maan pääministerin tehtävästä kuvaajan kuoleman jälkeen. Pääministeri vastusti Pride-marssin järjestämistä ja sanoi, että suuri osa Georgian yhteiskuntaa ei voi hyväksyä marssia.

Lue myös:

EU vaatii Unkaria kumoamaan "häpeällisen" lain, joka kieltää homoseksuaalisuudesta kertomisen nuorille: komissio uhkaa Unkaria sanktioilla