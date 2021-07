Rovaniemen tartuntapiikki taittui ahkeraan testaamiseen – baareista levinneet deltamuunnoksen tartuntaketjut on pysätytetty muuallakin samalla keinolla

Rovaniemellä yli viikko sitten yökerhoista alkunsa saaneet tartuntaketjut on todennäköisesti saatu pysäytettyä. Myös muualla Suomessa nopeasti levinneet tartunnat on onnistuttu saamaan aisoihin nopeasti. Laaja testaaminen auttaa selvittämään, miten virus on levinnyt.

Rovaniemellä ärhäkkäästi levinnyt koronaviruksen deltamuunnoksen aiheuttama tartuntarypäs on saatu taltutettua. Kuva: Anna Ruohonen / Yle