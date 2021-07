Soiden ennallistaminen lisää luonnon monimuotoisuutta, mutta aiheuttaa aluksi myös päästöjä

Luontopaneelin raportin mukaan Suomella on tärkeä rooli suolajiston säilyttämisessä, koska Euroopan unionin alueella muualla ei soita ole näin paljon. Suuri osa Etelä- ja Keski-Suomen soista on nyt ojitettu, mutta niiden palauttamisella luonnontilaan saadaan melko nopeasti takaisin niiden kadonnutta lajistoa ja vähennettyä vuosien kuluessa myös ravinne- ja ilmastopäästöjä.

Suomen soista suuri osa on muokattu. Luontopaneelin tuoreen raportin mukaan Suomen alkuperäisestä 10,4 miljoonan hehtaarin suoalasta yli puolet on ojitettu metsä- ja maatalouden sekä turvetuotannon tarpeisiin. Kaikkein voimakkainta ojitusinto on ollut Etelä-Suomessa, missä keskimäärin noin 75 prosenttia ja monin paikoin vielä enemmän soista on ojitettu.

Suot ovat Euroopan luontotyypeistä kaikkein uhanalaisin ryhmä ja Suomella on siten erityisvastuu soiden suojelusta. Kaikkiaan 54 prosenttia Suomen 50 suoluontotyypistä on luontopaneelin mukaan uhanalaisia ja lisäksi 20 prosenttia on silmälläpidettäviä.

Soiden suojelulla ja ennallistamisella halutaan suojata suolajistoa, sillä soilla elävistä lajeista 11 prosenttia eli yhteensä 120 lajia on uhanalaisia. Näillä lajeilla ja luontotyypeillä on korkea riski hävitä Suomesta.

Mittava ojitus havaitaan myös vesistöhaittoina, soilta hävinneenä hiilivarastona. Uutena uhkana suoluonnolle on rahkasammaleen kuoriminen suonpinnasta.

Suomen luontopaneelin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiahon mukaan soidensuojelun täydennysehdotuksessa on jo määritelty ympäri Suomea olevat kohteet, joista ennallistaminen voitaisiin aloittaa. Täydennysehdotus (siirryt toiseen palveluun) on vuodelta 2015, mutta sitä ei ole toteutettu.

– Soiden ennallistaminen on aloitettava tärkeimmistä suoluontotyypeistä, jotka on valittu valtakunnallisessa tarkastelussa. Näitä soita on noin 100 000 hehtaaria ympäri Suomea, Kotiaho sanoo.

Ojitusinto on Etelä-Suomessa ollut suurinta. Pohjoisessa on säilynyt laajoja suoalueita. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

Suot elpyvät varsin nopeasti

Soita ennallistetaan eli palautetaan kohti luonnontilaa ojia tukkimalla ja patoamalla. Vesiä ohjataan uudelleen ja poistetaan ojituksen seurauksena kasvanutta ylimääräistä puustoa. Näin palautetaan suota alkuperäiseen tilaan ja luodaan edellytykset suolajistolle palata alueelle.

Luontopaneelin raportin mukaan eri tutkimusten valossa ennallistaminen johtaa suon oleellisten ekologisten toimintojen palautumiseen nopeasti, pääsääntöisesti vajaassa vuosikymmenessä. Lajiston palautuminen vaikuttaa lupaavalta, mutta on toimintojen palautumista hitaampaa.

Soiden virkistyskäyttö lisääntyy ennallistamisen myötä. Kuva: Pentti Kallinen / Yle

Ekosysteemin toiminnallisuuden kannalta tärkeät, tavanomaiset lajit näyttävät palautuvan nopeasti, kertoo luontopaneelin puheenjohtaja, professori Janne Kotiaho.

Ennallistamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin vaihtelevat suon ominaisuuksien, erityisesti ravinteikkuuden ja märkyyden mukaan.

Kun suo-ojat tukitaan, hidastetaan tulvahuippuja, sillä vesi virtaa suon läpi silloin hitaammin. Myös ravinnepäästöt vähenevät, kun virtaus on hitaampaa. Ojituksen osuus ihmisperäisessä ravinnekuormituksessa on osoittautunut aiempia arvioita huomattavasti suuremmaksi.

Etelä-Suomessa on ojitettu 75 prosenttia soista. Joillain alueilla vieläkin enemmän. Kuva: Eijaleena Martikainen / Yle

Uusimpien tuloksien perusteella jopa 20 prosenttia fosfori- ja 15 prosenttia typpikuormituksesta voi johtua metsäojien aiheuttamasta kuormituksesta.

Ennallistaminen kasvattaa myös soiden hiilinielua, mutta vaikutukset ovat hitaita ja karuilla soilla muutos on olematon.

Ojitetulla suolla pohjaveden pinnan lasku altistaa turpeen hapelle. Veden pinnan yläpuolella oleva turve vähitellen hajoaa ja siihen varastoitunut hiili vapautuu hiilidioksidina ilmakehään. Esimerkiksi hehtaarilla oleva sadan kuution puuston hiilivarasto vastaa vain saman kokoisella alueella olevan noin 10 sentin paksuisen turvekerroksen hiilivarastoa.

Rehevien metsäojitettujen soiden ennallistaminen näyttää tuovan ilmastohyötyjä eli ilmastoa viilentäviä vaikutuksia noin 20 vuodessa, kun päästöt alkavat vähentyä ja suo muuttuu vähitellenhiilen nieluksi.

Myös voimakkaasti muutettujen soiden, kuten turvepeltojen ja turpeennostoalueiden, ennallistaminen tuottaa suuren ilmastohyödyn jo 20 vuodessa.

Suo-ojien tukkimen ja soiden ennallistaminen lisää lyhytaikaisia vesistö- ja ilmastopäästöjä. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Ennallistaminen aiheuttaa myös haittoja

Vesistöihin kohdistuvien vaikutusten ja erityisesti ilmastovaikutusten tarkastelussa korostuvat myös lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten erot. Luontopaneelin raportin mukaan soiden ennallistaminen on tärkeä työkalu luontohaittojen korjaamisessa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

Kokonaisuutena arvioiden soiden pitkäjänteinen ennallistaminen on parempi ratkaisu kuin ennallistamatta jättäminen, vaikka lyhyellä aikavälillä kaikki etenkään ilmastovaikutukset eivät välttämättä ole myönteisiä.

– Suoluonnolle ennallistamisen vaikutukset ovat nopeasti suotuisia, kun lajisto palautuu. Kun ojia tukitaan, niin lyhytaikaisesti tulee vesistöpäästöjä, jotka poistuvat muutamassa vuodessa. Suon vedenpinnan noustessa sieltä irtoaa tietyissä suotyypeissä metaania, Janne Kotiaho selventää.

Entinen turvesuo on muokattu kosteikoksi. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Luontopaneeli on arvioinut myös ennallistamsien hintaa. Se vaihtelee suotyypeittäin, mutta vastaavasti ennallistaminen luo myös työpaikkoja.

– Ennallistamiselle kertyy kustannuksia 300 eurosta yli tuhanteen hehtaarilta. Keskimäärin ehkä noin tuhat euroa hehtaarilta, riippuu siitä mitä alueella tehdään, Kotiaho sanoo.

Hallitukselta vaaditaan toimenpiteitä

Ennallistamisen vaikutukset on puheenjohtaja Janne Kotiahon syytä suhteuttaa muihin maankäytön vaikutuksiin. Esimerkiksi valuma-alueilla suurille pinta-aloille vuosittain tehtävien ojitusten, hakkuiden sekä lannoitusten ilmasto- ja vesistöhaitat ovat merkittävästi suurempia.

Soiden palauttamisella alkuperäiseen luonnontilaan voidaan parantaa soiden virkistys- ja matkailukäyttöä ja saada aikaan myös positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Luontopaneeli vaatii pikaista luopumista turpeen energiakäytöstä. Turpeen nosto olisi keskitettävä vain vanhoille, paljon hyödynnetyille alueille. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Laajamittainen kansallinen soiden ennallistamisohjelma olisi tehokas tapa kohdentaa luonnonsuojelurahoja maakuntiin ja riittävän laajana se tukisi reilua ja oikeudenmukaista siirtymää pois turpeen käytöstä, Kotiaho sanoo luontopaneelin tiedotteessa.

Nykyisessä hallitusohjelmassa Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen eli luontokadon pysäyttämiseen. Luontopaneeli suosittelee eri toimenpiteitä suoluonnon säilyttämiseen. Yksi niistä on välitön luopuminen turpeen energiakäytöstä.

– Tälläkin hetkellä haetaan lupia ja avataan uusia soita turpeentuotantoon. Turpeen käyttö vähenee koko ajan, nyt pitäisi tehdä toimenpiteitä, ettei enää avata uusia soita turvetuotannolle ja silloin luonto säilyisi sellaisena kuin se nyt on, Janne Kotiaho toteaa Ylelle.

Luontopaneeli haluaa, että jo kartoitetut soidensuojelun täydennysehtotuksen alueet suojellaan nopeasti ja rajoitetaan kunnostusojitusta. Turpeen nosto ja kuorinta tulee sallia ainoastaan välttämättömissä tilanteissa ja jo ennestään voimakkaasti ihmistoiminnan heikentämillä soilla.

Pitkäjänteinen toiminta soiden ennallistamiseksi vaatii luontopaneelin ehdotusten perusteella vuosikymmeniä kestäviä toimia. Puheenjohtaja Janne Kotiaho sanoo Suomella olevan soiden suojelussa keskeinen tehtävä Euroopassa, koska muualla soita on niukasti ja vain meillä suolajiston suojelu voi onnistua.

