Turpeen tilalle kaavaillaan rahkasammalen kasvatusta – ennallistettua suota tarvittaisiin vähintään 30 000 hehtaaria

Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan parhaillaan rahkasammalen kasvatusta. Rahkasammalta on kaavailtu kasvuturpeen korvaajaksi, mutta jotta sammalen käyttö olisi kestävää, sitä pitäisi kerätä ainoastaan ennallistetuilta suoalueilta.

Rapalahden suo Polvijärvellä on esimerkki ojitetuista suoalueista, jotka on myöhemmin ennallistettu.

Suota peittää rahkasammalmatto, ja juuri se on syy siihen, että Itä-Suomen yliopiston kaksi tutkijaa, biologian opiskelija Amanda Laatikainen ja yliopistotutkija Teemu Tahvanainen tarpovat nyt helteisellä suolla.

Rahkasammalta kaavaillaan korvaamaan kasvualustana käytetty turve. Rahkasammalta on tarkoitus ryhtyä keräämään ennallistetuilta suoalueilta, mutta sitä varten on tiedettävä, paljonko rahkasammal kasvaa niillä paksuutta.

Tutkijat työntävät suohon sylinterin muotoisen maaperäkairan, jonka mukana esiin nousee runsaat kolmekymmentä senttiä pitkä näyte.

– Tuo kaikki on syntynyt ennallistamisen jälkeen, sanoo Teemu Tahvanainen ja osoittaa näytteen yläosaa, joka erottuu muuta osaa vaaleampana.

Rahkasammalen kasvu suon ennallistamisen jälkeen näkyy näytteen vaaleampana osana. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Sammalen paksuus vaihtelee

Tutkijat mittaavat ennallistamisen jälkeen kasvaneen rahkasammalen paksuudeksi kahdeksantoista senttiä.

Amanda Laatikaisen mukaan tilanne vaihtelee suolta toiselle.

– Jollakin suolla rahkasammalta on saattanut olla alle kymmenen senttiä, ja jossakin taas useita kymmeniä senttejä.

Mittaustulosten suuri vaihtelu on ollut Laatikaiselle yllätys, sillä kaikki suokohteet on ennallistettu kymmenen vuotta sitten.

Laatikainen käy parhaillaan mittaamassa Metsähallituksen ennallistettuja soita ympäri maata. Takana on jo runsaat puolet kaikkiaan kahdestakymmenestä seuranta-alueesta.

– Kaikki paikat eivät ole niin hyviä kohteita, että niihin kannattaisi mennä keräämään.

Amanda Laatikainen kiertää ympäri maata mittaamassa rahkasammalen paksuutta. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Ohjeistusta tulossa

Rahkasammalen keräämiseen suolta riittää nykyisin pelkästään maanomistajan lupa.

Teemu Tahvanaisen mukaan rahkasammalen käyttö kasvuturpeen sijasta on kestävää kuitenkin vain silloin, jos sammalta kerätään tarkoitusta varten ennallistetuilta soilta.

– Se ei voi kohdistua ojittamattomille luonnonsoille, joissa se aiheuttaisi väistämättä muutoksia ja luontoarvojen tuhoutumista.

Tahvanainen on mukana työryhmässä, jonka ympäristöministeriö asetti alkuvuodesta selvittämään muun muassa sitä, miten kerääminen tehtäisiin luvanvaraiseksi.

Työryhmän on myös selvitettävä sammalen korjuuseen liittyvää ohjeistusta, jota tällä hetkellä ei ole olemassa.

– Jonkinlaista ohjeistusta on varmasti tulossa, mutta työ on vielä kesken, Tahvanainen toteaa.

Teemu Tahvanainen on jäsenenä rahkasammalen käyttöä pohtivassa ympäristöministeriön työryhmässä. Hän toimii myös Amanda Laatikaisen rahkasammalta käsittelevän pro gradu -tutkielman ohjaajana. Kuva: Antti Karhunen / Yle

30 000 hehtaaria ja 30 miljoonaa euroa

Ennallistamismenetelmä, kuten Tahvanainen rahkasammalen kasvatusta kutsuu, edellyttäisi laajoja alueita ennallistettua suota.

– Noin 30 000 hehtaaria, josta vuodessa käytettäisiin noin 3 000 hehtaaria. Sillä saataisiin kymmenvuotinen kasvatus- tai viljelykierto.

Määrä on huomattava, sillä valtion hallinnoimilla alueilla on tähän mennessä ennallistettu yhteensä vasta noin 25 000 hehtaaria. Valtaosa tästä ennallistamisesta on tehty suojelualueilla.

Tahvanaisella on jo tiedossa rahkasammalen kasvatuksen hintalappu, sillä rahkasammalsuon ennallistaminen maksaa noin tuhat euroa hehtaarilta.

– 30 miljoonalla kymmenessä vuodessa on koko homma hoidettu, hän summaa.

Rahkasammalen kasvatus vaatisi 30 000 hehtaaria ennallistettua suota. Kuva: Antti Karhunen / Yle

"Kukkaruukku ei pysy pystyssä"

Rahkasammalta on jo kokeiltu kasvualustana kuopiolaisella Heimosen puutarhalla. Myyntipäällikkö Tuomas Heimosen mukaan sammal osoittautui testissä kasvin kannalta erittäin hyväksi kasvualustaksi.

– Ilmavuus pysyy parempana, ja juuristo kasvaa ja voi silloin paremmin.

Kauppapuutarhan kannalta rahkasammal ei ole kuitenkaan ongelmaton vaihtoehto. Sammal on kasvuturvetta kevyempi materiaali, mikä taas vaikuttaa kukkaruukun pysymiseen pystyssä.

– Jos ruukku on liian kevyt, niin se menee nurin, sanoo Heimonen.

Hänen mukaansa rahkasammalen joukkoon on toki mahdollista lisätä hietaa, sillä sitä on myös kasvualustana käytetyssä turpeessa. Ongelmana on kuitenkin se, että hietaa olisi oltava rahkasammalen joukossa paljon.

– Silloin häviää kasvualustan ominaisuus.

Heimosen mukaan puutarha-alalla ollaan pelkästään tyytyväisiä, jos turpeen tilalle löytyy toimiva vaihtoehto.

– Me emme ole sitoutuneet turpeen käyttöön. Uusi on aina tervetullutta, Heimonen vakuuttaa.

Kasvualustoja valmistava Biolan on ensimmäisenä alan yrityksenä ilmoittanut, että se aikoo luopua käyttämästä turvetta mullan raaka-aineena viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

Tuomas Heimosen mukaan rahkasammal on kasvin kannalta hyvä kasvualusta, mutta koska se on kevyt, se ei riitä pitämään kukkaruukkua pystyssä. Kuva: Antti Karhunen / Yle

