Kauriit syövät mustikkavarvikot, ja se voi enteillä pahaa – nyt selvitetään, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut metsiin 25 vuoden aikana

Kenttäbiologi Kaisa Nikku haravoi käsillään varvikkoa Kouvolassa Saveron alueella sijaitsevassa kangasmetsässä. Tutkittavaa aluetta reunustaa muoviputkista tehty kehikko.

Nikku käy alueen läpi kasvi kasvilta, arvioi kunkin kasvin prosenttiosuuden alalla ja merkkaa sen kännykällä sovellukseen.

Nikku ja hänen työparinsa, puustonmittaaja Antti Simppula ovat kiertäneet Kymenlaakson metsiä juhannusviikosta lähtien. He ovat yksi kuudesta kahden hengen työryhmästä, joka kiertää Etelä-Suomen metsissä tänä kesänä.

– Hommaan pitää keskittyä ja olla tarkka, että saa oikeat mitat. Tarvitaan myös arviointikykyä, kun pitää arvioida metsikkökuvioita ja pohjapinta-aloja, kertoo Simppula.

Simppula mittaa esimerkiksi puun läpimitan rinnankorkeudelta, kirjaa ylös lajikkeen ja mittaa puun korkeuden. Lisäksi hän muun muassa arvioi metsän ikää.

Rahoitusta etsittiin kauan

Luonnonvarakeskus selvittää metsien ja soiden kasvillisuutta eri puolilla Suomea tänä ja ensi kesänä. Tutkittavia koealoja on 3 000 eri puolilla maata.

Koealoista noin kolmasosa tutkitaan tänä kesänä. Ensi kesänä tutkitaan loput ja samalla tutkimusalue siirtyy kohti pohjoista Suomea. Maastoryhmiä on silloin kaksinkertainen määrä eli 12.

Kenttäbiologi Kaisa Nikun työ vaatii hyvää kasvilajien tuntemusta. Apua tunnistamiseen saa tarvittaessa maastoryhmien yhteisestä whats app -ryhmästä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Yhtä laaja selvitys on tehty viimeksi vuonna 1995. Sitä ennen Luonnonvarakeskus on tutkinut metsien ja soiden kasvillisuutta koko maan laajuudella 1950-luvulla sekä vuosina 1985−1986.

Projektin vetäjä, tutkija Tiina Tonteri kertoo, että inventoinnille on yritetty saada rahoitusta jo 10-15 vuoden ajan. Rahoitusta ei kuitenkaan löytynyt ennen kuin nyt.

– Nyt tavallisetkin ihmiset huomaavat, että ilmastonmuutos pakkaa päälle. Tiedämme, että esimerkiksi metsätalous on murroskohdassa. Jatkuva kasvatus on yleistymässä vanhan, jaksollisen metsätalouden lisäksi.

Luonnonvarakeskus haluaa selvittää, mitä tavallisessa suomalaisessa metsäluonnossa tapahtuu, sillä tällä hetkellä metsäkasvillisuuden muutoksista viimeisten 25 vuoden ajalta ei ole tietoa.

Metsäkasvillisuuden inventoinnin toivotaan antavan vastauksia siihen, miten esimerkiksi muuttuvat metsänhoitomenetelmät ja ilmastonmuutos vaikuttavat kasvillisuuteen. Toisaalta halutaan tietää, mitä vaikutuksia metsänhoidolla ja ilmastonmuutoksella on yhdessä.

Metsienkäsittely ja ilmastonmuutos vaikuttavat metsien kasveihin, mutta tutkijoillekin on arvoitus, mitä viimeisen yli 25 vuoden aikana on tapahtunut Suomen metsissä. Luonnonvarakeskuksen tutkija Tiina Tonteri ja tutkimusprofessori Raisa Mäkipää kertovat muun muassa siitä, miksi tavallisen suomalaisen kannattaa olla kiinnostunut meneillään olevasta tutkimuksesta.

– Vaikuttaako metsänkäsittely eri tavalla Etelä- ja Pohjois-Suomessa, kun ilmasto muuttuu? Tai vaikuttaako ilmastonmuutos eri tavoilla metsissä, jotka on käsitelty eri tavalla?, Tonteri pohtii.

Esimerkiksi suometsien metsänhoitotavat ovat muuttumassa, kun pyritään vähentämään ilmastopäästöjä ja vesistökuormitusta. Jos kunnostusojitukset vähenevät ja suometsiä kasvatetaan entistä märempinä, se voi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin Raisa Mäkipään mukaan edistää suokasvillisuuden selviämistä muuttuvassa ilmastossa.

Metsässä riittää paarmoja

Kenttäbiologi Kaisa Nikku ja puustonmittaaja Antti Simppula ovat metsässä viitenä päivänä viikossa. Oman lisämausteensa työhön ovat tuoneet helle sekä hyttyset ja paarmat, joita riittää myös Kouvolan Saverolla.

Työparin on löydettävä metsästä koealat, jotka on edellisen kerran tutkittu 25 vuotta sitten. Apuna suunnistamisessa ovat paperiset etsintäohjeet ja gps-koordinaatit.

– Välillä on ollut hankalaa, koska kiintopisteitä ei ole meinannut löytyä. Metsä on saattanut muuttua paljon ja kiintopisteet ovat saattaneet kadota, Simppula selvittää.

Metsissä kiertävät työparit ottavat myös näytteitä maaperästä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kun oikeat kiintopisteet kuten kivet ovat löytyneet, pari etsii niiden avulla maahan aiemmalla kartoituksella laitetun muoviputken. Putki toimii keskipisteenä, jonka ympärille mitataan ja muodostetaan ympyrän muotoinen koeala, jolla kasvillisuutta arvioidaan ja puustoa mitataan.

– Aika iso osa on ollut kangasmetsää. Jonkin verran on ollut ojitettuja soita. Lehtomaista metsää on ollut tosi vähän, Nikku kertoo metsistä, joissa he ovat toistaiseksi käyneet.

Kymenlaaksosta Nikku ja Simppula aikovat siirtyä kohti Lappeenrannan ja Mikkelin seutuja.

Tuloksia saadaan loppuvuodesta

Metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen lisäksi metsien kasvillisuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi kasvillisuutta syövien metsä- ja valkohäntäkauriiden määrän lisääntyminen.

Metsien kasvillisuuden kartoittaminen kertoo myös siitä, mitä tapahtuu eteläisellä rannikolla ja saaristoseudulla, jossa on erittäin voimakkaat sorkkaeläinkannat.

– Joidenkin havaintojen mukaan kauriit syövät kaiken kasvillisuuden mukaan lukien mustikkavarvikon. Meidän aineistomme kertoo, onko kysymys laajasta ilmiöstä ja ovatko varvikot heikentymässä koko eteläisessä Suomessa, kertoo tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Puustonmittaaja Antti Simppulan mielestä on mukava olla mukana tärkeässä tutkimuksessa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Mäkipää huomauttaa, että esimerkiksi mustikkavarvikon palautuminen taantumasta voi olla todella hidasta eikä riitä, että sitä syövät sorkkaeläimet saadaan pois. Mustikkavarvikolla on laaja ja pitkäikäinen maavarsisto, monivuotiset versot ja vain pieni osa biomassasta uusiutuu vuosittain. Jos kauriit syövät mustikan koko maanpäällisen osan, taantuu maavarsistokin, eikä varvikko enää verso uutta kasvustoa syödyn tilalle.

– Mustikka tuottaa kaikenlaista iloa, marjasatoa ja monelle eläinlajille niiden tarvitseman ruuan. Koko ekosysteemin toiminta muuttuu, kun jokin tällainen keskeinen laji taantuu, Mäkipää sanoo.

Alustavia tutkimustuloksia tämän kesän kasvillisuusinventoinnista saadaan loppuvuodesta. Koko maan kattavasta selvityksestä alustavia tuloksia saadaan ensi vuoden lopulla.

Tänä ja ensi kesänä tehtävää kasvillisuusinventointia rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Sitra ja Hako Ollikaisen Säätiö.