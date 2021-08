Biisileireillä tehdään musiikkia ja solmitaan yhteistyösuhteita – yhdessä kirjoittamisen kulttuuri on Suomen musiikkimaailmassa vielä varsin uutta

Kokkolan edustalla, Tankarin majakkasaarella ja sitä ympäröivällä merialueella, tuuli kirjoittaa omaa lauluaan lähes 20 metriä sekunnissa.

Aaltojen keskellä seilaa taksivene, joka vie muusikko-lauluntekijä Noora Katajaa ja muita taiteilijoita saaren hiljaisuuteen Lauluntekijäyhdistys Kertsi ry.n järjestämälle biisileirille tekemään uutta musiikkia.

– Biisileirillä pystyy irrottautumaan arjen rutiineista, antamaan kaiken tilan luovuudelle ja saa oikeasti kirjoitettua lauluja. Kiiressä se ei aina onnistu, Noora Kataja sanoo.

Biisileirillä pyritään pitämään osallistujilla yllä luova mielentila. Ollaan sitten yksin tai kaikki yhdessä. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Eri tahot järjestäjinä

Biisileirejä pidetään jatkuvasti.

Leirit ovat epävirallisempi ja rennompi tapa kirjoittaaa lauluja kuin esimekiksi lauluntekokurssi, joita järjestetään kesäyliopistoissa.

Googlaamalla saa helposti tiedon, että viimeisimpien parin vuoden aikana biisileirejä ovat järjestäneet muun muassa Apulanta, Samuli Putro ja Yona, Heikki Salo ja Neiti Ö.

Pyhimys eli Mikko Kuoppala järjesti biisileirin BigBrother-talossa. Myös monet kaupunkien ja kuntien kulttuuripalvelut ovat järjestäneet leirejä nuorille ja musiikista kiinnostuneille.

Myös levy-yhtiöt järjestävät leirejä jollekin tietylle artistille kirjoittamista varten.

Yhteistyöverkostojen kehittämistä

Music Finlandin vientipäällikkö Katariina Sorsa kertoo, että yrityksen järjestämät leirit ovat ammattimaisia ja tähtäävät pitkäaikaisten yhteistyöverkostojen kehittymiseen ympäri maailman.

Leirit ovat hyviä paikkoja luoda verkostoja ja joskus biisit myös päätyvät tarkoitettuun liidiin tai kansainväliselle artistille, jonka kanssa ne on kirjoitettu.

Sanna Virrankoski kehittelee päässään rakkauslaulua, jossa Tankarin majakka muuttuu punavalkoiseksi makeiseksi. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

– Co-write -kulttuuri eli porukassa biisin kirjoittamisen historia on Suomessa melko lyhyt. Se on alkanut vasta vuoden 2007 tienoilla. Nykyään leirit on musiikintekijöille hyvä paikka luoda verkostoja ja mahdollisesti päästä joskus kirjoittamaan johonkin kansainvälisen artistin liidiin, kertoo Sorsa.

Music Finland järjestää vuodessa kolmesta viiteen leiriä, joille kutsutaan kansainvälisiä kirjoittajia. Viime vuosina leirillä on ollut esimerkiksi Amy Allen, joka on kirjoittanut muun muassa Selena Gomezille ja Halseylle.

Halutessaan päästä kirjoittamaan ammatikseen biisejä tuottavien amerikkalaisten huippujen mukaan, on oltava jo jotenkin ansioitunut Yhdysvalloissa

Jos on esimerkiksi ollut jo mukana kirjoittamassa yhdysvaltain markkinoille julkaistua kultalevyä, ovet aukevat herkästi. Suomessa julkaistuja kulta- ja platinalevyjä ei pidetä kansainvälisillä markkinoilla juuri minkään arvoisina meriitteinä.

– Päästäkseen seuraaville tasoille, kirjoittamaan suurimpien hittien tekijöiden kanssa, pitää siis tuntea oikeita ihmisiä ja tehdä oikeiden ihmisten kanssa isoja biisejä. Se avaa ovia, kertoo Sorsa.

Isoimpia hittejä ei tehdä välttämättä biisileirillä, vaan ne syntyvät biisinkirjoittajan tavallisen työpäivän sessioissa, jotka on järjestetty varta vasten tietylle artistille.

– Biisileireillä syntyneet tuttavuudet mahdollistavat nämä myöhemmät tapaamiset, Sorsa sanoo.

Tankarin maisemissa ei tarvitse huolehtia arkisista kotiaskareista, vaan saa keskittyä musiikin tekemiseen. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Sosiaalisia taitoja ja kielitaitoa

Music Finlandin järjestämien biisileirien kautta on mahdollista päästä tekemään hittejä suurille maailmantähdille.

Siitä syystä lauluntekijänä on oltava kehittynyt jo top-levelille, jossa on rutinoiduttu laulun tekoon ja osataan tarkastella niitä pieniä nyansseja, jotka tekevät ihan hyvistä lauluista hittejä.

Leireille pääseminen edellyttää pitkää uraa, mahdollisesti koulutusta ja muilla biisileireillä verkostoitumista.

– Sosiaalisten taitojen pitää olla huippuluokkaa, myös kielitaidon on syytä olla hyvä, vaikka Google translate -käännösohjelma pelastaakin monesta pahasta pulmasta, Katariina Sorsa sanoo.

Music Finlandilla on leirejä eri asteella toimiville kirjoittajille.

Song Hotel -leiri voi antaa puoliammattilaisena toimivalle kirjoittajalle ensimmäisiä kokemuksia kansainvälisistä sessioista. Song Castle- ja A-Pop Castle -leirit vaativat jo pidempää uraa, julkaisuja ja ammattimaista tiimiä kuten manageria tai musiikkikustantajaa.

Mahdollisimman paljon lauluja

Lauluntekijäyhdistys Kertsi ry.n Tankarissa järjestämälle leirille osallistui kolmisenkymmentä lauluntekijää.

Ohjattua toimintaa eli työpajoja oli päivittäin muutaman tunnin verran. Myös omalle luovuudelle jätettiin tilaa.

Leirin vetäjä Pia Leinonen kertoo, että leirin idea oli kirjoittaa mahdollisimman paljon.

– Kun "lukon" saa auki, voi kirjoittaa asioita, joita ei olisi toisessa yhteydessä kelpuuttanut laulutekstiksi ollenkaan, Leinonen perustelee.

Uusia lauluja löytyy, kun arkirutiinit jäävät kotiin. Jos on aina huolehdittava pyykinpesusta tai ruoanlaitosta, se tappaa luovuuden.

– Täällä kun menee vaan aikataulun mukaan, saa uudenlaisia virikkeitä laulun aiheiksi. Ei tarvitse ajatella kuin tarinoita ja lauluja, kertoo Leinonen.

Päätöskonsertti

Tankarin leirin lopuksi pidettiin päätöskonsertti, jossa esitettiin vasta tehtyjä uunituoreita lauluja.

Jotkut lauluista olivat vielä vähän kesken, mutta se ei menoa haitannut. Kaikki pääsivät esiintymään.

Lauluja oli laidasta laitaan. Aiheet käsittelivät muun muassa murhaa, rakkautta muistoja ja merta.

– Oman laulun saivat myös Tankarissa aikanaan leikkineeet lapset, kertoo Noora Kataja.

Esityksen jälkeen taiteilijat saivat raikuvat aplodit vihellysten kera.

Lue seuraavaksi:

Aleksi ja Jussi kiersivät Eurooppaa katusoittajina, mutta heille nyrpistettiin nenää – Suomessa Ursus Factory on saanut maan parhaan livebändin maineen

Arttu Wiskarin ja Erika Vikmanin laulujen tekijä pohtii suomalaisen hitin kaavaa: "Näistä kolmesta elementistä se mun mielestä muodostuu"

Petri Alanko näkee musiikin väreinä ja säveltää niistä hittivideopelien soundtrackeja – “Arvostus pelimusiikkia kohtaan on kasvanut”