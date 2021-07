Kun Matti Mononen lopetti kilpailemisen, elämään tuli tyhjiö – kasvettuaan ensin isäksi hän kokee nyt olevansa parempi valmentaja kuin urheilija

Suoritusvuoroaan kilpailuissa odottavan urheilijan voi vallata ristiriitainen tunne. Sellainen, että haluaisi samaan aikaan olla jossain ihan muualla, mutta ei kuitenkaan missään muualla.

Tällaista jännitystä entinen seiväshyppääjä Matti Mononen jäi urheilu-urastaan kaipaamaan.

Yleisurheiluvalmentaja Matti Mononen kasvoi urheilijasta valmentajaksi ja uskoo nyt positiivisuuden voimaan. Mononen keskusteli valmentamisesta Imatralla Karhumäen yleisurheilukentällä Radio Suomen lähetyksessä.

Mononen lopetti kilpailemisen vuonna 2017. Seiväshyppääjä ei saavuttanut loukkaantumisten varjostamalla urallaan kaikkia tavoitteitaan. Tapaturmien, sairastelun ja huonon tuurin vuoksi kovimmat tulokset jäivät kokematta.

Entinen olympiatason urheilija myöntää pettymyksen tuntuvan yhä. Aika on kuitenkin osoittanut, että urasta jäi lopulta käteen enemmän positiivisia asioita. Ja juuri positiivisuudella Mononen pyrkii nyt valmentamaan.

– Pidän tällä hetkellä itseäni parempana valmentaja kuin mitä olin urheilijana.

Monosen elämään jäi kilpaurheilun myötä tyhjiö. Tyhjiöön oli tilaa kasvaa, ensin isäksi ja sitten valmentajaksi.

Valmentamisesta muodostui uusi ja kaivattu haaste, johon tuntui olevan annettavaa. Kuten urheilussa, saa valmentamisessakin jatkuvasti kehittää itseään. Monosen intoa uuteen työhön lisäsi tuore valmennettava, parhaillaan Tokion olympialaisiin valmistautuva kolmiloikkaaja Senni Salminen.

– Huomasin, että nyt on sellainen urheilija, joka voi nousta todella kovalle tasolle ja johon täytyy panostaa.

Seiväshyppääjänä Matti Mononen tunnettiin periksiantamattomuudesta ja kurista. Valmentajana Mononen sen sijaan luottaa vuorovaikutuksen ja positiivisuuden voimaan.

Mononen kertoo jokaisen valmennettavansa olevan erilaisia persoonia, joita valmennetaan siksi eri tavoin. Siinä missä toinen vaatii kisatilanteessa rauhoittelua, täytyy toista herätellä. Jokaisen kanssa valmentaja pyrkii luomaan suhteen, jossa voidaan puhua muustakin kuin urheilusta. Tutustumiseen menee usein vuosia.

Huumori ei saa unohtua, vaikka treenataan kovaa

Monosen tiimiin kuuluu tällä hetkellä viisi valmennettavaa: kolme kolmiloikkaajaa, yksi pituushyppääjä ja yksi seiväshyppääjä. Ennen kovasta tyylistään tunnettu Mononen haluaa kehittää valmennettaviensa itseluottamusta ja tuoda urheiluun iloa.

Aiemmin itseään kovalla otteella valmentaneen Monosen taktiikat ovat siis melko lailla muuttuneet.

– Haluan tuoda iloisuutta ja positiivista energiaa siihen tekemiseen. En sano, että aina olisi vain kivaa. Teemme tosi brutaaleja juttuja, mutta huumori on myös siinä mukana. Treenataan kovaa, mutta uskalletaan myös levätä.

Valmentaja uskoo esimerkin voimaan. Positiivinen ote urheiluun ja elämään on kehittynyt vastoinkäymisten kautta, eikä Mononen ota asennettaan itsestäänselvyytenä. Psyykeä treenataan kuten kehoakin, jatkuvasti ja ajan kanssa.

– Kisatilanteessa mieli alkaa edellisenä iltana keksiä negatiivista. Ne ajatukset pitää heti saada käännettyä pois ja luottaa siihen, että on tehty kaikki niin hyvin kuin pystytään. Itselle positiivisesti ja rehellisesti puhuminen on tärkeää päivittäisessä tekemisessä.

Imatran Karhumäen yleisurheilukentällä nähtiin maanantaina ote tästä energiasta ja esimerkistä. Mononen lupasi keväällä Salmiselle juoksevansa 400 metrin matkan seipään kanssa alle minuutissa, jos Salminen rikkoo Suomen ennätyksen. Ennätyksiä rikottiin, ja Mononen lunasti lupauksen kotikentällä kannustajien edessä. Matka taittui aikaan 57,35.

Matti Mononen juoksi seipään kanssa 400 metriä helteisellä Imatran yleisurheilukentällä aikaan 57,35.

Valmentajia tarvitaan, mutta resursseista on pulaa

Valmentajan työpäivään kuuluu paljon näkymätöntä työtä. Valmennettavien kanssa treenaaminen on Monosen mukaan työn hauskin osuus, mutta lisäksi luovuudelle täytyy jättää tilaa. Treenaamisen ja vuorovaikutuksen lisäksi aikaa menee suunnitteluun ja ideointiin, eikä valmentajalle juuri jää vapaapäiviä kisakaudella.

Valmennettavien lisäksi Monosen kalenteri täyttyy urheiluseuroille vedettävistä treeneistä ja leireistä. Vaikka yleisurheilun puitteet ja arvostus ammattivalmennusta kohtaan ovat Monosen mukaan selvästi parantumassa Suomessa, täytyy valmentajan palkkapussi silti haalia kasaan eri osoitteista.

Monosen valmennusuran haave, oma sponsoroitu huippu-urheilijoiden tiimi, on vielä toistaiseksi toteutumatta.

– En ole koskaan urheillut tai valmentanut rahan takia, mutta kun sitä ammatikseen tekee, pitäisi laskutkin saada maksettua. Ammattivalmennuksen tarve on kuitenkin ymmärretty kilpailun koventuessa. On huomattu, että tarvitaan valmentaja, jolla on resurssit jatkuvasti kehittää osaamista.

Matti Mononen suuntaa viikon lopulla Tokioon valmistautumaan olympialaisiin kolmiloikkaaja Senni Salmisen kanssa. Kesän lopulle valmentaja on aikatauluttanut itselleen lomaa.

– Aion suunnata perheen kanssa Lappiin ja sulkea hetkeksi puhelimen, jotta jaksan sitten taas valmentaa tehokkaasti, täysillä ja iloisesti.