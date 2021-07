Pandemia synnytti kotien taidebuumin, ja monelle taulu on myös sijoitus – nousukausi voi kuitenkin muuttaa suuren yleisön taidemakua nopeasti

Helsingin taidelainaamossa on teoksia noin 500 ammattitaiteilijalta. Kuvassa lainaamon työntekijä Laura Kansanen-Stavale (vas.) ja asiakas Hilpi Yläoutila.

Helsingin taidelainaamossa on teoksia noin 500 ammattitaiteilijalta. Kuvassa lainaamon työntekijä Laura Kansanen-Stavale (vas.) ja asiakas Hilpi Yläoutila. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Seinällä on tyhjä kohta ja taiteilijoiden tukeminen kiinnostaa. Pandemian aikana kodin seiniä on tullut tuijoteltua harvinaisen paljon, mikä on näkynyt myös taideteosten myynnissä.

Taidesijoittamisen asiantuntija ja taidemarkkinoista väitellyt filosofian tohtori Pauliina Laitinen sanoo, että viime syksystä lähtien taidetta on ostettu taas enemmän kevään 2020 hiljaisen kauden jälkeen. Etenkin netin välityksellä taiteen ja antiikin ostaminen on kasvanut Laitisen mukaan todella paljon.

Kotiin halutaan nyt myös veistoksia, etenkin jos seinät on jo täytetty kuvataiteella. Kuvassa Helsingin taidelainaamon työntekijä Taina Kokkonen ja Heidi Kokkosen betoniveistos nimeltään Kaatumaton. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Juuri nyt taidemarkkinoilla eletään odottavassa tilassa. Pandemian ajan markkinat ovat käyttäytyneet kuin lama-aikana: arvokkaiden teosten hinnat ovat nousseet entisestään ja vähemmän suosittujen laskeneet entisestään. Taidemaku on muuttunut hitaasti ja 1950- ja 1960-luvun abstrakti taide on ollut pitkään suosittuja.

– Nyt kannattaa katsoa, mitä 1970-luvun abstrakteja teoksia saa vielä hyvään hintaan, sillä se on tulossa seuraavaksi ja niiden hinta alkaa nousta. Keräilijöiden ja sijoittajien kannattaa olla hereillä ja tehdä heti hankintoja.

Nousukaudella taidemaku muuttuu todella nopeasti.

– Heti kun yhteiskunta vapautuu, on odotettavissa että tulee uutta taidetta ja uusia tyylejä, jopa räjähdysmäisesti. Kaikki on mahdollista. Tämä hetki on minulle taidekaupan tutkijana todella mielenkiintoinen.

Helsingin taidelainaamo on avoinna Rikhardinkadun kirjaston pohjakerroksessa. Helsingissä toimii myös G12-taidelainaamo. Taidelainaamoita löytyy ympäri Suomea useista eri kaupungeista. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Taidetta lainataan innokkaasti

Taiteeseen voi tutustua ja sitä voi mallata omaan kotiinsa ostamista matalalla kynnyksellä esimerkiksi taidelainaamojen kautta. Niitä toimii useita ympäri Suomea, ja useimmat ovat taitelijaseurojen omistamia.

Myös Helsingin taiteilijaseuran taidelainaamovastaava Eeva Muona vahvistaa, että pandemia on piristänyt taidekauppaa.

Vaikka lainaamo oli pandemian takia kiinni vuoden 2020 kevään, lainattujen ja ostettujen teosten määrä ei ole Muonan mukaan kokonaisuutena vähentynyt – se on jopa noussut viime syksystä lähtien, koska kotona vietetään enemmän aikaa kuin ennen ja ihmisillä on saattanut jäädä rahaa säästöön esimerkiksi matkustelun vähennyttyä.

Muona kertoo, että Helsingin taidelainaamon listoilla (siirryt toiseen palveluun) on taidetta noin 500 eri taiteilijalta, joten lainattavan ja ostettavan taiteen kirjo on laaja. Paljon etsitään näyttäviä, suuria töitä.

–Myös veistoksia etsitään, usein niin että seinille on ostettu kuvataidetta ja sitten aletaan miettiä veistoksia, Muona sanoo.

Taidelainaamosta voi lainata teoksia joillain kymmenillä euroilla kuussa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Vaikka taidelainaamon päätarkoitus on lainata teoksia ihmisille, siellä tiedetään paljon myös taiteen ostamisesta. Muona kertoo, että lainatuista teoksista jopa noin 80-90 prosenttia ostetaan lopulta omaksi.

Lainaaminen on turvallinen tapa aloittaa taiteen ostaminen, sillä teoksen voi palauttaa jos se ei istukaan asuntoon, mutta sen omaksi ostaessa lainamaksut hyvitetään lopullisesta hinnasta.

Abstraktin ja esittävän taiteen välinen jännite on monen taiteilijan töissä läsnä ja sellaisia teoksia myös halutaan koteihin.

– Myös teokset, joissa on jonkinlainen näkökulma tai kommentti luontoon ja ekologisuuteen ovat sisällöltään sellaisia, jotka ovat tavallisellekin kuluttajille tärkeitä.

Taidelainaamovastaava Eeva Muona kuvattuna keväällä 2020 Ylen juttuun, jossa kerrottiin etenkin taiteen ostamisen verkkokaupoista kasvaneen. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Miten päästä alkuun?

Monella taiteen ostaminen kotiin on käynyt mielessä, joskus jopa sijoitusmielessä. Jos ei ole taiteentuntija, miten pääsee alkuun?

Eeva Muonan mukaan taiteen ostamisessa tärkeintä on se, että se on itselle mieluista ja vaikuttavaa.

Muonan mukaan taiteen arvon ennustaminen on hankalaa, mutta sijoituksena ammattitaiteilijoiden työt ovat melko varmoja, sillä taiteilijoilla on jo näyttöä alalla toimimisesta. Arvon kehitykseen voivat vaikuttaa esimerkiksi näyttelyt tai apurahojen saanti.

Etenkin suuria ja näyttäviä öljyväritöitä kysellään nyt koteihin. Myös abstraktit aiheet vetoavat. Kuvassa lainaamon työntekijä Taina Kokkonen ja asiakas Hilpi Yläoutila. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Nuorten taiteilijoiden teokset ovat usein edullisempia kuin kokeneiden. Helsingin taidelainaamo välittää vain Helsingin taitelijaseuraan kuuluvien taiteilijoiden töitä.

Muonan mukaan rahalleen saa varmimmin vastinetta ostopaikasta, jossa pystytään kertomaan taiteilijan taustoista ja siitä, mistä hinta koostuu.

– Jos teoksen ja taiteilijan taustat eivät ole tiedossa, siitä ei kannata umpimähkään maksaa ainakaan kovin isoa hintaa, Muona sanoo.

Taidelainaamossa pieniä grafiikanvedoksia voi saada alle sadalla eurolla, pienet maalaukset maksavat 200 eurosta tuhanteen euroon ja suuret, tunnettujen taiteilijoiden teokset maksavat noin 5000 euroa.

Neuvoa voi katsoa myös Suomen taiteilijaseuran osto-oppaasta (siirryt toiseen palveluun).

Useimmiten taiteen arvo laskee ajan myötä. Jos taiteeseen haluaa sijoittaa, täytyy markkinoita pitää silmällä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Suurin osa hinnoista laskee

Pauliina Laitinen kehottaa taidesijoittamista harkitsevaa aloittamaan kotimaisesta grafiikasta. Grafiikkaa saa muutamilla sadoilla euroilla ja kotimaisesta siksi, että ulkomaisen grafiikan aitoutta voi olla hankalaa todentaa.

– Grafiikan kautta voi tutustua omaan taidemakuun ja kehittää sitä. Mitä enemmän katsoo, sitä enemmän oppii.

Kun oma maku on selvillä, kannattaa alkaa tutkia taidemarkkinoita ja sitä, minkä teosten arvo säilyy, nousee tai laskee.

– Suurin osa taiteen hinnoista laskee aikaa myöten. Sijoittaessa täytyy alkaa etsiä teoksia, jotka säilyttävät arvonsa.

Syksystä 2020 alkaen taiteen lainaaminen ja ostaminen on ollut nousussa. Etenkin netistä ostetaan paljon taidetta ja antiikkia. Markkinat vielä lama-ajan mallissa, mutta muutos voi tulla pian ja olla nopea. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Jos kotiinsa haluaa hankkia vanhaa, kotimaista taidetta, parhaita sijoituksia ovat Laitisen mukaan tunnettujen taiteilijoiden huippukauden työt, joissa on taiteilijalla tyypillinen aihe ja värimaailma.

– Esimerkiksi huutokaupoista voi tehdä hyvä hankintoja.

Uuden taiteen näyttelyihin Laitisella on yksi vinkki:

– Jos pitää kahdesta teoksesta, kannattaa ostaa se kalliimpi. Siinä taiteilija on todennäköisesti onnistunut paremmin.

