Ex-presidentin tuomion laukaisema mellakointi jatkuu Etelä-Afrikassa – sotilaita lähetetty kahteen provinssiin

Maakuntaveroa ei saa säätää hutkien, varoittaa ve­roeks­pert­ti: "Kun verotusoikeus hy­vin­voin­tia­lueil­le kerran annetaan, sitä on vaikea ottaa pois"

Vero-oi­keus­eks­pert­ti sanoo, että maa­kun­ta­ve­rol­le on toki perusteita, mutta siinä on myös ongelmia, varjopuolia ja heikkouksia. Epäselvää on myös esimerkiksi se, voisiko Helsingillä olla erilainen verotus kuin koko muulla Suomella.